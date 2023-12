HJEMME IGJEN: Kristján Þór Ásmundsson er tilbake i Grindavík for første gang etter vulkanutbruddet. Foto: Frode Hoff / TV 2

GRINDAVIK (TV 2): For første gang etter vulkanutbruddet har TV 2 blitt med en lokal innbygger for å se på ødeleggelsene i Grindavík.

Det er 10. november i Grindavík. Kristján Þór Ásmundsson har akkurat kjørt hjemmefra for å hente pizzaene han har bestilt.



Hjemme venter hans datter (7) og tjue andre jenter for å feire bursdagen hennes.

Plutselig begynner det å riste.

– Det var ikke normalt. Bilen min veier over to tonn, og det kjentes ut som om noen kjørte i meg, forklarer han.

MORGENGRY: Det er tidlig torsdag morgen når TV 2 møter Kristján Þór Ásmundsson i Grindavík. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men det var ikke noen som kjørte i han. 10. november ble den gamle fiskelandsbyen på Island rammet av en rekke jordskjelv, som førte til at hele byen måtte evakuere.

Har ikke fått økonomisk støtte

TV 2 møter Ásmundsson utenfor arbeidsplassen hans i Grindavík torsdag morgen.

For første gang etter vulkanutbruddet mandag 18. desember, får pressen bli med inn i den evakuerte byen. Mellom klokken 07.00 og 16.00 får også innbyggere slippe inn.

UTBRUDD: Mandag 18. november ble sørvestlige Island rammet av nok et vulkanutbrudd. Foto: Marco Di Marco / AP Photo

I flere år har Ásmundsson jobbet som snekker her.

Nå har han ikke jobbet siden 10. november, og fortsatt venter han på den lovede økonomiske støtten fra myndighetene.

Hjemme i garasjen har han en haug av verktøy og utstyr.

– Her har jeg så mye, men jeg kan ikke ta med meg noen ting, sier han, og viser TV 2 et bilde av garasjen på telefonen.

Bilen hans, en Toyota Yaris, er for liten til å ta med seg mer enn det som er livsviktig.

Men det er ikke det han tenker mest på, akkurat nå.

– Håper byen blir ødelagt

Tilbake til barnebursdagen 10. november.

– Foreldrene til alle barna var så klart bekymret, og det var en god halvannen time der de ikke turte å komme å hente barna sine, forklarer Ásmundsson.

Ved å gynge fra side til side, forsøker han å vise TV 2 hvordan jordskjelvet kjentes ut på kroppen.

RISTET: – Det var ikke normalt, sier Kristján Þór Ásmundsson til TV 2 mens han demonstrerer hvordan det ristet etter jordskjelvene. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det var skummelt, det begynte å riste skikkelig! utbryter han.

Huset hans sank en meter ned i bakken etter de mange jordskjelvene.

Etter at Ásmundsson og familien ble evakuert, dro kona og datteren til Húsavík, nord på øya. Selv ble han værende i nærheten av Grindavík, hvor han fikk bo hos noen venner.

5. desember dro de på en planlagt ferietur til Tenerife. Da de kom hjem igjen tirsdag 19. desember, kunne han nesten ikke tro det de var vitne til.

SPREKKER: Det har dannet seg store sprekker i deler av Grindavík. Foto: Frode Hoff / TV 2

Samtidig øynet han håp for at ting kanskje skulle ta en dramatisk vending.

– Jeg ble litt glad da jeg skjønte at det var utbrudd, for jeg håper egentlig at Grindavík blir ødelagt, sier han.

– Hæ? Mener du at du ikke håper det, eller? Spør TV 2.

– Nei, jeg mener at jeg håper byen blir ødelagt. Da kan vi kanskje få muligheten til å starte et nytt liv en annen plass, forklarer han.

«Aldri si aldri»

Nå er planen å flytte etter konen og datteren til Húsavík, og å starte et nytt liv der.

– Vi har tatt en beslutning om å reise nordover. Der kan vi slappe av, og kanskje kan jeg begynne å jobbe igjen.

HÅP: Kristján Þór Ásmundsson ville aller helst sett at hjembyen hans ble destruert etter utbruddet, men har ikke gitt opp Grindavík helt enda. Foto: Frode Hoff / TV 2

Dersom noen vil kjøpe huset deres i Grindavík, hadde det ikke vært noe tvil:

– Da kjøper vi et hus i Húsavík med en gang, og blir værende der for alltid.

Datteren har allerede fått skoleplass der, og planen er å ta en ny vurdering på situasjonen ved skoleårets slutt. Men han har ikke gitt opp Grindavík helt enda.

– Man skal aldri si aldri, kanskje vi drar tilbake, avslutter han.