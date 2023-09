Håper asteroide-prøver kan gi svar på livet opprinnelse

FREMME: Den sorte Nasa-kapselen inneholder prøver fra asteroiden Bennu. Den landet søndag i ørkenen i Utah i USA. Foto: NASA/Keegan Barber/Handout via REUTERS

Det er første gang Nasa har hentet prøver fra en asteroide til jorden. Tidligere har japanske romforskere lyktes med to lignende prosjekter.

– Osiris-Rex-kapselen har landet med prøver om bord. En ferd på milliarder av kilometer til asteroiden Bennu og tilbake er avsluttet, sa Nasas kommentator på direktesendingen fra landingen.



Nå håper forskere at prøvene kan være med på å gi svar på hvordan livet på jorden startet, skriver BBC.

– Med dette beveger vi oss inn i mineralogien, kjemien, biologien og historien til solsystemet, som er årsaken til at jeg ble med for mange år siden sier sjefforsker Dante Lauretta ved Osiris-Rex-prosjektet etter landingen, skriver The Guardian.

DOKUMENTERES: Nasa-forskere tar en første titt på sonden som inneholder prøver fra asteroiden Bennu. Foto: NASA/Keegan Barber/Handout via REUTERS

Kapselen landet tre minutter før det planlagte tidspunktet, men ut over det så det ut til at hjemturen gikk etter planen.

Rundt 100.000 kilometer fra jorden løste romfartøyet Osiris-Rex ut landingskapselen med prøvene.

Deretter tok turen ned fire timer. Noen minutter før landingen gikk den dråpeformede kapselen inn i atomsfæren med en fart på 35 ganger lydhastigheten.

Sannhetens øyeblikk

Det som antas å være innholdet i kapselen, er støv og småstein fra den karbonrike asteroiden.

Etter all sannsynlighet vil dette være den største mengden materiale som er hentet til jorden fra et objekt lenger unna enn månen.

– Disse typene prøver er virkelig gaver som bare fortsetter å gi. De er en skatt, og Osiris-Rex-oppdraget sparker i gang et tiår med prøvereturer, sier direktør Lori Glaze i Nasas planetariske forskeravdeling.

Hun utdyper:

– Disse prøvene kommer vil være en skatt for vitenskapelig analyse i mange år fremover for våre barn, barnebarn og for folk som fremdeles ikke er født.

STOR: Dette er asteroiden som prøvene er hentet fra. Foto: NASA/Goddard/University of Arizona/CSA/York/MDA via AP

Prøvene skal mandag morgen flys til et nytt laboratorium ved Johnson Space Center i Houston.

Der er det allerede lagret mange kilo månestein som ble samlet under Apollo-programmet for over 50 år siden.

– Åpningen av beholderen i Houston i løpet av de neste par dagene vil virkelig være sannhetens øyeblikk, gitt usikkerheten om hvor mye som er kommet med, sa prosjektets sjefforsker Lauretta.

Osiris-Rex er et samarbeid mellom Nasa og University of Arizona. Landingen søndag skjedde på et stort test- og treningsfelt tilhørende det amerikanske forsvaret vest for Salt Lake City i Utah.

Svar i oktober

Asteroider som Bennu regnes som «overskuddsmateriale» fra dannelsen av solsystemet for 4,5 milliarder år siden, og prøver herfra kan gi et innblikk i forholdene da jorden og de andre planetene ble dannet.

Nasa planlegger en orientering om resultatet av ferden og innhentingen av prøver i oktober.

Bennu går i bane rundt sola og befinner seg for tiden rundt 81 millioner kilometer fra jorden. I løpet av turen for å hente prøvene der, har Osiris-Rex tilbakelagt omkring 6,2 milliarder kilometer.

Asteroiden er rundt en halv kilometer i omkrets, og antas å være et bruddstykke fra en mye større asteroide.

Farligste stein i rommet

I løpet av to år med undersøkelser fant Osiris-Rex ut at Bennu var en ulendt steinhaug full av kampestein og kratre. Overflaten var så løs at fartøyets «støvsuger» sank rundt en halv meter inn i asteroiden, og sugde opp mye mer enn planlagt.

Ifølge BBC er asteroiden den farligste i solsystemet for jordkloden.

Hvert sjette år bringer Bennus bane rundt solen asteroiden nær jorden. Ifølge forskere er oddsen for at den krasjer inn i planeten vår én til 1750 i løpet av de neste 300 årene. Og datoen forskerne er mest bekymret for er 24. september i 2182.

Oddsen for at den krasjer med jorden, tilsvarer å flippe en mynt og få kron elleve ganger på rad.

LANDET: Nasa-sonden er trygt tilbake på jorden etter den lange ferden ute i verdensrommet. Foto: NASA TV via AP

Ifølge BBC kan et slikt sammenstøt fullstendig ødelegge en by på størrelse med London og dens omkringliggende områder.

Dataene som nå er hentet av Osiris-Rex, kan bidra til å hjelpe med tiltak til å stanse den, hvis det skulle bli nødvendig, opplyser Lauretta.



Etter at sonden med prøvene landet på jorden, fortsetter Osiris-Rex ferden. Neste stopp for sonden er asteroiden Apophis. Ankomst der er beregnet til 2029.

Problemer med lokket

Etter landingen begynte prosessen med å undersøke prøvene som den har hentet med seg. Helikoptre fløy ut til landingsstedet og forskere gikk ut for å undersøke sonden.

Den skal senere tas med til et såkalt «rent rom» der varmeskjoldet fjernes og beholderen med prøvene åpnes.

Deretter tar forskerne fatt på å undersøke prøvene om bord, en prosess som vil pågå i mange år. Målet var å hente minst 60 gram materiale fra asteroiden.

Hvor mye Osiris-Rex fikk med seg er ennå ikke kjent, men det kan dreie seg om så mye som 250 gram. Det er i så fall langt mer enn de japanske forskerne tidligere har hentet til jorden. De fikk med seg rundt en teskje materiale fra sine ferder.

Prøvene ble tatt da Osiris-Rex var framme ved Bennu for tre år siden. Selve innhentingen var ikke uten problemer. Sonden fikk med seg for mye materiale, og noe falt ut da steiner blokkerte lokket på beholderen.