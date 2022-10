Hans valg i 2005 koster deg dyrt i dag

PUTINS MANN: Gerhard Schröder avbildet under et møte med Vladimir Putin i forbindelse med St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum i 2016. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Angela Merkel hadde overtatt som Tysklands øverste leder drøyt to uker tidligere, da mobiltelefonen til Gerhard Schröder ringte kvelden 9. desember 2005.

«Er du redd for å jobbe for oss?» spurte Vladimir Putin.

De hadde allerede kjent hverandre en stund, som statsoverhoder for hver sin stormakt.

I løpet av sine siste dager som forbundskansler, passet Schröder på å signere avtalen som gjorde Tyskland avhengig av russisk gass gjennom Nord Stream.

Nå ville Putin at Schröder skulle lede aksjeeierkomiteen i nettopp Nord Stream, det russisk-kontrollerte selskapet som skulle bygge den første undersjøiske gassrørledningen fra Russland til Tyskland.

Bidro til å gjøre Putin populær

Schröder tok jobben. Bare 17 dager etter at han gikk av som forbundskansler, ble han Putins mann.

– Det var lovlig, men allerede den gang sett på som etisk tvilsomt i Tyskland, sier professor Ian Klinke ved Oxford-universitetet til TV 2.

Han underviser i politisk geografi og har gitt ut to bøker om tysk politikk.

17 år senere er strømprisene rekordhøye.

Denne telefonsamtalen fra 2005 er en av hovedårsakene til at strømmen til nordmenn er så dyr i dag. Les mer om konsekvensene for Norge lenger ned i saken.

Selv har den tidligere lederen av Sosialdemokratene i Tyskland (SDP) blitt en rik mann etter telefonsamtalen med Putin.

GODE VENNER: Gerhard Schröder besøkte Moskva som tysk forbundskansler i juli 2004. Stemningen mellom ham og Vladimir Putin er åpenbart god her. Foto: Maxim Marmur / AFP / NTB

Han har tjent om lag 120 millioner kroner på sine verv i russiske energiselskap, blant annet som styremedlem i oljeselskapet Rosneft, ifølge New York Times.

– Schröder bidro til at tyskerne så Putin i et fordelaktig lys, som en vennlig person. De to gir alltid hverandre en klem, de smiler alltid sammen, de er veldig bevisste venner. Det er hans PR-rolle, å gi Putin et vennlig ansikt, forklarer Oxford-professoren.

Med Tysklands tidligere forbundskansler i spissen for den russiske energieksporten til Europa, klarte Putin å øke inntektene dramatisk.

Gazprom har for eksempel gått fra en omsetning på 330 milliarder kroner i hele 2005 til et overskudd på 3200 milliarder kroner bare i første halvdel av 2022.

Uglesett i Tyskland

17 år senere er Schröder også en utskjelt mann.

I januar kritiserte han Ukraina for «sabelrasling» da ukrainerne ba om våpenhjelp etter at Putin flyttet militære styrker nærmere grensen. Noen uker senere sendte Putin styrkene inn i Ukraina.

I FREMSTE REKKE: Under Putins innsettelsesseremoni i Moskva 7. mai 2018 var Gerhard Schröder langt fremme blant gratulantene. Til høyre ser vi tidligere statsminister Dmitry Medvedev. Foto: Alexey Druzhinin / Sputnik / AFP / NTB

Som tidligere forbundskansler hadde Schröder et kontor i Bundestag, med syv ansatte. Alle syv sluttet i protest da han nektet å kritisere Putin eller gi opp sine økonomisk innbringende styreverv i Russland.

Tidligere i år krevde 17 regionale avdelinger av SDP at Schröder skulle ekskluderes, men dette ble i august avslått. Partiledelsen konstaterte med at hans vennskap med Putin «er en privatsak».

Da byen Hannover vurderte å frata ham sitt æresborgerskap, valgte han å gi avkall på det selv først. Og da hans favorittlag i fotball, Borussia Dortmund, ba ham om å uttale seg mot Putin, valgte Schröder å kansellere medlemskapet i klubben.

I mai ble Schröder strippet for enkelte privilegium som alle tidligere forbundskanslere har, da den tyske regjeringen tok fra ham kontoret i Bundestag. Han har nå gått rettens vei for å få dette tilbake.

Først 20. mai, tre måneder etter krigens start, gikk Schröder av som styreleder i Rosneft.

– Schröder utnyttet omdømmet og innflytelsen som fører med forbundskanslerens kontor og tilbød seg selv som agent for russiske interesser for å bli rik, sier Norbert Röttgen, en tidligere minister, ifølge New York Times.

Schröder svarer med at dersom han ble rik, så gjorde Tyskland det også.

– Alle gikk med på dette i 30 år, men plutselig vet alle så mye bedre, kommenterer han sarkastisk.

GAZPROM: Schröder på besøk hos Gazprom sammen med Putin i 2011, i forbindelse med Nord Stream-prosjektet. Foto: Alexey Nikolsky / AFP / NTB

– Etterpåklokskap

Schröder har et poeng, mener professor Klinke.

For det første var ikke Tyskland alene om å satse på russisk gass. Flere europeiske politikere mente at et tettere bånd til Russland ville bidra til å dra landet videre i en demokratisk retning.

For det andre videreførte også Angela Merkel satsingen på Russland. Det var under hennes ledelse at avtalen om Nord Stream 2 ble inngått. Også andre tyske politikere var positive til Russland.

For det tredje fremsto Putin som en annen mann den gang.

– Putin i 2005 og Russland i 2005 var ikke den trusselen vi ser i dag. Russland hadde demonstrert sin evne til å være nådeløs i Tsjetsjenia, men det var en slags følelse av at Russland holdt seg innenfor sine egne grenser. Og i 2006 hadde vi en gasskrise, sier Klinke til TV 2.

Putin ble dessuten ganske populær i Tyskland etter at han i 2001 holdt en tale i Bundestag på flytende tysk.

En meningsmåling i 2021 viste at flere i den tyske befolkningen anså USA som en større fare for demokratiet enn både Kina og Russland.

– Han kom til Bundestag og lovte et Europa fra Lisboa til Vladivostok og tyskerne likte det. Mange anså ham som en av sine egne, forteller Oxford-professoren.

Professor Hans Otto Frøland ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU mener i likhet med Klinke at kritikken mot Schröder også handler om etterpåklokskap.

– Kritikken kan like gjerne rettes generelt mot vestlige ledere. Schröder, som alle andre, hadde håp om at økonomisk sammenveving ville skape fred og alleuropeisk samarbeid, kanskje befordret av felles frykt for radikal islamisme. I ettertid vet vi at dette var risikofylt og naivt. Og naiviteten var kanskje størst i Tyskland.

– Poenget mitt er at Schröder ikke var alene, sier Frøland til TV 2.

Han beskriver Russlands angrep på Ukraina i 2022 som en stor «wake-up-call» for det gjenforente Tyskland.

Professor Ian Klinke mener uansett at Gerhard Schröder fortjener kritikk.

– Ja, det er absolutt fair. Han har ikke klart å holde sin politiske rolle og sine inntektskilder atskilt, fastslår Klinke.

2012: Putin og Schröder under et økonomisk forum i St. Petersburg i Russland 21. juni 2012. Foto: Dmitry Lovetsky / AP / NTB

Dyrt også for nordmenn

Schröder var ikke alene om å ville satse på russisk gass, men den tidligere forbundskanslerens arbeid som lobbyist for Putin er uansett oppsiktsvekkende.

Hvor avgjørende hans lobbyvirksomhet har vært, er vanskelig å si.

– Dette er ikke bare én manns verk. Det har vært et større nettverk, sier Klinke, og viser til at også andre tyske politikere og tankesmier var veldig Russland-positive tidligere.

Satsingen på russisk gass fremfor kjernekraft eller kull straffet seg uansett da Europa så seg nødt til å innføre sanksjoner mot Russland etter at Putin gikk til krig mot Ukraina.

Dermed skjøt prisene til himmels.

I NORGE: Russlands president Vladimir Putin omfavner forbundskansler Gerhard Schröder på Oslo Plaza under et offisielt besøk i Norge i 2002. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Strømmen er så dyr i Europa at myndighetene i en rekke land, som Norge, Tyskland, Storbritannia, Italia og Frankrike, gir sine innbyggere en eller annen form for ekstraordinær økonomisk støtte.

– Det er vanskelig å tallfeste det, men hvis det var samme vannkraftsituasjon i Norge som nå, men ingen gasskrise i Europa, ville jeg forventet normale kraftpriser i Norge. Si mellom 50 og 80 øre per kilowattime til vinteren, sier analytiker Fabian Rønningen hos Rystad Energy til TV 2.

Den gjennomsnittlig strømprisen for september endte på 448,35 øre per kilowattime for prisområdene i sør her i Norge.

Tysklands feilslåtte satsing på russisk gass koster med andre ord også dyrt for oss nordmenn.

– Ja, helt klart, sier Rønningen.

2005: Schröder var forbundskansler i Tyskland i åtte år. Her avbildet sammen med Putin like før Schröder tapte valget i 2005. Foto: Herbert Knosowski / AP / NTB

Styrtrik

Vladimir Putin og Russland har iallfall tjent godt på forholdet mellom Putin og Gerhard Schröder.

Mens den tidligere forbundskansleren har tjent rundt 120 millioner kroner på sine russiske styreverv, regnes Putin i dag som en av verdens rikeste menn, selv om ingen vet med sikkerhet hvor stor formuen hans er.

– Både Rosneft og Gazprom har tilknytning til private selskaper som er koblet til Putin og hans familie og slektninger, som overskudd filtreres videre til, enten som utbytte eller investeringer, sier professor Vlad Mykhnenko ved Oxford-universitetet, som er ekspert på russisk politikk og økonomi.

Mykhnenko forteller at toppsjefene i både Rosneft (Igor Setsjin) og Gazprom (Alexey Miller) er nære bekjentskaper av Putin fra hjembyen St. Petersburg på 1990-tallet.

– De rapporterer direkte til ham og er under hans kontroll.

Mykhnenko mener at bildene av Schröder og Putin sammen viser hvor sentral tyskeren er for Russlands president.

LENGST FREMME: Under innsettelsesseremonien til Vladimir Putin i 2018, sto Gerhard Schröder på fremste rad i den folkefulle salen. Foto: Kremlin.ru

Europeiske myndigheter sliter med å avdekke nøyaktig hvor rik Putin er, men det antas blant annet at han eier et palass på snaut 18 000 kvadratmeter ved Svartehavet.

Da Tysklands avhengighet av russisk gass var på topp, før krigen i Ukraina startet, tjente russerne ifølge New York Times to milliarder kroner hver dag på dette salget.

Nord Streams eier Gazprom annonserte i september et overskudd på snaut 450 milliarder kroner siste regnskapsår.

Nå i høst får Kreml 212 milliarder kroner i utbytte fra Gazprom, ettersom russiske myndigheter eier 50,2 prosent av selskapet. Dette er penger som Putin kan bruke til å finansiere videre krigføring i Ukraina.