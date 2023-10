Hånet seksåring som døde av kreft – pågrepet

Et bilde av to menn som tilsynelatende håner seks år gamle Bradley Lowery sprer seg raskt i sosiale medier. Fans verden over raser over oppførselen.

To menn i 20- og 30-årene er pågrepet etter å ha hånet den avdøde seksåringen under en fotballkamp fredag mellom Sunderland og Sheffield Wednesday.

DØDE AV KREFT: Da Lowery var seks år gammel døde han av kreft. Han hadde et tett bånd til flere av de engelske spillerne før han døde. Her avbildet sammen med tidligere Sunderland-spiss Jermain Defoe. Foto: Scott Heppel / AFP

Da Lowery bare var 18 måneder gammel fikk han påvist en sjelden form for barnekreft. Seksåringen hadde store øyne for favorittlaget sitt Sunderland, og i månedene før han døde fikk han være tett på de store spillerne.

Han fikk et spesielt tett forhold til den engelske fotballtreneren Jermain Defoe, som tidligere har omtalt seksåringen som en bestevenn.



I TÅRER: Jermain Defoe deltok i begravelsen til Lowery i 2017. De tok fikk et nært bånd før seksåringen døde av kreft. Foto: Andrew Yates / Reuters

Lowery fungerte som en maskot for det engelske laget før han til slutt døde i 2017.

Hendelsen som skjedde på stadion fredag får derfor fansen til å se rødt.

Veivet med bilde

Sunderland ble slått med tre mål da de spilte mot Sheffield Wednesday på fredag. Ifølge Sky News, er det dette som skal ha vært bakgrunnen for mennenes stunt.

Under kampen trekker nemlig en av de to mennene opp telefonen sin og viser frem et bilde av den avdøde seksåringen mens de ler. Mennene ble avbildet under stuntet sitt, og bildet spres nå fort i sosiale medier.

DØDE: Seks år gamle Bradley Lowery døde av kreft i 2017. Gutten fikk være tett på spillerne til Sunderland i tiden før han døde. Foto: Anna Gowthorpe / AP

Lørdag besøkte politiet seksåringens foreldre Carl og Gemma Lowery etter å ha mottatt mange meldinger om hendelsen.

Beklager

I ettertid har Sunderlands motstanderlag Sheffield Wednesday kommet med en offentlig beklagelse på vegne av de to mennene.

Der kritiserer de det de omtaler som en «opprørende og fullstendig beklagelig oppførsel» fra de to mennene som satt på Sheffield Wednesday sin side av tribunen.

I ettertid har The Bradley Lowery Foundation takket for støtten de har fått i etterkant av stuntet på stadion. De takker også Sheffield Wednesday for å ha beklaget.