Han var Putins mann – nå har han vendt ham ryggen

14. oktober satte Gleb Karakulov seg på et fly i Kazakhstan, slo av mobiltelefonen for å sperre ute de rasende teksmeldingene som tikket inn, og tok stille farvel med sitt gamle liv i Russland.

LEGITIMASJON: Dette ID-kortet viser at Gleb Karakulov var offiser i FSO som har ansvaret for sikkerheten til president Vladimir Putin. Det står at han er ingeniør og kaptein av grad. Foto: Dossier Center via AP

Med bankende hjerte gikk Gleb Karakulov om bord i et fly sammen med sin kone og datter i oktober i fjor. Flyet var på vei til Tyrkia.

Karakulov hadde vært oppdrag i Kazakhstan da han bestemte seg for å gjennomføre planen om å vende sin øverste sjef, Vladimir Putin, ryggen.

Vel framme i Tyrkia hoppet han formelt av, ifølge nyhetsbyrået AP.

SNAKKER UT: Gleb Karakulov har blitt intervjuet av Mikhail Khodorkovsky i Dossier Center flere ganger. Nå har AP verifisert historien han forteller fra tiden som en av Putins menn. Dette intervjuet ble gjort i Tyrkia i desember, men er ikke publisert bredt før nå Foto: Dossier Center via AP

Gleb Karakulov (36) er ikke hvem som helst. Han var tidligere offiser i president Vladimir Putins hemmelige elitestyrke som hadde ansvar for sikkerheten rundt presidenten, FSO.

Karakulov er dermed en av de få høyerestående offiserene som har vendt Putin ryggen siden invasjonen av Ukraina.

– Putin er en krigsforbryter

Selv om han ikke var i Putins innerste sirkel, jobbet han tett på presidenten fra 2009 til høsten 2022. Karakulov hadde ansvaret for å skaffe Putin sikre kommunikasjonsmuligheter uansett hvor han befant seg.

Han har verdifull informasjon om Putins liv, og potensielt sitter han også på hemmeligstemplet informasjon.

Gjennom årene i tjeneste har han observert endringer hos presidenten. Han sier at det til slutt ble moralsk umulig for ham å fortsette å bo i Russland.

– Presidenten vår har blitt en krigsforbryter. Det er på tide å få en slutt på krigen, og det er på tide å snakke ut, sier Karakulov.

Karakulov har latt seg intervjue av Mikhail Khodorkovsky fra Dossier Center i London flere ganger. De har delt videoopptakene sine, som er fra desember 2022, med AP. AP har siden verifisert både identiteten og historien hans.

KRIGSMOTSTANDER: Mikhail Khodorkovsky er en russisk anti-krigsaktivist som leder Dossier i London. Foto: Odd Andersen/AFP

Karalkulov står fram med fullt navn og bilde selv om det ikke er uten risiko for verken ham personlig, eller familien. De bor på hemmelig adresse, og sikkerheten ivaretas så godt som mulig.

Det Karakulov forteller om Putin sammenfaller med andre rapporter om den russiske presidentens oppførsel. Han gir også flere detaljer.

– Informasjonsvakuum

Putin, som en gang ble oppfattet som en karismatisk mann, isolerer seg mer og mer. Han bruker ikke mobiltelefon eller internett og insisterer på å ha tilgang på russisk statlig TV uansett hvor han drar.

– Jeg har aldri sett ham med en mobiltelefon, sier Karakulov.

– All informasjon kommer fra folk rundt ham. Han lever i et informasjonsvakuum, sier han.

Etter invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Putin ifølge Karakulov blitt enda mer paranoid. Han liker ikke at fly kan spores, og reiser derfor i et spesialbygget pansret tog.

– Han er rett og slett redd, sier han.

PÅ REISE: President Vladimir Putin under et møte med mobiliserte soldater i trening i oktober. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kemlin Pool Photo via AP

Krevde bunker ved ambassade

I oktober beordret Putin bygging av en bunker på den russiske ambassaden i Kazakhstan med en sikker telefonlinje, ifølge Karakulov. Det var første gang hadde hørt om et slikt ønske.

Karakulov har vært på rundt 180 reiser med Putin. Han sier at presidenten, tross rykter, er i bedre form enn de fleste andre på sin alder. Bare et fåtall reiser har blitt avlyst på grunn av sykdom.

En anonym kilde i Nato sier til AP at Putin vil anse en slik avhopper som en stor sikkerhetsrisiko. Han vil kunne gi vestlige etterretning viktig informasjon.

– En slik avhopper er svært interessant, sier Nato-kilden.

Kreml har ikke kommentert avhopperen.

Verifiseringen

The Dossier Center er en gruppe grunnlagt av russere som er i opposisjon til Putin. De har hjulpet AP med å verifisere at passet og arbeidsbeviset Karalkulov viser fram er ekte. De har også kryssjekket annen informasjon rundt hans identitet.

NRK, SVT og DR har også vurdert informasjonen fra Dossier Center, og mener den er troverdig.

AP har også fått bekreftet Karakulovs identitet og arbeidserfaring i FSO med egne uavhengige kilder. De har fått verifisert at han har vært etterlyst av det russiske innenriksdepartementet siden 26. oktober. Formelt er han etterlyst for å ha uteblitt fra militær mobilisering.

Hemmelig

FSO er en av de mest lukkede byråene i Russland. Man får sjelden vite noe om hvordan de jobber.

– Selv når de slutter, snakker de aldri. Men de vet om mange detaljer rundt livet til presidenten og statsministeren, sier seniorforsker hos Dossier Center, Katya Hakim.

Reisene sammen med presidenten tok Karakulov til luksushoteller, strandresort, yachter, og det spesialbygde pansrede toget til Putin.

Dette toget er helt likt andre vanlige tog i Russland, slik at det ikke skal skille seg ut.

Under koronapandemien tok alle FSO-arbeidere to ukers karantenetid på skift slik at det alltid skulle være noen garantert smittefrie tilgjengelig for å reise med presidenten.

– Forvirrer etterretningen

Andre sikkerhetstiltak han forteller om er at Putin har fått bygget identiske kontorer mange ulike steder. Kontorene er like helt ned til den minste detalj. Av og til opplyses det at presidenten er ett sted, når han egentlig er et annet.

PATRIOT: Karakulov hevder han fremdeles er patriot, og mener Russland må reddes fra Putin. (Dossier Center via AP)

– Det er nok et forsøk på å forvirre ettereningen, samt redusere faren for et attentat, sier Karakulov.

Karakulovs avhopp har vært et slag for familien, som har en sterk militær tradisjon. Han kunne ikke fortelle noen av dem om planene om å dra, men han insisterer på at han fremdeles er patriot.

Gjør det for datteren

Nå oppfordrer han andre til å bryte tausheten og kreve slutt på krigen.

– Patriotisme er når du elsker landet ditt. I dette tilfellet trenger fedrelandet vårt å bli reddet fordi det som skjer er sprøtt og grusomt.

– Målet mitt er at datteren min ikke kommer til å oppleve krigens grusomheter. Staten skal ikke komme i nærheten av henne. Hun skal vokse opp i fred, og vil ha mulighet for å vokse opp til å bli en fullrealisert person, sier han.