– Han som lekket dokumentene jobbet på militærbase

Avisa Washington Post har intervjuet en ung mann de hevder var med i Discord-gruppen der Pentagon-dokumentene ble lekket. Han forteller til avisa at dokumentene ble lekket av en mann med kallenavnet «OG».

FELLESSKAP: Unge gutter og menn skal ha oppsøkt fellesskap under koronapandemien. På det lille forumet på Discord, skal en ansatt ved en militærbase ha delt hemmeligstemplede dokumenter med en "online-familie". Foto: Jeff Chiu / NTB

Washington Post opplyser at mannen bak den siste ukens mye omtalte lekkasjer av etterretningsdokumenter, er en ung, karismatisk våpenentusiast som delte dokumenter med en gruppe bekjente på leting etter fellesskap.

Samlet om våpen, militærutstyr og Gud

Det unge Discord-gruppemedlemmet avisa har snakket med skal ha vært svært isolert under pandemien, skriver avisa. Han ble med i gruppen fordi han søkte fellesskap. Gruppen på diskusjonsplattformen Discord skal ha bestått av omtrent to dusin menn og gutter. Man kunne bare bli med i gruppen etter invitasjon.

De hadde våpen, militærutstyr og Gud som felles interesse, skriver avisa.

Det var på denne plattformen han kom i kontakt med mannen som skal ha lekket dokumentene.

En kryptisk melding

Mannen var en ledertype i fellesskapet, og brukte kallenavnet «OG». Han postet først en kryptisk melding der han hevdet at han kjente til hemmeligheter som myndighetene holdt tilbake fra vanlige folk.

Den yngre mannen leste meldingen til «OG», og fortsatte å følge med på stadig nye meldinger i månedsvis. Meldingene fremsto som transkriberinger av hemmeligstemplede dokumenter som «OG» forklarte at han tok med hjem fra jobben sin på en militærbase som han ikke ville identifisere. Etter hvert begynte «OG» å poste fotograferte dokumenter.

Dette har avisa sett

Medlemmet av Discord-gruppen er under atten år, og har snakket med The Washington Post. Han ønsker ikke å stå frem.

The Washington Post har også fått tillatelse av den unge mannens mor til å publisere historien. Både den unge mannen og moren hans oppgir at de er kjent med «OG»s identitet og vet hvilken stat han befinner seg i. Den informasjonen ønsker de ikke å dele mens etterretningen jakter på mannen. The Washington Post har sett omtrent 300 fotografier av dokumenter som foreløpig ikke har nådd offentligheten, noen av tekstene «OG» skal ha skrevet, de har hørt et lydopptak av en samtale mellom «OG» og medlemmer av gruppen, og de har sett kommunikasjon på Discord-serveren.

Det er kjent fra flere troverdige kilder at lekkasjene stammer fra en liten gruppe på Discord. Blant annet har Pentagon gått ut med informasjonen.

Trent, sterk og bevæpnet

Mannen beskriver som «trent, sterk og bevæpnet».

Det unge gruppemedlemmet var imponert over OGs tilsynelatende profetiske evner, sier han til Washington Post. Han kunne forutse større hendelser før de ble overskrifter, ting bare en person med høy sikkerhetsklarering kunne vite, tror den unge mannen.

Videre forteller han til avisa at han møtte OG for fire år siden. De traff hverandre på en annen server der de var fans av Youtuberen Oxide. Han strømmet videoer om våpen og militærutstyr. Derfra dannet han, OG og noen andre medlemmer en mindre undergruppe der de kunne snakke om taktikk i videospill. Gruppen ble kjent som «Thug Shaker Central», og OG var administrator for gruppen og kontrollerte adgangen.

– Vi ble en tett gruppe, som en nær familie, sa gruppemedlemmet til avisa.

De støttet hverandre under depresjoner og i vanskelige perioder.

– Arbeider ikke for andre land

«OG» var lederen for gruppen. Medlemmene beskriver ham som streng. Han hadde en slags hakkeorden, og forventet at andre skulle lese den hemmeligstemplede informasjonen han delte. Hvis de ikke fulgte den oppmerksomt, ble han sint.

Dokumentene skal ha vært ment som en leksjon om hvordan verden egentlig virker til de yngre medlemmene.

– Han er ikke en russisk aktør. Han er heller ikke en ukrainsk aktør, sa medlemmet.

Medlemmene skulle ikke snakke om dokumentene eller hemmelighetene OG delte med dem. Mannen The Post har snakket med tror ikke at OG mente å være en varsler heller. Han ville rett og slett dele informasjonen med «online-familien» sin.

Den unge mannen som snakket med Washington Post hevder at gruppen også inneholdt personer fra andre land. Han nevner Europa, Asia og Sør-Amerika. Det var omtrent 25 aktive medlemmer som hadde adgang til dokumentene.

Serveren begynte å lekke

Den 28 februar begynte en annen tenåringsbruker å poste dokumentene på en annen Discord-server i tilknytning til Youtuberen «Wow_mao», skriver Washington Post. Deretter, den 4. mars, dukket dokumentene opp på «Minecraft Earth Map», en server som fokuserer på det populære spillet.

Selv om tusenvis nå hadde tilgang på hemmeligstemplede dokumenter, tok det en måned før amerikanske myndigheter ble klar over problemet. I mellomtiden sluttet OG å dele bilder. Det skal ha skjedd i midten av mars.

OG skal ha hatt panikk

Dagen før The New York Times først rapporterte om lekkasjene skal OG ha fremstått som panisk, noe som ikke var likt ham, forteller medlemmet til The Washington Post.

– Han sa at noe hadde skjedd, og at han hadde bedt til Gud om at det ikke måtte skje. Men nå var det i Guds hender.



Medlemmet sa også at han har vært i kontakt med OG de siste dagene. Dette er bemerkelsesverdig, skriver avisa. FBI jakter på vedkommende, og Pentagon undersøker lekkasjene.

Men ifølge avisa har OG flyttet gruppen til en annen server for å kunne kommunisere videre.

– Han virker veldig forvirret og uklar på hva han vil nå, sa medlemmet.

– Han er klar over hva som skjer og hva konsekvensene kan bli. Han vet bare ikke hvordan han skal løse situasjonen.

I den siste meldingen ba han medlemmene slette all informasjon som kan relatere til ham. Det inkluderer kopier av dokumentene.

Ikke bekreftet

Offisielle kilder har ikke bekreftet historien til Washington Post. TV 2 har ikke hatt adgang til personene i Discord-gruppen. Pentagon, FBI eller andre offisielle kilder har foreløpig ikke kommentert historien.

Det er imidlertid godt kjent at en rekke lavere offiserer i USA har tilgang til hemmeligstemplede dokumenter. Det har de siste dagene kommet frem en rekke forhold som kan samsvare med historien den unge mannen forteller til avisa Washington Post.

Saken oppdateres!