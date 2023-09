– Han ropte tilbake: «La dem dø»

Mens flere av verdens toppledere snakket om paragrafer og tall i møte med FNs sikkerhetsråd, benyttet USAs utenriksminister muligheten til å male et annet bilde.

Et bilde fra virkeligheten.

Et bilde fra hans egne opplevelser.

Et bilde fra innsiden av dødskjelleren i Yahidne.

Et bilde av hva som venter verden, dersom Vladimir Putin vinner.

Det han så og ble fortalt, gjorde sterke inntrykk på Anthony Blinken.

DØDSLISTER: På veggen i kjelleren får Anthony Blinken se to lister med navn over døde mennesker. Foto: Brendan Smialowski /NTB.

Ble holdt fanget i ukevis

For bare to uker siden besøkte den amerikanske utenriksministeren landsbyen Yahidne, nord for hovedstaden Kyiv.

Bare dager etter invasjonen ble landsbyen overtatt av russiske styrker, som gikk dør til dør med våpen i hendene for å hente ut alle ukrainere.

– Soldatene tvang over 300 sivile – mesteparten kvinner, barn og eldre mennesker, ned i en kjeller som ikke er egnet til å huse mennesker, sier Anthony Blinken innledningsvis.



– Bare noen få små rom, ingen vinduer, ingen luftsirkulasjon, ikke noe rennende vann.



Det ukrainske folket ble brukt som menneskelige skjold av russerne, og mange ble holdt fanget i 28 dager under bakken, forklarer Blinken.

– To av dem tok meg med ned i kjelleren, hvor de og andre hadde blitt fengslet. De var stablet så tett sammen at de knapt kunne puste. Det var ingen plass til å sitte, og enda mindre plass til å legge seg ned.

Dødslister på veggen

– Da de ropte ut til de russiske soldatene at folk var syke og trengte hjelp, så ropte en russisk soldat tilbake: «La dem dø», sier Blinken.



På veggene henger det fortsatt to lister med navn:

Den ene listen er over de menneskene som russiske soldater henrettet.

Den andre listen er over alle menneskene som døde nede i kjelleren.

– Russerne tillot bare fjerningen av lik én gang om dagen. Barn, foreldre, ektemenn og koner ble tvunget til å tilbringe timer ved siden av likene til sine elskede, forteller Blinken.



Utenriksministeren er tydelig på at det er lett å miste fokuset når man sitter i de komfortable stolene til Sikkerhetsrådet, i den store salen sammen med verdens ledere.

Fortellingene slutter heller ikke der.

Stikk til Putin

– I denne krigen finnes det en angriper og et offer, sier Blinken.

– Den ene siden angriper kjerneprinsippene i FN-pakten og den andre siden kjemper for å forsvare dem.

Han nevner flere eksempler på løpende bånd:

Dødskjelleren i Yahidne, Russlands kidnapping av barn fra okkuperte regioner, ruinene av Mariupol og massegravene i Butsja.

Blinken er tydelig på viktigheten av å fortsette hjelpen til Ukraina, for å unngå lignende skrekkscenarioer. For at Ukraina skal kunne klare å bygge seg opp igjen og ta tilbake fremtiden sin.

– Vi vil ikke la én mann skrive den fremtiden for oss, sier Blinken avslutningsvis - i et tydelig stikk mot president Vladimir Putin.