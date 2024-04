Han lever med skyteskive på ryggen – dette sier Hamas om 7. oktober nå

Å være talsmann for Hamas betyr å hele tiden leve i skjul for israelske myndigheter. TV 2 Danmark har møtt Osama Hamdan i Libanon.

Seks måneder etter at Hamas og Islamsk hellig krig trengte inn i Israel og gjennomførte et brutalt terrorangrep, er 33.000 palestinere drept i Israelske hevnangrep.



Israels klappjakt på Hamas har ført til enorme sivile lidelser. Store deler av Gaza jevnet med jorden, og den palestinske befolkningen står på randen til en sultkatastrofe.

Avviser skyldspørsmål

Osama Hamdan er talsmann for Hamas. Han mener fremdeles at det var riktig å gjennomføre angrepet 7. oktober.

– Det alle ser nå er at Israel ikke er en fredens stat. Israel er kun en hær som dreper og tar over alt, sier Hamdan i et intervju med dansk TV 2 i Libanon.

Den danske journalisten Rasmus Tantholdt stiller mange kritiske spørsmål til Hamas-talsmannen, men i løpet av det 45 minutter lange intervjuet, kommer det få eller ingen innrømmelser.

Se klipp øverst i saken.

Hamdan avviser at Hamas-krigere voldtok og drepte sivile 7. oktober. Han hevder også at det ikke var Hamas som sto bak kidnappingene av gisler.

– Du kan ikke begynne historien 7. oktober. Historien begynte 15. mai 1948, sier han. Det er dagen etter den formelle opprettelsen av staten Israel.

Under intervjuet vil ikke Hamdan forholde seg til angrepet 7. oktober, og han avviser at Hamas kan gjøre noe for de gjenværende gislene på Gazastripen så lenge bomberegnet forsetter.

– Det er staten Israel som er skyld i det som skjedde 7. oktober, sier han.

Lever med skyteskive på ryggen

Hamdan har vært høyt plassert i Hamas i flere tiår. Det er stor sannsynlighet for at han visste om terrorplanene mot Israel, og israelske myndigheter jobber intenst å få tak i både ham og de andre i Hamas-ledelsen.

TV 2s intervju med Hamdan har blitt utsatt flere ganger. Møtestedet er strengt hemmelig, og Hamdan har aldri med seg telefon i frykt for at den kan spores. For kort tid siden var han forsinket til et møte sør i Beirut, og det reddet livet hans.

Bygningen ble bombet av en israelsk drone, og en kollega av Hamdan ble drept.

Som talsmann for den islamistiske organisasjonen Hamas sier at hovedmålet deres er å få opprettet en palestinsk stat der hvor Israel i dag ligger. Jødene må gjerne bli boende.

– I en palestinsk stat må alle gjerne bo, sier Hamdan.

– Vil det også si at kvinner og homoseksuelle vil få samme rettigheter?

– Det kan eller vil jeg ikke svare på. Jeg insisterer på at dette er vårt land, og våre rettigheter. Vi skal få dem tilbake, sier han.

Økt press

Problemene stør i kø for statsminister Benjamin Netanyahu, og presset mot Israels regjering øker både internt og internasjonalt.

Israel har nylig trukket styrker ut av Sør-Gaza, men årsaken er angivelig for å omgruppere og lade opp til en bakkeinvasjon av Rafah.

– Det er ingen makt i verden som skal stanse oss. Det er mange krefter som prøver, men det hjelper ikke, siden denne fienden, etter det den har gjort, aldri skal få gjøre det igjen, sa Netanyahu tirsdag.

Israels sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir fra det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk makt, turer å trekke støtten til Netanyahu hvis han ikke invaderer Rafah for å knuse Hamas.