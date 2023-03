– Han har truet Putin

Wagner-gruppen har ikke lenger lov til å rekruttere soldater fra russiske fengsler, og mange mener at gruppen sliter med å finne nye soldater.

En av dem er Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Wagners rolle i denne krigen så sin topp i fjor høst og i vinter, og er nå dalende, sier Røseth til TV 2.

EKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Wagner-gruppen har hatt en svært viktig og kontroversiell rolle i Putins krigføring i Ukraina. Den private hæren ble enda mer kjent da de fikk rekruttere innsatte fra russiske fengsler i september i fjor.

«Tjenestegjør i Ukraina i seks måneder, og kom hjem fri».

Dette var tilbudet. Om lag 50.000 fanger har sagt ja, og 26. mars ble det kjent at 5000 av dem ble benådet.

Sliter med rekruttering

Nå sliter gruppen med å rekruttere nye soldater. Dette fører til at Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, kommer med nye uttalelser og trusler.

– Prigozjin har truet Putin med at om Wagner feiler, feiler fronten, og bruker media for å varsle om ammunisjon og utstyrsmangel, samt et utspill om at de nå vil prioritere Afrika, sier Røseth og fortsetter:

– Dette viser at Prigozjins rolle er svekket. Hadde han hatt enkel tilgang til Putin, ville han ikke brukt media.

Ifølge Røseth fikk Wagner-gruppen økt handlingsrom sommeren og høsten 2022 grunnet mangel på personell og tid før en mobilisering fikk ønsket effekt på slagmarken. Dette endret seg.

– Prigozjin har ikke samme støtte hos Putin. Generalstaben med ny kampanjeleder og forsvarssjef Gerimasov har fått økt tillit. Han ønsker å prioritere de regulære væpnede styrkene over Wagner, sier Røseth.

SOLDATER: Wagner-soldater avbildet ved gruppens hovedkvarter i St. Petersburg. Gruppens soldater har hatt en svært kontroversiell rolle i krigen i Ukraina. Foto: AP / NTB

Røseth mener at Wagner er avhengig av generalstaben for forsyninger, våpen og ammunisjon.

– Wagner kjemper heller ikke alene og selvstående, de er avhengig av støtte og samvirke med regulære styrker. Wagner slet også med rekruttering fra fengslene, ettersom ordet om høye tap og liten mulighet for overlevelse spredte seg, forteller Røseth.

– Konflikt

Karen Philippa Larsen er ekspert på Wagner-gruppen ved Danish institute for international studies.

– Hvorfor får ikke gruppen lenger rekruttere innsatte?

– Det har lenge vært en konflikt mellom Prigozjin og forsvarsdepartementet, og andre deler av den generelle sikkerhetsstrukturen i Russland, sier Larsen til TV 2.

Hun mener at den siste utviklingen, der Prigozjin og Wagner er på sidespor, bør sees på som en måte å ta makt tilbake fra de offisielle styrkene.

Karen Philippa Larsen er ekspert på Wagner-gruppen ved Danish institute for international studies. Foto: Inge Lynggaard Hansen

Til TV 2 forteller Larsen at det framover vil bli vanskeligere for Wagner å rekruttere soldater til å kjempe i Ukraina.

– Wagner har prøvd andre måter å rekruttere soldater på, men jeg tror ikke Wagner har evnen til å rekruttere i samme antall som de gjorde i fengslene, sier Larsen, og tilføyer:

– Jeg tror Wagner vil prøve å tenke kreativt rundt rekrutteringene i Russland.

Etter at gruppen sluttet å rekruttere soldater fra russiske fengsler i februar i år, har gruppen forsøkt å finne andre måter å rekruttere soldater på.

En av dem var å åpne vervekontor i 42 russiske byer. Uttalelsen til Wagner-sjefen kom 10. mars.

– Ikke runk

Wagner-gruppen forsøkte også å rekruttere soldater med pornoreklame. I en Pornhub-reklame ser man en kvinne med rød leppestift snurre en slikkepinne i munnen. En forførende stemme sier:

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023

– Vi er den tøffeste private hæren i verden. Vi rekrutterer krigere fra alle regioner i Russland. Ikke runk, kom og jobb for Wagner PMC.

Prigozjin bekreftet at selskapet hans plasserte annonsen på nettsiden.

– Plasseringen av annonsen på pornonettsteder er den gode ideen til våre markedsføringseksperter. Jeg er helt enig med dem, skrev Prigozjin på sin Telegram-kanal.

– Kreativt

Ifølge Karen Philippa Larsen er dette et forsøk på å tenke kreativt, siden privathæren ikke har tilgang til samme rekrutteringsbase som før.

– Jeg vil imidlertid også si at vi bør vente litt med å avskrive Prigozjin og Wagners evne til å rekruttere soldater, sier hun, og legger til:

– Hvis det er noe Prigozjin har vist seg i stand til, så er det å bruke mulighetene han får på en veldig kreativ måte.

Videre sier hun at vi må vente og se om han kan finne på en ny rekrutteringsidé som vil tillate ham å rekruttere flere soldater til Ukraina.