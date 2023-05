– Han har ikke nok novitsjok til å drepe alle

REGIMET: Mye har endret seg i Russland etter at regimet invaderte nabolandet Ukraina. President Vladimir Putin slår stadig hardere ned på kritikere. Foto: Mikhail Klimentyev

Den russiske TV-journalisten Marina Ovsyannikova ble kjent over hele verden etter at hun protesterte mot invasjonen av Ukraina på direktesendt russisk TV.

Protesten førte til at hun ble arrestert og bøtelagt, men hun har ikke latt seg skremme. I august 2022 fikk hun to måneders husarrest etter å ha stått med en plakat hvor det stod «Putin er en morder» ved elvebredden i den russiske hovedstaden Moskva.

I oktober 2022 kom meldingene om at Ovsyannikova hadde rømt fra Russland til fots. Utenfor landegrensene fortsetter hun nå sin kritikk av regimet i Russland.

STORMET: Med en plakat hvor det sto «Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. De lyver for dere her. Russere mot krig», stormet den russiske TV-redaktøren Marina Ovsyannikova en direktesendt sending på TV-kanalen Kanal 1. Foto: - / AFP / NTB

Tror Putin kan bli styrtet

I april signerte Putin en ny lov som skjerper straffene for de som dømmes for høyforræderi, sabotasje og terrorisme. Det betyr at kritikere kan risikere livsdommer om de blir dømt.

– Vi vil ikke se det klassiske kuppet hvor kritikere klarer å felle presidenten. Mest sannsynlig vil ingen drepe eller forgifte Putin, men noen fra hans indre krets kan komme til å be han gå fordi Russland taper krigen, sier Ovsyannikova til Sky News.

– Når Ukraina begynner å vinne krigen, vil dette splitte eliten i Russland, og da håper jeg systemet vil bryte opp fra innsiden, sier hun.



Ukraina og Russland ruster nå opp mot en ventet våroffensiv. Putin sliter på slagmarken i Ukraina, og flere eksperter tror det er store sjanser for at Ukraina også vinner våroffensiven.

RETTSHØRING: Marina Ovsyannikova i tiltaleboksen 11. august. Foto: Alexander Zemlianichenko

– På krigens siste dag, når Russland taper, vil dette også være Putins siste dag. Det er helt klart. Han frykter for livet sitt. Han er i bunkeren sin og helt isolert fra omverden, sier Ovsyannikova.



Angrep med nervegift

Den russiske nervegiften novitsjok anses å være en av verdens farligste nervegifter. Den fosforbaserte giften ble utviklet i Sovjetunionen med tanke på at den skulle være vanskelig å oppdage.

FENGSLET: Den russiske Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj. Foto: Pavel Golovkin

Den russiske Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj ble i 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok i Sibir og evakuert til Tyskland for behandling. Da han returnerte til Russland, ble han pågrepet og soner nå under vanskelige omstendigheter i fengsel.

– Siden opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er i fengsel, finnes det ingen ledere som vil være i stand til å forene det russiske folk, sier Ovsyannikova.

Ovsyannikova beskriver Navalnyj som en helt, men mener hans eventuelle død ikke ville vært nok til å få folk ut for å protestere i gatene.

Historisk har Russland slått hardt ned mot kritikere. En rekke journalister har blitt utsatt for attentat. Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza ble i april dømt til 25 års fengsel. Han er den siste i rekken av aktivister som betaler dyrt for å heve stemmen mot Putin.

Etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina, har regimet trappet opp kampen mot opposisjonelle, men journalisten i eksil tror ikke Putin har nok nervegift til å drepe flere.

– Jeg tror ikke at Putin har nok novitsjok til å drepe alle sine motstandere. For da krigen startet, begynte mange flere å heve stemmen mot regimet, og mange flere vil gjøre det i fremtiden, sier hun til Sky News.