Han har fått nøkkelrolle – kravet hans har stor betydning for Europa

«Vi kan kanskje ikke love paradiset, men vi er sikker på at vi vil lukke helvetes dører.»

Dette var slagordet til presidentkandidat Sinan Oğan under valgkampen i Tyrkia. Før valget var han en helt ukjent mann for mange velgere.

Ingen regnet med at han kom til å vinne. Heller ikke han selv. Målet hans var at ingen av kandidatene skulle få over 50 prosent av stemmene, slik at det blir en andre valgomgang.

NASJONALIST: Sinan Oğan var parlamentsmedlem for det ytre høyre-partiet MHP. Foto: Yves Herman

Og dermed står han selv i en nøkkelposisjon med mye makt til å påvirke politikken

Den sittende presidenten, Recep Tayyip Erdogan, fikk 49,50 prosent av stemmene. Kılıçdaroğlu havnet på 44,89 prosent. Sinan Oğan fikk 5,17 prosent av stemmene.

Ifølge loven skal de to kandidatene som fikk flest stemmer, bli med til den andre valgrunden, og derfor må Oğan samarbeide med en av de to kandidatene.

Flyktninger

Oğan har mange krav på bordet, og han er ikke åpen for kompromisser.

STRØMMER: Bildet viser afghanske og syriske flyktninger som forsøker å ta seg fra Tyrkia til Hellas. Foto: Santi Palacios

Det viktigste kravet handler om flyktninger og kurdere.

Ifølge offisielle tall bor det 3,6 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, men mange mener at det reelle tallet er langt høyere. Mange flyktninger lever uregistrert i Tyrkia. Oğan hevder det reelle tallet er 13 millioner.

– De 13 millioner flyktningene som bor i landet vårt, vil bli det første kravet på bordet. De skal rett og slett sendes hjem. Dette står øverst på listen vår, sier han i ett innlegg på sin egen Instagram-konto.



Oğan sier også at han er villig til å bruke makt for å få sendt flyktninger ut av landet.

Frivillig retur



Spørsmålet om hjemsendelse av syrere og andre flyktningene var et av de viktigste hovedtemaene i presidentvalget.

Erdoğan og Kılıçdaroğlu lover også å sende flyktninger tilbake til hjemlandene.

Selv om Erdoğan ikke nevnte flyktningspørsmålet under valgkampen, begynte regjeringen å se etter mulige måter å få sendt tilbake flere syrere til Syria, blant annet ved å etablere nye bosetninger i Nord-Syria. I mai 2022, sa Erdoğan at de forbereder frivillig retur av én million syrere.

Opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu lover også å sende syriske flyktninger tilbake på frivillig basis innen to år.

– Lidelsene i Syria har gjort Tyrkia til et land der millioner av flyktninger og asylsøkere er beskyttet. Vi drar et så stort og tungt lass. Men hvor langt skal vi trekke dette tunge lasset? sier Kılıçdaroğlu, og fortsetter:

«TYRKIAS GANDHI»: Utfordrer Kemal Kılıçdaroğlu er leder det sekulære partiet CHP. Foto: Murat Sezer

– Vi ønsker fred i Syria. Vi ønsker at våre syriske brødre og søstre som søkte tilflukt i vårt land, skal leve i fred i sitt eget land.

Flyktningavtalen

Í 2015, etter at krigen i Syria brøt ut, kom én million migranter til Europa. De fleste av disse var fra Syria, Irak og Afghanistan.

I 2016 signerte Tyrkia og EU en flyktningavtale. Avtalen trådte i kraft 20. mars 2016 og innebærer at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia, mot at EU tar imot syriske kvoteflyktninger fra leire i Tyrkia.

I henhold til denne avtalen tilbød EU Tyrkia flere milliarder euro for å holde tilstrømningen av migranter borte fra europeiske land, og Tyrkia skulle bruke pengene til utbedring av forholdene for migranter som oppholder seg i landet.

Sinan Oğan: I 2011 ble Oğan valgt som parlamentsmedlem for det ultranasjonalistiske partiet MHP. I 2015 ble han utvist fra partiet. Etter å ha samlet 100.000 signaturer fikk han lov til å bli kandidat i presidentvalget i 2023. I søndagens valg fikk han fem prosent av stemmene. Nå har han en rekke krav før han samarbeider med de gjenværende kandidatene. Dette er kravene hans: Uforanderligheten til de fire første artiklene i grunnloven som beskriver statens form, republikkens egenskaper, statens integritet, dens offisielle språk, flagg, nasjonalsang og hovedstad. Å sikre at «tyrkiskhet» i grunnloven ikke fjernes fra artikkel 66. Å komme seg ut av den økonomiske krisen. Avstand til «terrororganisasjoner» og deres politiske strukturer i parlamentet.



Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.