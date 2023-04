Ralph ringte på feil dør og ble skutt

Den musikalske 16-åringen Ralph Yarl fikk livet snudd på hodet torsdag i forrige uke.

Foreldrene hadde bedt ham dra og hente de yngre brødrene sine som var på overnattingsbesøk, men Ralph husket feil gatenavn og ringte på huset til 85 år gamle Andrew D. Lester.

ÅSTED: Ralph Yarl ble skutt da han ringte på hos 85 åringen i dette huset. (AP Photo/Charlie Riedel) Foto: Charlie Riedel

Det endte med at 85-åringen trakk våpen og skjøt Ralph to ganger.

Skutt i frontallappen

– Ralph ble skutt over det venstre øye. Det betyr at kulen traff frontallappen. Han ble også skutt i høyre arm, sier Ralphs mor, Cleo Nagbe til CBS.

Hun forteller at kulen satt i hodet til sønnen i 12 timer før legene fikk operert den ut. Tilstanden hans var kritisk.

– I går sa barnelegen at det kun var minimale fragmenter av kulen i hjernen hans. Hun skjønte ikke hvorfor, og det skjønner ikke jeg heller, sier Nagbe.

Nå har Ralph fått lov til å reise hjem fra sykehuset.

SNAKKER UT: Cleo Nagbe forteller hvordan sønnen har det etter å ha blitt skutt. Her sitter hun ved siden av familiens advokat, Lee Merritt. Foto: CBS

– Han har det relativt bra, men han kommer til å være preget av skaden i lang tid. Han har fått lov til å komme hjem, men det er bare fordi har har et medisinsk team rundt seg. Jeg har selv vært sykepleier i 20 år, sier Nagbe.

Hun sier sønnen har flashbacks til det som skjedde. Han ser for seg hendelsen om og om igjen.

Hun forteller at brødrene til Ralph hadde lyst til å overnatte hos noen venner fordi de hadde fri fra skolen dagen etter. Det ønsket ikke foreldrene, men lot guttene være på besøk til klokken 22 samme kveld.

– Klokken 21.45 ba jeg Ralph dra og hente brødrene sine, og snill som han er sa han ja, forteller Nagbe.

SKUTT: Ralph Yarl, en svart 16 år gammel gutt fra Kansas, ble skutt da han ringte på døren til en hvit 85 år gammel mann. Foto: LEE MERRITT

Ventet utenfor

Ralph dro av gårde, men hadde ikke tatt med seg telefonen sin. Avtalen var at tvillingbrødrene skulle komme ut og sette seg i bilen da han kom til stedet, men da de ikke dukket opp, gikk Ralph opp og ringte på døra.

– Han hadde tatt feil av adressen. Så han fikk et par kuler i kroppen isteden for klemmer av tvillingbrødrene sine. Det er alt jeg kan si. Jeg tror ikke jeg kan si noe mer, sier moren preget.

Politiet i Kansas sier at de ikke har noe holdepunkt for at skuddene var rasistisk motivert, men sier at de har med seg den etniske problematikken med seg videre i etterforskningen.

– Det er ingen trussel å være svart

Familien til Ralph kjenner på usikkerhet og frykt. Lester fortalte politiet at han ikke ønsket å skyte gutten, men at han var livredd grunnet tenåringens størrelse og sin egen evne til å forsvare seg selv.

– Vi hører at Lester sier at han fryktet for livet sitt, men her var det bare en 16-åring som ringte på døren hans. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt at han bestemmer seg for å bevæpne seg og skyte. Igjen. Det å være svart er ingen trussel, sier familiens advokat, Lee Merritt til CBS.

Merritt forteller også at politiet behandlet Ralph som den kriminelle da de kom til stedet. Den 85 år gamle mannen som hadde skutt den ubevæpnede gutten ble pågrepet, men sendt hjem igjen noen timer senere.

PROTESTERER: Saken om Ralph Yarl har fått nasjonal oppmerksomhet. Søndag demonstrerte mange i gatene i Kansas, Her sitter mor og datter med støttende plakater til Ralph. (AP Photo/Charlie Riedel) Foto: Charlie Riedel

85-åringen er siktet for grovt overgrep og væpnet kriminell handling. Merritt reagerer på at Lester ikke er siktet for drapsforsøk.

– Vi kommer til å undersøke dette nærmere. Vi ser fram til å snakke med aktoratet og etterforskerne for å se om våre borgerrettigheter er beskyttet i denne prosessen, sier advokaten.

– Alle familier som opplever slike traumer må få skikkelig oppfølging av påtalemakten. Det fikk ikke denne familien før saken fikk nasjonal oppmerksomhet, sier han.