Han får russere til å svare på det vi alle lurer på

– Har vi mye propaganda i Russland?

– Hvor mange russiske soldater har dødd i Ukraina? Kan vi vinne krigen?

– Er russere redde for myndighetene?

YOUTUBEREPORTER: Daniil Orain driver Youtube-kanalen 1420channel Foto: TV 2

Det er ikke så ofte man får innblikk i hva vanlige russere tenker om Putin, krigen og verdenssituasjonen generelt. Men den russiske youtuberen Daniil Orain får ofte overraskende ærlige svar fra folk på gata i Moskva.

23-åringen forteller til TV 2 at han anser seg selv som «YouTube-journalist». Han er kjent for å stille det man i Russland kaller «provoserende spørsmål».

Han har over en halv million abonnenter på kanalen sin, 1420 by Daniil Orain. Mange av følgerne hans er vestlige.

Generasjonsforskjeller

Krigen i Ukraina har forverret ytringsfriheten i Russland. All kritikk av Russlands krigføring og militære regnes som forræderi og kan straffes med mange års fengsel.



Borgere trues til taushet med fengselsstraffer og bøter. Det stiller krav til hvordan Orain presenterer videoene sine.

Når Orain intervjuer mennesker på gata, blir det tydelig at det er store forskjeller mellom generasjonene – mellom de som opplevde Sovjetunionen, og de som er født etter den kalde krigen.

– Unge mennesker mellom 18 og 25 år snakker definitivt mye friere enn de eldre. Det er veldig lett å få dem til å svare fritt på spørsmål, sier Orain til TV 2.

Klippet der han spør folk om russere vil ha Sovjetunionen tilbake, er et godt eksempel på generasjonskløften:

– Det er veldig sjelden de over 40 eller 50 sier ja til å bli intervjuet. Hvis jeg får noen av dem i tale, vet jeg at de kommer til å si noe overraskende, sier han.

Flere eldre er hardnakket tilhengere av president Vladimir Putin. Deres hovedkilde til nyheter er ofte TV-stasjoner styrt av Russlands propagandaapparat.

De tror på fiendebildet som de får presentert av myndighetene.

Denne generasjonen mestrer heller ikke så godt engelsk, og har kanskje ikke tilgang til VPN-løsninger som kunne gitt dem tilgang til utenlandske nyhetskilder.

Krig og propaganda

Det nærmer seg to år siden Russland gikk til fullskalainvasjon av Ukraina.

Siden den gang har lovene blitt enda mer strammet til. En uke etter invasjonen ytret mange seg fremdeles ganske åpent om sine tanker om krigen:

Så ble det forbudt å i det hele tatt kalle krigen for noe annet enn «en militær spesialoperasjon».

Siden 24. februar 2022 har nesten 20.000 personer blitt pågrepet for antikrigsuttalelser, ifølge menneskerettighetsgruppen OVD-Info.

Det er svarene, og ikke spørsmålene som potensielt kan få folk i trøbbel, ifølge youtuberen.

– Det er ikke straffbart å stille spørsmål i Russland, påpeker Orain.

Han forteller at han ikke er redd for sin egen del, så lenge han stiller åpne spørsmål. Men han vet at de han intervjuer potensielt kan få vanskeligheter, hvis han er uforsiktig med hva han videreformidler.

Nødvendig sensur

– Jeg er definitivt redd for det. Jeg vil ikke at de skal havne i fengsel fordi de har sagt noe til meg på kamera.

– Hvilke vurderinger gjør du?

– Jeg må vurdere om de sier noe som kan få dem merket som terrorister, ekstremister, eller noe annet som en russisk regjering kan bruke mot dem.

JUL: En kvinne poserer på den vinterkalde Røde plass i Moskva. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Derfor sensurerer han de som går for langt, eller piper ut lyden hvis han mener folk sier noe som kan brukes mot dem i ettertid.

– Det er ikke alltid lett, for vi intervjuer bare voksne folk, aldri mindreårige, og om de ønsker å si noe, så bør de få lov til å gjøre det, sier han.

Orain har også måttet sensurere sine egne spørsmål ved anledninger.

Han sier at intervjuobjektene ofte sier helt ulike ting foran kamera, og når kamera er skrudd av.

Hvor mange døde?

En av de siste videoene til Orain tar opp spørsmålet om hvor mange russiske soldater som er drept i krigen i Ukraina.

Dødstallene er en godt bevart hemmelighet på begge sider, men 12. desember anslo amerikansk etterretning at 315.000 russiske soldater er drept eller skadet i krigen. Russiske myndigheter hevder estimatene er grovt overdrevet.

På gata i Moskva er det delte meninger. Noen avfeier påstanden som usanne, men mange er enige.

– Det hadde ikke overrasket meg. Jeg tror det antallet er nær sannheten, sier en mann.

– Tallet er nok mye høyere, sier en kvinne som påpeker at opplysninger i mediene uansett ikke kan stoles på.

– Jeg synes synd på disse guttene. De har dødd på meningsløst vis. Situasjonen er totalt kaos, det skulle vært unngått, men ingen var smarte nok til å unngå det. Og det var den ukrainske presidentens skyld, sier en eldre dame.

Arrestert som ung

Når TV 2 spør Orain hva som er motivasjonen bak Youtube-kanalen, så svarer han at han ikke vil gå inn på det utover at han liker denne type intervju.

– Er du en politisk person?

– Ja, jeg er veldig politisk. Da jeg var 16 år deltok jeg på mange demonstrasjoner. Jeg ble arrestert flere ganger, så jeg må si at jeg er politisk, sier han.

Til tross for den relativt frittalende stilen, får han drive kanalen sin i fred, og har ikke blitt stemplet som «utenlandsk agent».

Av og til ber Orain intervjuobjektene om å svare på engelsk, fordi han har et bredt vestlige publikum. Men det er vanskelig. Mange kan lese og forstå engelsk, men de synes det er vanskelig å snakke språket.

– Jeg tror rundt ti prosent er i stand til å svare på engelsk, sier han.

Pessimisme

Noe skjer når Orain gjør anonymiserte intervjuer. Da kommer det fram at veldig mange russere er blottet for framtidshåp. Det gjennomgående svaret er at folk føler seg maktesløse, og at det ikke nytter å stå opp mot systemet.

Dette skinner også gjennom hos Orain selv.

– Hva håper du på for framtiden?

– Jeg tror verdens diktatorer vil benytte alle midler for å bli sittende med makten, sier han. Jeg tror ikke noe kan stoppe dem, sier han.

Muratov fikk fredsprisen sammen med Maria Ressa i 2021 Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Men ett håp har han. Det er de som kjemper mot diktaturer gjennom å lage teknologiske løsninger som VPN for å sikre plattformer hvor man kan dele informasjon.

– Vinner av Nobels fredspris i 2021, Dmitrij Muratov, snakker om dette. Han støtter bevegelsen «Ingeniører mot diktatorer» for å forhindre at alle kommunikasjonskanaler i Russland kollapser, sier Orain.

Muratov er russisk journalist og var lenge sjefredaktør for Novaya Gazeta, fram til han ble stemplet som «utenlandsk agent» av myndighetene.

Da trakk han seg mens anken hans skulle bli behandlet.