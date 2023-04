Lovforslaget har fått guvernør Ron DeSantis' signatur.

Espen Moe, professor i sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, sier til TV 2 at DeSantis er republikanernes fremste «culture warrior», ved siden av Trump.

– Han er nødt til å markere seg på abort, våpen, kritisk raseteori, det vil si mer eller mindre alt som har blitt identitetsmarkører i det republikanske partiet, sier Moe.

GUVERNØR: Guvernør i Florida, Ron DeSantis, er en av favorittene til å bli republikanernes presidentkandidat ved presidentvalget i 2024.. Foto: John Bazemore/AP

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, regnes som den største konkurrenten til Trump for å bli republikanernes presidentkandidat ved presidentvalget i 2024.

– Florida har historie som vippestat, men har blitt mer og mer republikansk. Dermed er faren for å tape staten i presidentvalget antagelig ikke så stor, sier Moe.

DeSantis er ventet å offentliggjøre sitt kandidatur når som helst.

Moe mener det er all grunn til å tro at det blir et jevnt presidentvalg i 2024.

KONKURRENT: Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, regnes som den skarpeste konkurrenten til Trump. Foto: GAELEN MORSE/Reuters

– «War on women» er noe som kan generere om ikke akkurat entusiasme, så i hvert fall skremme demokratiske velgere til å møte opp og stemme, sier han.

– Biden vant i 2020, først og fremst fordi demokratene mobiliserte mot Trump, og ikke for Biden. Abortloven(e) kan være med å bidra til noe av det samme i 2024, understreker Moe.

Opphevet Roe v. Wade

Republikanerne har flertall i delstatsforsamlingen i Florida og vil nå skjerpe kraftig inn på retten til selvbestemt abort.

– Jeg tror ikke nordmenn skjønner hvor mye republikanerne har hatet Roe v. Wade, sier Moe.

Høyesterett opphevet i fjor Roe V. Wade-kjennelsen som hadde gitt kvinner rett til selvbestemt abort i 50 år i USA.

– Rent juridisk er det ting ved Roe V. Wade som virker middels tvilsom og som har hatt veldig liten legitimitet på den amerikanske høyresiden.

– De har sett det som et eksempel på at demokratene tok over høyesterett og konstruerte et argument for en selvbestemt abort-praksis som i mange stater har vært er langt mer liberal enn for eksempel i Norge, sier Moe.

PROTEST: Medlemmer av Boston Red Cloaks marsjerer i protest 7. mai 2022. Foto: Joseph Prezioso / AFP / NTB

Florida forbyr i dag abort etter 15 uker, men med få unntak forbyr den nye loven abort etter seks uker.

– Her mener høyresiden at demokratene har brukt høyesterett for politiske formål uten at det juridiske grunnlaget egentlig foreligger. Slagordene om «right to choose» klinger veldig hult på den amerikanske høyresiden, sier Moe.

DEMONSTRANTER: Demonstranter samles ved tinghuset i Austin, Texas. etter Høyesteretts avgjørelse om å omgjøre Roe v. Wade, 24. juni 2022. Foto: Eric Gay/AP

Det åpnes for unntak der graviditet er en følge av voldtekt og incest, eller i tilfeller der morens liv er i fare.

Lovforslaget har fått navnet Heartbeat Protection Act, og ble undertegnet av DeSantis torsdag kveld.

«Undertegnet Heartbeat Protection Act, som styrker beskyttelsen av liv og gir ressurser til å hjelpe unge mødre og familier», skriver DeSantis på twitter.

Signed the Heartbeat Protection Act, which expands pro-life protections and devotes resources to help young mothers and families. pic.twitter.com/quZpSj1ZPk — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 14, 2023

Hva sier dette om USAs fremtid?

– Jeg er pessimist om så mangt og meget angående USA for tiden. Akkurat på dette punktet mistenker jeg at abortlovfrislippet etter annuleringen av Roe V. Wade, kan komme til å føre til så mye ekstremt i de mest konservative statene at det før eller senere vil komme en motreaksjon, sier han og fortsetter:

– En annen mulighet er å enes om en abortlov som er politisk mindre betent, eventuelt at motreaksjonene vil komme innenfor hver stat, slik at USA fremdeles ikke vil ha grunnlovsfestet rett til abort, men at de aller fleste statene vil ende opp med ganske like abortlover.

VEDTAK: President Joe Biden gikk hardt ut mot høyesteretts vedtak. Foto: Evan Vucci/AP

Biden har vært under sterkt press fra Det demokratiske partiet om å gjøre mer for å beskytte kvinners abortrettigheter siden den historiske avgjørelsen i høyesterett.

– På kort sikt er abortloven(e) definitivt noe demokratene vil bruke i neste valgkamp. Det er en del som tyder på at republikanerne tapte stemmer allerede i mellomvalget i 2022, hvor de vant Huset med langt mindre margin enn forventet og faktisk tapte Senatet, sier Moe.

Han forteller videre at om denne abortloven sånn helt hypotetisk ble lagt ut til folkeavstemning (noe som kunne ha skjedd i California), ville den neppe fått flertall i Florida, til tross for republikansk flertall.

– Gir ham flere velgere

Hittil er det kun Donald Trump og Nikki Haley fra republikanerne som har kunngjort at de stiller i presidentvalget om halvannet år.

Ron DeSantis sitter enn så lenge på gjerdet.

– Dersom han stiller som presidentkandidat, det gjør han antagelig, må han først vinne nominasjonskampen mot de andre republikanerne. Da er han nødt til å være tøff på abort og en del andre ting, selv om det kanskje gir ham problemer senere, sier Moe.

BRAKSEIER: Ble gjenvalgt som guvernør i Florida i fjor. Foto: Rebecca Blackwell/AP

I meningsmålinger er det nettopp Florida-guvernøren som ligger best an til å slå Trump i kampen om å bli Republikanernes kandidat.

– Den republikanske strategien siden Trump har handlet om å mobilisere fløyene heller enn sentrum, og hvis de fremdeles tror det er veien frem, tenker DeSantis kanskje at abortloven gir ham flere velgere enn han taper. Han vant tross alt guvernørvalget med god margin, sier Moe.

14 stater med strenge abortlover

Abort er nær totalt eller i stor grad forbudt i 14 stater, mange av dem er sørlige stater i USA.

Det er ulike regler i de ulike statene, og noen stater har enkelte unntak. Men de fleste av disse statene har forbud i alle tilfeller, inkludert voldtekt eller incest.

Eksempelvis har Alabama, Louisiana og Mississippi forbudt abort i alle stadier av svangerskapet, mens Georgia forbyr prosedyren etter at hjerteaktivitet kan oppdages, som er rundt seks uker.

– Kritisk øyeblikk

Hundrevis av mennesker samlet seg nylig ved høyesterett i Washington for å protestere mot at en dommer i Texas forsøkte å stanse distribusjon av abortpillen.

USA ble kastet ut i en kompleks juridisk strid etter dommen i Texas før høyesterett i Washington besluttet å la distribusjonen fortsette midlertidig.

RASER: Visepresident Kamala Harris oppfordret lørdag amerikanere til å ta grep under «et kritisk punkt i vår nasjons historie». Foto: APU GOMES/AFP

Protester ble også arrangert i andre byer, blant annet New York og Los Angeles, der visepresident Kamala Harris selv møtte fram og ba folk reagere på «et kritisk øyeblikk i vår nasjons historie».

Hun kalte den siste dommen et nytt eksempel på hvordan konservative blander seg inn i de grunnleggende rettighetene mange amerikanere har tatt for gitt.

Denne uken ble det klart at kvinners tilgang til abortpiller skal opprettholdes mens behandlingen av saken fortsetter i rettsvesenet, ifølge USAs høyesterett.

Striden dreier seg om legemiddelet mifepriston, som brukes i over halvparten av abortene i USA.

Let me say this:



I'll continue to fight attacks on women’s health. The American people must also continue to use their vote as their voice and elect a Congress that will restore the protections of Roe v Wade. — President Biden (@POTUS) April 21, 2023

Det har vært godkjent for bruk av det føderale legemiddelverket FDA i 23 år.

President Joe Biden uttalte seg kort tid etter beslutningen på Twitter om at han blant annet vil fortsette å kjempe mot angrep på kvinners helse.