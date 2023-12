Han er hovedmålet til IDF – nå snører nettet seg rundt ham

«Slakteren fra Khan Younis», «Ondskapens ansikt». Yahya Sinwar har mange kallenavn, og han er helt på toppen av ønskelisten til Israel.



– Krigen pågår fortsatt, men dette er begynnelsen på slutten av Hamas. Jeg sier til Hamas-terroristene: Det er over. Ikke dø for Sinwar. Overgi dere nå, sier Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, søndag.

Landets militære styrker har lenge jaktet på den beryktede lederen for Hamas på Gazastripen, men så langt uten hell.

Få har sett han etter Hamas sine angrep mot Israel 7. oktober, men israelske gisler har etter løslatelsen bekreftet at han kom til stedet de ble holdt fanget.

– Han er en død mann

Israelske styrker, IDF, er ikke i tvil om hvilken rolle Sinwar spilte i angrepene. På en pressekonferanse kun to dager etter angrepene sa talsperson for IDF Daniel Hagari:

– Yahya Sinwar er kommandøren bak angrepene, og han er en død mann.

IDF: Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

Ifølge IDF nærmer de seg målet.

Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad, mener det er viktig for IDF å definere et spesifikt mål, og i det henseende har Sinwar blitt et symbol.

– Når Sinwar pekes ut som den som står bak terrorangrepet 7. oktober, blir det stor prestisje for Israel å pågripe eller likvidere ham, sier Tuastad til TV 2.

Ikonisk bilde og heltestatus

I 2021 skjedde det noe som ga Sinwar heltestatus for mange palestinere. Etter at Israel ville kaste palestinere ut av Øst-Jerusalem, truet han Israel med raketter. Da Israel ikke stanset prosessen, ble trusselen realisert. Under en kortvarig krig ble huset til Sinwar bombet.

Bare timer etter angrepet ble det lagt ut et bilde av Sinwar sittende og smile i en lenestol i ruinene av sitt eget hus.

Hamas leader in Gaza Yahya Sinwar posing for a photo in his office premises which was bombed by IDF in recent round of conflict.



h/t @Jtruzmah pic.twitter.com/8mhWggOiui — FJ (@Natsecjeff) May 27, 2021

– Dette bildet har blitt ikonisk. Det sa: «Dere kan bombe meg, men jeg er her fremdeles». Det bidro til en glorifisering av ham. Etter dette gikk det et sus gjennom rommet hver gang Sinwar dukket opp, forklarer Tuastad.

70 til 80 prosent av det palestinske folk mente Hamas vant den kortvarige krigen i 2021.

Bildet spredte seg raskt på sosiale medier, og ble et sterkt virkemiddel for Hamas sine støttespillere.

Yahya Sinwar vinker til støttespillere etter at man hadde inngått avtale om våpenhvile etter 11-dagerskrigen i 2021 Foto: John Minchillo/AP

Rundt denne tiden skjedde det også et skifte i Sinwars innstilling, ifølge IDF. Han ble mer impulsiv og farligere.

– En annen sentral person, Muhammed Deif, lever helt i skjul, og det finnes knapt bilder av ham. Det er samme mystikk rundt Sinwar, men samtidig viser han seg offentlig som en synlig helt for mange palestinere, sier Tuastad.

Israelske styrker mener Sinwar skjuler seg under bakken rundt byen Khan Younis sør i Gaza. Områdene har vært utsatt for tyngre og tyngre angrep de siste dagene.

ARRESTAJONSBILDE: Dette bildet som ble offentliggjort 1. januar 2000 er det eneste som viser ansiktet til Mohammed Deif. Foto: AFP

Hvem er han?

Yahya Sinwar ble født i flyktningleiren ved Khan Younis i 1962. Foreldrene hans var opprinnelig fra byen Ashkelon som ligger sør på kysten av Israel, tett på Gazastripen.

Foreldrene ble fordrevet som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948, det palestinerne omtaler som «Nakba-katastrofen».

Allerede som 19-åring i 1982 arresteres Sinwar for første gang for «islamistiske aktiviteter», og igjen i 1985.

Etter den andre arrestasjonen fanger han oppmerksomheten, og etter hvert tilliten til sjeik Ahmed Yassin. Yassin er en av grunnleggerne av Hamas i 1987, og involverer raskt Sinwar.

Sinwar oppretter den interne sikkerhetsorganisasjonen i Hamas «al-Majd». Organisasjonen er brutal og straffer palestinere som beskyldes for å samarbeide med Israel eller andre «moralske forbrytelser».

I 2021 møtte TV 2 ham på Gazastripen, og spurte blant annet om hvorfor de har skutt raketter mot sivile israelere.



FANGEUTVEKSLING: Gilad Shalit ble tatt som gissel mens han tjenestegjorde som grensesoldat. Han ble løslatt i en fangeutveksling. Foto: Jack Guez/AFP

Fangebytte

I 1988 arresteres Sinwar igjen av Israel.

Han ble dømt til livstid for drap på fire palestinere som hadde samarbeidet med Israel, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Men i 2011, etter 22 år i fengsel, blir han løslatt i en fangeutveksling sammen med 1026 andre fanger i bytte mot den israelske soldaten Gilad Shalit.

Shalit hadde blitt tatt til fange av militante palestinere fem år tidligere i et angrep på en grensepost, og saken fikk mye medie-oppmerksomhet.

Da Sinwar kom tilbake til Gaza, hadde Hamas tatt over makten etter valget i 2006, og fjernet eller drept mange av sine politiske motstandere. Han tok raskt en større og mer brutal rolle i organisasjonen, og i 2017 blir han leder for det øverste politiske byrået.

LØSLATT: På dette bildet fra 2011 ser vi Yehiye Sinwar sammen med leder for Hamas' politiske fløy, Ismail Haniyeh, etter fangeutveklingen hvor Sinwar ble løslatt fra livstidsdommen sin. Foto: Adel Hana

Fra militær til politisk fløy

Tuastad forklarer at Sinwar kommer fra den militære fløyen av Hamas, men ble etter hvert del av den politiske fløyen, og gikk inn som leder for Hamas på Gazastripen.

– Han er en person som gjør som han vil, uavhengig av hva den øvrige Hamas-ledelsen vil.

Ehud Yaari ved Washington Institute for Near East Policy intervjuet Sinwar fire ganger mens han var i fengsel og omtaler Hamas-lederen som en brutal og smart mann.

BRUTAL: Sinwar kommer fra den militære fløyen av Hamas - og ble del av den politiske fløyen. Han omtales som brutal og farlig. Foto: Adel Hana

– Han er en mann som utstråler en brutal disiplin. Folk i Hamas vet at hvis du går mot Sinwars ordre så gjør du det med livet som innsats, sa Yaari til BBC i november.

Krigen trekker ut, og blir mer og mer komplisert og dødelig. Internasjonalt blir presset mot Israel sterkere etter hvert som sivile dødstall øker.

Selv om det ligger mye symbolikk for Israel å få has på Sinwar, er det også praktisk viktig for dem å nå ham. Han var ikke bare mannen bak 7. oktoberangrepene, men han er også den som har ledet Hamas inn i en ultramilitarisert retning, skriver Haaretz.

Ifølge avisen opererer israelske myndigheter etter en forestilling om at bevegelsen vil miste viljen til å krige hvis de mister Sinwar og øvrig ledelse. Men dette trenger ikke ha rot i virkeligheten.

– I tidligere tider har Israel tatt ut Hamas-ledere etter selvmordsaksjoner, men det har alltid dukket opp nye ledere, påpeker Tuastad.