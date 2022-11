– Han er fotballens Trump

TALEN: Gianni Infantino holdt en lang tale under pressekonferansen dagen før VM-avspark. Foto: Nick Potts / Pa Photos

Dagen før VM-avspark i Qatar holdt FIFA-president, Gianni Infantino, en tale som skapte overskrifter verden over.

I en lang monolog gikk Infantino til knallhardt angrep mot kritikerne av VM i Qatar.

Jeg føler meg som en qatarer. Jeg føler meg arabisk. Jeg føler meg afrikansk. Jeg føler meg homofil. Jeg føler meg handikappet. Jeg føler meg som en migrantarbeider Gianni Infantino, FIFA-president.

Slik fortsatte FIFA-presidenten, helt til han understreket at han ikke var alle de tingene han nevnte. Poenget med talen var å forklare vestlige journalister at europeere må feie for egen dør før de kritiserer andre.

Talen til Infantino skapte store overskrifter verden over, men for araberne satte den ord på akkurat det de føler.

VENNER: Under åpningskampen til mesterskapet i Qatar satt Fifa-president Gianni Infantino omringet av både Qatars emir og den saudiarabiske kronprinsen. Foto: MANAN VATSYAYANA

– Kritikken mot FIFA er velbegrunnet og viktig. At udemokratiske Qatar ble tildelt VM i fotball, er nettopp symptomatisk for den korrupsjon som kjennetegner hele organisasjonen, sier Berit von der Lippe, professor i politisk retorikk.

Men hun har en viss forståelse for at mange arabere kan oppleve mediedekningen av VM som ensidig.

– Noen andre enn Infantino burde tale deres sak. Det er helt absurd at en som representerer FIFA-makt og korrupsjon uttaler seg på den måten. Han prøver å tale arabernes sak, men for oss vestlige er han en mann som totalt mangler enhver tillit, sier von der Lippe.

Under sin tale beskyldte FIFA-presidenten europeiske kritikere for å være rasister og hyklerske.

Men FIFA selv har hatt en rekke skandaler. Da VM ble tildelt til Qatar, var det 22 FIFA-topper som bestemte at landet skulle få mesterskapet. 16 av dem er siden blitt siktet eller dømt for korrupsjon, og har etter tildelingen blitt utestengt fra FIFA.

– Infantino latterliggjør seg selv med manglende innsikt. Han er en hykler som forteller andre om menneskerettigheter, mener von der Lippe.

– Jeg vil påstå at han er fotballens Donald Trump, legger hun til.

MESTERSKAP: Al-Thumama stadion i Doha skal huse mange fotballsupportere denne vinteren. Foto: Karim Jaafar / AFP / NTB

Ensidig dekning

I oppkjøringen til mesterskapet har vestlig mediedekning vært dominert av kontroversene rundt arrangementet i stedet for sporten. En rekke vestlige mediehus har også avstått fra å sende åpningsseremonien på TV.

En som også er kritisk til mediedekningen i Europa, er den Dubai-baserte medieeksperten Sami Tabchouri. Han har over 15 års erfaring med de største regionale og internasjonale mediehusene.

– Det er en slående kontrast mellom vestlige medier og den lokale mediedekningen av VM. Mens vestlige medier ser kritisk på regionen, feirer de lokale mediene, forteller han.

Han mener det er en viss stereotypi som blir skapt av vestlige medier om Midtøsten og folk i regionen.

– Dette skulle være det øyeblikket hvor vi skulle få besøk av en hel verden. Vi skulle motvirke stereotypiene, vise vår vennlighet og gjestfrihet, men alt drukner i kritikken, sier Tabchouri.

Tabchouri har blant annet lest noen av artiklene som TV 2 har publisert i forbindelse med mesterskapet. Han mener det er mye god og viktig journalistikk, men savner en tydeligere nyanse.

– I Midtøsten har vi virkelig fått erfare hvor få forskjeller det skal til for å skille mennesker, lokalsamfunn og land. Fotballen er når hele verden kommer sammen til tross for deres forskjeller, sier han.

– Folk vil se fotball

Tabchouri har også utført en rekke medieanalyser for regionen. Der har han sett trender som peker på at folk er lei av å konsumere negativt innhold, spesielt etter koronapandemien.

– Du vil alltid finne det du leter etter. Leter du etter det negative, så finner du det negative. Men det motsatte er også sant! Hvis du vil være positiv, så finner du mange inspirerende historier her i regionen, forteller han.

Han mener det finnes mange saker i regionen som taler i favør av mangfold.

FEIRING: En saudiarabisk fotballsupporter feirer seieren over Argentina. Foto: - / AFP / NTB

– Er det enklere for oss å dekke regionene kritisk?

– Ikke egentlig. Vi er en kompleks region, med over 500 millioner mennesker på tvers av to kontinenter. Vi snakker om et mangfold av språk, kultur og trosretninger. Den eneste måten å dekke regionen på, er å komme og leve blant folket og forstå dette mangfoldet, forklarer han.

Forstår kritikken

Berit von der Lippe kan forstå noe av kritikken.

– Det er ingen fasit svar hvordan man skal dekke mesterskapet. Vi er flinke til å applaudere vår egen demokratiske selvgodhet, sier hun.

Hun mener vi glemmer at det ikke er den vanlige araberen eller muslimen som blir rik av dette mesterskapet, men at det er dem det betyr mest for.

Von der Lippe savner også kritikk av det norske næringslivets investeringer i Qatar.

– Denne kritikken drøftes sjeldent. De har fram til nå gått fri for den type debatter, sier hun.