– Han er fienden til hele menneskeheten

På en humpete vei kjører vi inn i Kherson-regionen.

Vi passerer åkre fulle av visne solsikker mens vi forsøker å holde følge med bilen vi følger etter. Vi er på vei til et av husene der tsjetsjenske fremmedkrigere hviler ut mellom slagene.

HEMMELIG: TV 2 blir bedt om å ikke fortelle hvilken landsby vi er i når vi møter de tsjetsjenske fremmedkrigerne i Kherson. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vi har fått klar og tydelig instruks om å holde stedet hemmelig. Huset ligger ikke langt fra frontlinjen, og tsjetsjenerne er redde russerne vil bombe dem dersom de får vite hvor de er.

FORLOT FAMILIEN: Hussein Dzhambetov har bodd 13 år i Belgia. I mars forlot han 7 barn og kone og reiste til Ukraina for i delta i kampene mot russiske styrker. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg er her for å få hevn for folket mitt, og for å beskytte Ukraina, sier Hussein Dzhambetov i det vi går ut av bilen.

Både han og Fathi Baraev flyktet fra Tsjetsjenia for lenge siden, nå vil de kjempe mot Putin og hans styrker her i Ukraina. Og de er ikke alene.

FREMMEDKRIGERE: Ukraina hevder 20 000 fremmedkrigere har kommet for å kjempe på ukrainsk side. Tsjetsjenerne vil ikke fortelle hvor mange de har i sin styrke her i Kherson. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi er mange tsjetsjenere som har kommet hit. De fleste er fra Europa, fra Polen, fra Danmark og Tyskland, forteller Fathi.

– Det går skikkelig dårlig for dem

Flesteparten av dem vi møter skjuler ansiktet når vi kommer med kamera. De vil ikke at russerne skal vite at de har reist til Ukraina for å kjempe.



De er redde for sikkerheten til familiene deres hjemme i Tsjetsjenia, og frykter at de kan få problemer hvis russerne får vite om hvem som kjemper på ukrainernes side.

Hassan og Fathi kom akkurat tilbake fra frontlinjen i Kherson. Der har de sammen med ukrainske styrker gjort stor fremgang de siste dagene. Russiske styrker er drevet flere titalls kilometer tilbake.

– De kjemper godt hvis jeg skal være ærlig, men akkurat nå går det skikkelig dårlig for dem. De har mistet mange soldater og vi har befridd mange landsbyer. Selvfølgelig har vi mistet mange menn, men de har mistet flere, forteller Fathi.

Vil kjempe til siste slutt

De viser oss mobilvideoer fra det siste oppdraget de var ute på.

– Dette er fra frontlinjen, du kan se artilleriild ganske nære oss, forteller Fathi.

BILDER FRA FRONTEN: Fathi og Hussein hviler ut etter å ha kjempet ved frontlinjen. Snart skal de tilbake. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hussein hevder de drepte 30 russiske soldater i et av angrepene.

– Selv om jeg har bodd halve livet i Danmark føler jeg meg mer hjemme her. Jeg liker det jeg gjør og jeg er villig til å kjempe til det siste. Jeg vil risikere mitt liv for dette, sier Fathi.

Mens vestlige land gir de ukrainske styrkene våpen, er disse tsjetsjenerne villige til å gi sitt liv i kampen mot Russland.

– Vi vil kjempe her til siste slutt, helt til den siste skitne støvelen til de russiske soldatene forlater landet, sier Hussein.

Drømmer om eget land

På andre siden av frontlinjen kjemper et stort antall tsjetsjenere på russisk side.

KJEMPER MOT SINE EGNE: Flere av tsjetsjenere vi møter kjenner mange av dem som kjemper for russerne på andre siden av fronten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Flere av mennene forteller at de vet at gamle skolekamerater og folk de kjenner fra barndommen sloss sammen med russerne.

– De som gjør det frivillig ser jeg på som forrædere. Slik som den gang i Danmark da Tyskland, Nazi-Tyskland, okkuperte Danmark. Den gang var det dansker i tyske uniformer. Det ser jeg på som det samme, forteller Fathi.

Disse mennene drømmer om at tsjetsjenerne skal løsrive seg fra Russland, og at de skal få sitt eget land, Itsjkeria.

Men med militær makt har Putin sørget for at det ikke skjer. Hatet mot den russiske presidenten er derfor stort.

– Han er ikke bare fienden til Ukraina, han er fienden til hele menneskeheten! Han er en trussel for oss alle sammen. Han vil gjøre alt for å nå sine mål, sier Fathi.

DRØMMER OM EGET LAND: Fathi håper han en dag kan reise hjem til familien og tsjetsjenerne får sitt eget land. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han forteller at han har reist hit fordi han håper krigen kan bli starten på slutten for Putin og hans regime. Håpet er at den russiske hæren vil bli knust på slagmarken i Ukraina, og at det vil sørge for at forholdene i Tsjetsjenia også blir bedre.

– Jeg håper det russiske imperiet blir ødelagt, og at jeg kan vende tilbake til mitt fedreland og leve slik jeg bor i Danmark. Frihet og et godt, trygt liv. Det er det jeg vil ha i hjemlandet mitt!