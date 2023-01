– Han er et mål for russiske drapsmenn

LEIESOLDAT: Andrej Medvedjev tjenestgjorde som fallskjermsoldat i Ukraina, men ble senere vervet som leiesoldat for Wagner-gruppen. Grusomhetene han opplevde gjorde at han bestemte seg for å flykte. Foto: Privat.

WASHINGTON D. C. (TV 2): I begynnelsen av desember fikk Vladimir Osetsjkin er henvendelse utenom det vanlige.

En redd ung mann, satt i en kjeller i Sibir og ba om hjelp til å redde livet. I hælene hadde han nemlig hele det russiske sikkerhetsapparatet samt den fryktede Wagner-gruppen.

– Dette er helt klart den vanskeligste saken jeg noensinne har jobbet med, forteller den russiske menneskerettighetsaktivisten på Skype fra den franske byen Biarritz.

TILBØD HJELP: Vladimir Osetsjkin bestemte seg for å hjelpe den tidligere leiesoldaten, fordi hans vitnesbyrd kan bli sentralt i oppgjøret etter Ukraina-krigen. Foto: Privat.

Osetsjkin ble selv drevet på flukt fra Russland av frykt for å bli tatt av dage, og driver i dag organisasjonen "Nei til Gulag" fra Frankrike.

De siste månedene har han hjulpet flere russiske soldater å komme seg vekk fra krigshelvetet i Ukraina og til Vesten. Men saken han nå hadde fått opp i hendene var annerledes enn de andre.

Ville ut av krigshelvetet

Den unge mannen, som het Andrej Medvedjev, hadde jobbet for det private militærselskapet Wagner i Ukraina i seks måneder. Og nå ville han ut.

– Han tenkte å slutte 6. november, men fikk vite at han måtte tilbringe ytterlige fire måneder i dette helvetet, der russere dreper russere og folk blir torturert. Han sa nei, forteller Osetsjkin til TV 2.

Problemet var bare at sjefen for Wagner, Jevgenij Prigozjin nektet å la ham gå og nå risikerte Medvedjev å bli skutt som desertør.

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin (t.v.) er leder for Wagner-gruppen. Han er en nær venn av Vladimir Putin og ble mangemillionær takket være lukrative, statlige catering-kontrakter. Foto: Alexei Druzjinin / NTB.

Osetsjkin sa seg villig til å hjelpe soldaten, i bytte mot at han fortalte hva han hadde sett ved fronten.

Krigens kjøttkvern

Wagner-gruppen, som opererer uavhengig av den russiske hæren, hadde samme høst startet storstilt rekruttering av straffedømte fra russiske fengsler.

Fangene ble lovet god lønn og et rent rulleblad, hvis de bare tilbragte seks måneder i skyttergravene i Øst-Ukraina.

Siden han hadde militær bakgrunn, ble Medvedjev ble satt til å lede fangene i strid.

– Andrej Medvedjev var sjokkert over at han og hans avdeling ble tvunget til å angripe fra fremste linje uten noen form for opplæring. I august fikk han to ganger kommandoen over 30-40 straffanger. Og begge gangene ble 90 prosent av mennene drept. De som forsøkte å trekke seg tilbake, ble ifølge Medvedjev skutt. sier Osetsjkin.

Ut i fra det han fikk vite, mente menneskerettighetsaktivisten det var viktig at verden fikk vite om grusomhetene i Wagner-gruppen, og begynte å legge en plan for å få soldaten ut av Russland.

KJØTTKVERN: En leiesoldat fra Wagner-gruppen stedes til hvile i St. Petersburg. Trolig har flere tusen russiske fengsels-innsatte så langt mistet livet i Ukraina, mener menneskerettighetsaktivister. Foto: Igor Russak / NTB.

Endte opp i Norge

Osetsjkin og hans nettverk av frivillige i Russland fikk fraktet Medvedjev til Moskva, der han ble utstyrt med nye klær, telefon og penger. Så gikk turen til Karelia, hele tiden med frykt for at sikkerhetstjenesten FSB skulle få snusen i planene.

– Andrej Medvedjev planla å flykte til Finland og søke politisk asyl der. Dette skjedde to ganger i slutten av desember. To ganger planla han å gå over grensen. Men to ganger gikk disse planene i vasken.

– Var det du som rådet ham til å dra til Norge?

– Nei. For meg var det en overraskelse, da han sist fredag tok kontakt med meg fra Norge, sier Osetsjkin til TV 2.

Viktig vitnesbyrd

Andrej Medvedjev er trolig den mest fremtredende avhopperen som så langt har klart å unnslippe Wagner-gruppen.

KLAR TIL FLUKT: Russiske menneskerettighetsaktivister utstyrte Andrej Medvedjev med vinterutrustning før flukten til Norge. Foto: Vladimir Osetsjkin.

Osetsjkin, som i flere videoer på YouTube har intervjuet soldaten, mener det han har å fortelle kan bli avgjørende for det rettslige oppgjøret når krigen i Ukraina en gang tar slutt.

– Han vil bidra til å avsløre de forbrytelsene mot menneskeheten som Wagner-gruppen står bak. Han har også gjort at færre russere faller for Jevgenij Prigozjins lureri og verver seg for å drepe ukrainere, sier menneskerettighetsaktivisten.

Han håper nå at norske myndigheter vil behandle asylsøknaden på en rettferdig måte.

– Det enkleste ville være å legge byrden på Medvedjev fordi han deltok i krigen og sette ham i fengsel. Men hvis vi setter alle som unnslipper dette systemet i fengsel, hvem vil da ønske å forlate det?

Russiske drapskommandoer

Vladimir Osetsjkin er imidlertid bekymret for eks-soldatens sikkerhet, selv i trygge Norge.

Han mener det er grunn til å frykte at den russiske etterretningen har informanter i landet, og at både Prigozjin og president Vladimir Putin er redde for hva han kan komme til å avsløre.

– Andrej Medvedjevs forklaring kan bli en av grunnsteinene i en internasjonal straffesak mot Prigozjin og til og med mot Putin, sier menneskerettighetsaktivisten.

Han håper norske myndigheter har tatt høyde for at Russland kan ønske å bringe avhopperen til taushet.

– Siden både Prigozjin og Kreml er redde for at sannheten skal komme for dagen, tror jeg han vil være et mål for den russiske etterretningen og deres drapsgrupper. Derfor mener jeg det er viktig at Andrej Medvedjev i tillegg til asyl får politibeskyttelse.