Han advarte Putin før krigen

To av Russlands viktigste finanstopper informerte president Vladimir Putin om at et angrep på Ukraina ville medføre «katastrofale økonomiske konsekvenser».

En måneds tid før Russland gikk til angrep på Ukraina, dro Herman Gref og Elvira Nabiullina ut til Vladimir Putins residens i Noco-Ogaryovo utenfor Moskva, skriver Financial Times.

Gref og Nabiullina hadde før møtet utarbeidet en rapport om potensielle økonomiske konsekvenser av å gå til krig mot Ukraina.

Det var Gref som la den frem.

Herman Gref er direktør i den statlige banken Sberbank og har hatt et nært forhold til Putin siden deres tid sammen på borgermesterens kontor i St. Petersburg på 1990-tallet.

Nabiullina, som er guvernør i Sentralbanken, ga rapporten ytterligere tyngde.

Advarte om panikk

Deres konklusjon var at vestlige sanksjoner ville kunne føre til panikk i finansmarkedene og potensielt sette russisk økonomi flere tiår tilbake.

Bruttonasjonalproduktet kunne falle 30 prosent på to år, mens inflasjon kunne føre til en renteøkning helt opp til 35 prosent. Innbyggernes livskvalitet ville settes tilbake og potensielt bli lavere enn hos U-land.

Putin avbrøt Gref, ifølge Financial Times.

Han ville vite hvordan Russland kunne unngå de verste sanksjonene, forteller flere kilder til økonomiavisen.

– De var modige nok til å be sjefen om et møte, men de klarte ikke å fremføre budskapet. De klarte ikke å gi ham det eneste svaret, sier den ene kilden.

Våget ikke å svare

De våget ikke å fortelle Putin at han risikerte geopolitisk katastrofe.

Putin brydde seg heller ikke om de økonomiske konsekvensene. 24. februar 2022 gikk Russland til krig mot nabolandet.

– Jeg har aldri sett Gref sånn. Han har helt i sjokk, sier en tidligere leder som så Gref i krigens første dager.

28. FEBRUAR: Putin holder et møte med økonomiske rådgivere fire dager etter at Russland gikk inn i Ukraina. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik / AP / NTB

Financial Times skriver at avisen har snakket med mer enn 20 nåværende og tidligere tjenestepersoner, oligarker og økonomer i Russland, og at verken Sentralbanken eller Sberbank har besvart deres henvendelser.

Fire dager etter krigens start, ble Putins viktigste økonomiske rådgiver igjen bedt om å uttale seg. Denne gang om hvordan Russland kunne redusere effekten av de vestlige sanksjonene.

«I stedet for å bryte med Putin, har teknokratene sementert sine roller som myndiggjørere og brukt sin ekspertise og sine verktøy til å dempe smellen fra vestlige sanksjoner og holdt Russlands økonomi sammen», skriver Financial Times.

Russlands bruttonasjonalprodukt faller trolig bare mellom 3,5 og 5,5 prosent. Selv om Russland i stor grad er utestengt fra globale bank- og betalingssystemer, har økonomenes nødløsninger fungert rimelig bra.

– Økonomiteamet reddet ham, egentlig. Det er derfor han beholder ham. Han er ikke dum, sier en kilde til Financial Times.

Putin-favoritt

Elvira Nabiullina har vært toppsjef i Sentralbanken i et tiår nå. Hun ledet Russland gjennom den økonomiske krisen i 2014, etter at Putin tok Krimhalvøya fra Ukraina.

SENTRALBANKSJEF: Elvira Nabiullina under et intervju i Moskva i 2019. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters / NTB

Mens oligarker ifølge Financial Times ville bytte henne ut med Sergej Glazijev, valgte Putin å gå offentlig ut med sin støtte til Nabiullina.

Det kan blant annet skyldes at hun utviklet et betalingssystem som nå gjør at Russland klarer seg utenfor det globale systemet, og at Sentralbanken under hennes ledelse har bygd opp en massiv reserve på 643 milliarder dollar.

«Denne artikkelen, hvis alt stemmer, indikerer at Putin mottok en prognose over krigens risikoer og kostnader, men bestemte seg for å ignorere det i favør av sitt mål om å overta Ukraina,» skriver tankesmien Institute for the Study of War på Twitter.

Fredag sendte Russland mer enn 70 raketter mot Ukraina i et av sine største angrep siden krigen startet. Lørdag morgen sier borgermesteren i Kyiv at T-banesystemet fungerer igjen og at innbyggerne har fått tilbake tilgangen til vann.