Hamstrer hormoner før det er for sent: – Full panikk

Arseniy har få dager på seg. Han prøver å kjøpe mest mulig hormoner for å kunne fortsette hormonbehandlingen han startet i september 2022.

Onsdag 14. juni kan bli et punktum for hans drømmer i Russland.

Den dagen kan et nytt lovforslag, som forbyr kjønnskorrigerende operasjoner og skifte av juridiske kjønn, vedtas.

– Vi har panikk, sier Arseniy og fortsetter:



– Hvis jeg ikke rekker å gjøre alt før vedtakelsen av loven, aner jeg ikke hva som vil skje.

Hamstrer hormoner

De siste ni månedene med hormonbehandling har Arseniys stemme og kropp endret seg fra kvinnelig til mannlig. Det neste steget er kjønnsskifteoperasjon. Men lovforslaget har endret planene hans.

Nå prøver han å hamstre hormoner for minst et par måneder.

– Alle prosesser kan rulle tilbake hvis du slutter å injisere testosteron, sier han.

Arseniy er ikke alene om å være bekymret. Det er også Igor Kochetkov.

Han er administrerende direktør for det russiske LHBTQ-nettverket og mangeårig forsvarer av LHBTQ-rettigheter i Russland.

– Dehumaniseringen

Til TV 2 forteller Kochetkov at det både er mulig å skifte juridisk kjønn, og foreta kjønnsskifteoperasjoner i dagens Russland. Det er ikke obligatoriske krav til kirurgiske inngrep for å bytte juridisk kjønn.

– Lovforslaget forbyr fullstendig medisinsk og juridisk overgang til transpersoner, sier han.

Kochetkov sier at personer som trenger hormonbehandling, har begynt å hamstre medisiner etter krigen i Ukraina brøt ut, og etter lovforslaget har bekymringen økt betydelig.

FORSVARER RETTIGHETER: Igor Kochetkov er administrerende direktør for det russiske LHBTQ-nettverket. Foto: Privat

– Lovforslaget er enda et skritt fra statens side mot dehumaniseringen av LGBT+ personer. Hele miljøet er redde og fortvilet, sier han til TV 2.

– Grovt angrep

Delo LGBT+ er en av de mest kjente organisasjonene som gir juridisk støtte til LGBT+ personer i Russland.

– Dette er et grovt angrep på LHBT+-personers rettigheter i Russland, sier Robert Lebedev til TV 2 og fortsetter:

– De politiske rettighetene i samfunnet vårt har vært under angrep i årevis, men dette er den første gangen i moderne russisk historie at den grunnleggende tilgangen til medisinsk behandling og juridisk anerkjennelse blir neglisjert og nektet, sier Lebedev.

ANGREP: Robert Lebedev er PR-sjef for organisasjonen Delo LGBT+. Han er selv transperson. Foto: Privat

Lebedev sier det skeive miljøet i Russland er rystet over lovforslaget og at mange er bekymret for fremtiden sin.

Han frykter at antall selvmord blant russiske skeive vil øke dersom loven blir vedtatt.

– Mangelen på hormonell medisin og tvungen stans av et kjønnsskifte betyr ikke bare høyere selvmordsrater, men også død i mye yngre alder på grunn av hormonrelaterte helseproblemer, sier han.

Lebedev legger til at antallet mennesker blant miljøet som er villige til å emigrere vokser, det samme gjelder antall selvmord blant transpersoner.

– Mange eksperter tror at hvis loven vedtas, vil det transkjønnede miljøet bli enda mer marginalisert, og i større grad utsatt for sexarbeid, alkohol- og narkotikamisbruk, psykiske helseproblemer og andre diskrimineringsutløste problemer, advarer han.

Antall transpersoner doblet seg

Antall mennesker som har skiftet kjønn, har doblet seg siden krigen brøt ut i februar 2022.

I 2021 ble det utstedt 554 pass i forbindelse med endring av kjønnsmarkører. I 2022 var tallet 936. Det skriver det uavhengige russiske mediet Mediazona.

Ifølge Lebedev er det en direkte sammenheng mellom lovforslaget og krigen.

PROTEST: En kvinne holder en plakat som viser Russlands president Vladimir Putin under en demonstrasjon. Foto: Paul White

– Ifølge myndighetene er kjønnsskifte en direkte trussel mot «demografisk sikkerhet», sier han og legger til at krigen ga russiske myndigheter en sjanse til å angripe rettighetene til LGBT+ personer.

Igor Kochetkov er enig med Lebedev. Ifølge ham kjemper Putin ikke bare mot Ukraina, men også mot «hybridkrigen som Vesten fører mot Russland.»



Det vil si en påvirkning av liberale vestlige verdier.

– Putin hevder at aktivitetene til LHBT-organisasjoner og transpersoners praksis er elementer i en «hybridkrig», og Vesten påtvinger sine verdier og hindrer befolkningsvekst i Russland, avslutter han.