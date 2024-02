Hamas-lederen Yahya Sinwar tilbrakte 23 år i israelsk fengsel. I 2011 ble han løslatt i en gisselutveksling.

Nå forteller den tidligere israelske fengselstannlegen, Yuval Bitton, om en til nå ukjent livreddende operasjon Sinwar fikk i fangenskap.



Livsfarlig infeksjon

Operasjonen Sinwar skal ha fått skyldtes en rotkanal-infeksjon som hadde spredt seg til hjernen og ført til en byll i hjernen.

GISLER: Yuval Bitton, den tidligere fengselstannlegen som var med i den livreddende operasjonen. Han er blant israelerne med familiemedlemmer som blir holdt som gissel av Hamas. REUTERS Foto: AMIR COHEN

– Vi evakuerte han til sykehuset og opererte han der. Det var en livreddende operasjon. Byllen hadde eksplodert i hjernen hans og drept han hvis det ikke var for at vi opererte han.

Det sier Bitton i et intervju med nyhetsbyrået Reuters. Bitton har også vært sjef for fengselsetterretningen der Sinwar sonet.

Tannlegen hevder at Sinwar hadde en sentral rolle i de forhandlingene som førte til hans og 1000 andre palestineres løslatelse i en gissutveksling i 2011.

Det er ikke utenkelig, ifølge postdoktor i ved Universitetet i Oslo, Erik Skare.

– Han har blitt sett på som en lederfigur også fra fengselet. Så det kan godt tenkes at han hadde en rolle i disse samtalene, sier Skare til TV 2.



ILLUSTRASJON: Slik ser en hjernebyll ut på en CT-scan av menneskehjernen. Foto: Sopone / Adobe Stock

– Ikke nærmere å utslette Hamas

Siden 7. oktober 2023 har Israel utpekt Sinwar som hovedkommanderende bak Hamas-angrepet.

Siden den gang har de omtalt ham som «en død mann».

De siste månedene har krigføringen rast på Gazastripen og Vestbredden.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at de ikke kommer til å stanse før de har «utslettet» Hamas.

Det stiller Skare seg kritisk til.

–Det er ingenting som tyder på at IDF er nærmere å utslette Hamas. Hverken militært, ideologisk eller politisk.



LEDER: Yahya Sinwar ankommer en minnesmarkering på Gaza, april 2023. (AFP) Foto: MOHAMMED ABED

IDF har selv rapportert at 12.000 av de minst 29.000 palestinerne som har mistet livet siden 7. oktober, er Hamas-krigere.

– De tallene er jeg skeptisk til, sier Skare til TV 2.



Kan være på rømmen

Hvorvidt Israel faktisk systemisk har gått etter Sinwar, kan være vanskelig å si.

– IDF sine mål har bare forflyttet seg systematisk nedover Gaza-stripen, sier Skare.

Før har man antatt at Sinwar har befunnet seg i tunnelsystemet under Rafah. Nå mener postdoktoren at man ikke lenger kan vite om Hamas-lederen er i Gaza i «det hele tatt».

– Det går flere tuneller ut av Gaza som de kan ha brukt til å flykte til Egypt, forklarer Skare.

UNDERJORDISK: Bilde fra 2012 som viser en palestinsk mann som går i en tunell ved Rafah som kobler Gazastripen og Egypt. Foto: PATRICK BAZ/AFP

Ifølge Skare er det «utenkelig» at Hamas gjennomførte angrepet 7. oktober uten å ha en fluktrute klar for Sinwar og Muhammad Deif, en annen sentral lederskikkelse i Hamas.

– Gaza er nå jevnet med jorden. Spørsmålet blir, hvor mye mer sivil lidelse skal det være kun for at Israel skal kunne henrette to mennesker?, undrer Skare.



Nå er rundt 1,5 millioner mennesker internt fordrevet til Rafah sør i Gaza. Der har Netanyahu varslet en bakkeinvasjon.



EVAKUERT: Barn som har ankommet Rafah etter å ha blitt evakuert fra sykehuset i Khan Younis. Foto: MOHAMMED SALEM/ REUTERS

Usikker på påvirkning

Det er uvisst hvor mye Sinwar koordinerer med resten av lederskapet i Hamas, ifølge Skare.



– Det vi vet er at han har vært i tunellene under Gaza, og møtt flere av de israelske gislene, sier Skare.

Blant den palestinske befolkningen har Sinwar tidligere hatt heltestatus.

Demonstrasjoner i Rafah, der internt fordrevne palestinere utrykker sin misnøye med Hamas og Sinwar, kan tyde på at noe endrer seg.

TALER: Yahya Sinwar som taler i Khan Younis da han ble valgt som Hamas sin leder på Gazastripen. Kort tid etter han ble frigjort fra israelsk fengsel. (AP Photo/Adel Hana) Foto: Adel Hana

– Det er vanskelig å si hva slags status han har akkurat nå, siden man ikke kan ha sikre målinger. Generelt har Sinwar hatt en legendarisk status innad i Hamas, presiserer Skare.

Videre forklarer Skare at palestinske fanger ofte har nytt en stor respekt i det palestinske samfunnet.

– Det at han ble leder så kort tid etter han ble løslatt fra fengsel sier noe om statusen han fikk, forklarer Skare.

Klart hva IDF tenker

Det er ingenting som tyder på at Israel skal stanse angrepene sine på Gazastripen. Skulle Israel få tak i Sinwar og Deif, er ikke Skare i tvil om hva IDF kommer til å gjøre.

RAFAH: Netanyahu sier at Israel kommer ikke til å bukke under for internasjonalt press mot å gå inn med en bakkeinvasjon i Rafah. (AP Photo) Foto: Ohad Zwigenberg

– Det er lite som tyder på at Israel har som mål å fengsle dem. Målet er å ta livet av dem. Alle som ansees som ansvarlig for angrepet 7. oktober skal bli tatt livet av, forteller Skare.