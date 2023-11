– Hamas kan ha lurt Israel i en felle

Kritikken hagler mot Israel etter at deres soldater gikk til aksjon mot det største sykehuset i Gaza by. Israel kan ha blitt lurt, sier Palle Ydstebø.

Etter flere ukers bombing av Gazastripen, som har ført til overbefolkede sykehus, gikk Israel til aksjon mot det største sykehuset i Gaza by, Shifa.



Israel har flere ganger hevdet at Hamas har et underjordisk hovedkvarter under dette sykehuset.

TIL AKSJON: Dette bildet er hentet fra en video som det israelske forsvaret har publisert og skal vise israelske soldater på vei inn på Shifa-sykehuset i Gaza by 15. november. Foto: Israels forsvar / NTB

Aksjonen ble ytterligere rettferdiggjort fra israelsk hold med påstander om at Hamas holdt gisler der.

Ingen gisler ble funnet.

Kan ha satt ut falske spor

Det er et PR-nederlag for Israels etterretning.

– Det kan være så enkelt som at Hamas har lurt Israel i en felle. De har gitt dem indikatorer på at gisler var der, rett og slett for å dra Israel inn og skape den situasjonen vi har nå, sier Palle Ydstebø til TV 2.

Han er sjef for landmaktseksjonen ved Krigsskolen.

– Hamas har forberedt dette lenge. De kan selvsagt ha forberedt alternativer, flyttet gislene, satt ut falske spor og så videre, for å få Israel inn i de beskyttede områdene som disse sykehusene er, for på den måten å skape den PR-effekten av dette som de har klart.

Ydstebø påpeker at det er vanskelig å fastslå at dette er svaret.

– Dette er et ekstremt krevende miljø å drive etterretning i, og etterretning er av natur også ganske usikker. Israel var nok overbevist om at de hadde nok informasjon til at det var en god sannsynlighet for at dette stemte, og så handlet de på det.

TETTBEBYGD: Dette bildet viser Shifa-sykehuset og næromgivelsene 11. november. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Brudd på krigens lover

Israel sier at de har funnet våpen og en tunnelinngang ved dette sykehuset.

– Før man har fått inn uavhengige observatører her, så vet vi ingenting, understreker Ydstebø.

Han tror at Israel vil hente inn uavhengige observatører når området er klarert, for å vise verden at aksjonen var berettiget.

Funnene på sykehuset er uansett ikke nok til å rettferdiggjøre at man bryter med krigens lover om beskyttelse av sykehus, mener Human Rights Watch (HRW).

– Sykehus har spesiell beskyttelse under internasjonal, humanitær lov. Leger, sykepleiere, ambulanser og andre sykehusansatte må få lov til å utføre arbeidet sitt og pasienter må beskyttes, sier Louis Charbonneau til Reuters. Han er FN-direktøren til HRW.

Selv Israels viktigste allierte, USA, har bedt dem om «mindre inngripende handlinger» når det gjelder sykehusene på Gazastripen.

Erkjennelse

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i et intervju med CBS at Israel gjør det de kan for å minimere sivile tap, men erkjenner også at de ikke har lyktes her.

Ifølge Gazas helsemyndigheter er minst 11.240 mennesker blitt drept på Gazastripen siden Israel gikk til angrep som svar på Hamas’ terroraksjon mot Israel 7. oktober, hvor 1200 israelere ble drept og mer enn 240 personer ble tatt som gisler.

– Alle sivile dødsfall er en tragedie. Vi skulle ikke ha hatt noen, for vi gjør alt vi kan for å få sivile i sikkerhet, men Hamas gjør alt de kan for å sette dem i fare, sier Netanyahu.

I HARDT VÆR: Israels statsminister Benjamin Netanyahu får kritikk for Israels uproporsjonale reaksjon på terrorangrepet til Hamas 7. oktober. Foto: Abir Sultan / Reuters / NTB

Ydstebø sier til TV 2 at Israel har forberedt et slikt angrep lenge, ved å utvikle taktikker og våpen spesifikt for å redusere sivilskader i tettbefolkede områder.

– Men en bombe er en bombe, enten den er stor eller liten, sier han.

– Når du opererer i et miljø som Gaza, som er så tett befolket og har så mye bebyggelse, hvor det er en motstander som Hamas, som aktivt bruker sivile som levende skjold og opererer blant sivile i stedet for å beskytte dem, så vil du uansett hva du driver med, ta tap der, mener Ydstebø.