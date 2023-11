Hamas har overlevert nye gisler til Røde Kors

Like før klokken 22 meldte Hamas selv at de hadde overgitt totalt 20 gisler til Røde Kors, 13 israelere og sju utlendinger.

Ifølge qatarske myndigheter er det imidlertid snakk om kun fire utlendinger, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Reuters opplysninger er de fire utlendingene fra Thailand. Fredag ble ti thailandske fremmedarbeidere sluppet fri av Hamas.

Tidligere lørdag kveld opplyste Qatar, som har bidratt i forhandlingene mellom Israel og Hamas, at de 13 israelerne er åtte barn og fem kvinner.



Gislene er på vei til grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt, Rafah. Bilder fra Rafah viser at flere Røde Kors-biler ankom grenseovergangen i 22.30-tiden.



PÅ VEI UT: Bilder fra grenseovergangen Rafah mellom Gazastripen og Hamas viser Røde Kors-bilder, som ifølge Reuters trolig har med seg de frigitte gislene. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

Israelske myndigheter planlegger å løslate 42 palestinere lørdag.

Motstridende meldinger

Tidligere lørdag kom Hamas med motstridende meldinger om utleveringen av de 13 israelske kvinnene og barna som etter planen skal løslates fra deres varetekt.

Først uttalte en kilde i Hamas til AFP at overføringen av gislene til Røde Kors var i gang.

Bare noen minutter senere meldte Reuters at Hamas ikke vil gjennomføre andre runde med løslatelser før Israel tillater mer nødhjelp til Nord-Gaza.

Hamas har ifølge Reuters krevd at lastebilene med nødhjelp til Gazastripen og spesielt Nord-Gaza må slippes inn raskere.



En egyptisk kilde sa tidligere lørdag til CNN det gikk sakte fordi lastebilene måtte gjennomsøkes av Israel før de ble sluppet inn.



Truer med å gjenoppta krigen

Israel har ifølge Times of Israel truet med å gjenoppta krigføringen på Gazastripen dersom gislene ikke utleveres innen midnatt.

Både Qatar og Egypt sier at de har engasjert seg for å finne en løsning, og klokken 19.53 sa en talsperson for Qatars utenriksdepartement at en løsning løsningen var kommet på plass.

Ikke lenge etter melder AFP at Hamas bekrefter at 13 israelere og sju utlendinger vil bli satt fri lørdag kveld.

I 21.20-tiden melder Israel at arbeidet med å få gislene ut av Gaza er i gang igjen.

61 lastebiler med nødhjelp

En talsperson fra Hamas sier ifølge Reuters at 340 lastebiler med nødhjelp har kommet inn på Gazastripen siden fredag, men at de 65 som har nådd Nord-Gaza bare er halvparten av det som ligger i avtalen med Israel.

Lastebilene fraktet blant annet mat, rent vann, varme tepper, medisiner og medisinsk utstyr.

– I den delen av Gaza har det ikke vært tilgang på elektrisitet, rent vann, tilførsel av mat, og ekstremt begrenset tilførsel av medisinske hjelp, helt siden konflikten eskalerte den 7. oktober, sier Håkon Jakob Røthing i Røde Kors.

Våpenhvilen kan bli forlenget

Egyptiske myndigheter melder lørdag at våpenhvilen mellom Hamas og Israel kan bli utvidet med 1–2 dager, skriver Reuters.



Det ble opprinnelig avtalt våpenhvile i fire dager.

Diaa Rashwan fra Egypts statlige informasjonstjeneste sier i en uttalelse at det lørdag ble holdt omfattende samtaler med alle involverte parter om en forlengelse.

Samtalene beskrives som positive.

«Det betyr løslatelse av flere», skriver Rashwan.

I en tale fra Det hvite hus fredag, sa USAs president Joe Biden også at fredagens løslatelse «bare er en start». Han har vært i kontinuerlige samtaler med både Egypt og Israel i lang tid.

– Jeg har konsekvent presset på for en våpenhvile i kampen, av to grunner: For å utvide den humanitære hjelpen inn til Gaza og for å sikre løslatelsen av gisler, sa Biden.

GJENFORENT: Familien Asher ble gjenforent fredag, da de første Hamas-gislene ble løslatt. Avis Asher (2,5), Raz Asher (4,5) og mamma Doron var alle i fangenskap i sju uker. Foto: GPO News

13 eller 14 israelere lørdag

Hamas løslot fredag 13 israelske gisler, som en del av den eksisterende avtalen. I tillegg ble et filippinsk og ti thailandske gisler løslatt.

Israel svarte med å slippe fri 39 palestinere som er blitt tatt til fange under krigen.

Fire år gamle Raz Asher var en av dem som ble løslatt fredag.

– Jeg drømte at vi kom hjem, sa hun, mens hun satt i sin fars armer på en sykehusseng etter at hun, søsteren og moren ble løslatt.

– Nå kan drømmen bli sann, svarte faren Yoni.

Totalt er det avtalt at Hamas skal løslate 50 av gislene som ble tatt til fange da Hamas angrep Israel 7. oktober. Israel har forpliktet seg til å løslate 150 palestinere.