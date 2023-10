Etter at Hamas gikk til angrep på Israel lørdag, har Israel svart med en rekke motangrep. Israel har erklært krig, og flere tusen sivile har mistet livet i de pågående kampene.



Angrepene mot Gazastripen har fortsatt gjennom natten, og tidlig natt til torsdag opplyser helsemyndighetene på Gaza at de har opplevd en bølge av rakettangrep på kort tid, skriver CNN.



Etter et angrep som skal ha vart i en knapp time, skal minst 51 personer være drept og minst 281 være skadde, ifølge helsemyndighetene.

– For øyeblikket tror jeg ikke noen egentlig kan spå hva resultatet kan ende opp med å bli, sier den palestinske analytikeren Tahani Mustafa, til AP.

HAMAS: En palestinsk Hamas-tilhenger deltar i en protest mot Israel i mars 2008. I løpet av tre tiår har har Hamas fulgt en konsekvent voldelig strategi, med sikte på å rulle tilbake israelsk styrke. Foto: Khalil Hamra / AP

Til tross for dette, spår palestineren at Hamas trolig har forberedt strategier for hvert et scenario som kan oppstå i dagene fremover.

Israelsk forsker og tidligere oberst i det israelske forsvaret, Shaul Shany, tror derimot at Hamas har feilberegnet Israels styrke, og at Hamas nå står overfor en langt verre konflikt enn det de hadde forventet i utgangspunktet.

– Jeg håper og tror at Israel ikke vil gi seg før Hamas blir beseiret på Gazastripen, og Hamas forventet nok ikke dette da de angrep, sier israelske Shay om Hamas.

Biden: Har bilder av barnedrapene

De siste dagene har påstander om at Hamas-krigere skal ha tatt livet av en rekke barn og spedbarn, og at noen av dem skal ha blitt halshugget, spredt seg som ild i tørt gress på nettet.



FORDØMMER: President Joe Biden påstår å sitte på bekreftede bilder av barnedrap gjort av Hamas. Det hvite hus påpeker at presidenten ikke har sett bildene selv, og at uttalelsen er basert på informasjon fra Israels statsminister. Foto: Susan Walsh / AP

Under et møte i Det hvite hus, påstår USAs president Joe Biden at han hadde sett bekreftelser på at drapene hadde skjedd.

Samtidig presiserer Det hvite hus at presidenten ikke har sett bildene selv, men at uttalelsen hans er basert på informasjon fra talspersonen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu og medieoppslag i Israel.

Midtøstenekspert ved Europarådet, Hugh Lovatt, sier overfor AP at det ser ut til at Hamas står overfor et strategisk brudd.

– Det virker som at Hamas fullt ut har valgt åpen vold som sin langsiktige strategi.

11.000 drepte

Tallet på drepte og sårede i Israel og på Gaza og den okkuperte Vestbredden er oppe i over 11.000, ifølge FN.

FN baserer sine tall på opplysninger fra palestinske helsemyndigheter og offisielle israelske kilder.

Det er registrert flest drepte i Israel. Tallet på drepte siden Hamas-angrepet lørdag er nå oppe i 1200, mens 3192 er såret.

KRAFTIGE ANGREP: Palestinere fjerner lik fra ruinene etter et israelsk luftangrep på Gazastripen den 9. oktober. Samtidig som rakettene banker mot Gaza for å hevne seg på Hamas, sier palestinere at militæret har sluppet løs raseriet over på sivile. Foto: Ramez Mahmoud / AP

På Gazastripen er over 1100 drept i israelske angrep, mens 5339 er såret. Det siste døgnet er minst 270 drept i angrep. 338.934 mennesker er internt fordrevet, to tredeler av dem søker ly i skoler drevet av FN.

På den okkuperte Vestbredden er 26 drept og 427 såret.

Det er fortsatt anslått at mellom 100 og 150 sivile er bortført fra Israel til Gaza. Tre sivile skal ha blitt frigitt sent onsdag kveld.