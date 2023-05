– Hadde vi visst hva som ventet oss, hadde vi ikke gjort det

Mikhailo Vershinin var innsatsleder i politiet i Mariupol da krigen startet. Han minnes med sorg dagen da det siste torget i byen kom under russisk kontroll.

– De massive angrepene mot Mariupol var en øyeåpner for hele verden om hva som var i ferd med å skje. Nå forstår de at det er en kollisjon mellom sivilisasjoner, sier Vershinin i en video like etter krigens start.



SISTE SKANSE: Azovstal var siste skanse i den viktige havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina. Foto: Alexei Alexandrov

– Visste hva vi gjorde

Azovstal ble siste skanse. Hundrevis av sivile og over 2000 soldater og politifolk barrikaderte seg i det enorme anlegget.

Vershinin var blant dem.

– Vi visste akkurat hva vi gjorde. Store russiske styrker hadde oss i sikte. Vi var et hår i suppen til Russland, sier han i et intervju med nyhetsbyrået på årsdagen for overgivelsen.

Inne i Azovstal var de fullstendig atskilt fra omverdenen og alle forsyningslinjer. De var fullt klar over at hver dag kan bli deres siste, men håpte at forsterkninger ville komme.

STÅLVERK: Etasjene i stålverket strekker seg flere nivåer under bakken. Dette bildet ble tatt 7. mai 2022. Foto: Dmytro Kozatsky/AP

– Den totale kraften som ble brukt mot Azovstal tilsvarer to Hiroshima-bomber. Elleve kvadratkilometer ble konstant bombet med artilleri, fra fly og skip.

Men hjelpen kom ikke. Etter flere uker innesperret dypt nede i anlegget kom ordren fra president Volodymyr Zelenskyj selv: «Overgi dere. Ukraina trenger heltene sine i live».

I samme øyeblikk stoppet bombardementet.

Overgivelsen

Bildene av busslass med ukrainere som ble kjørt bort i russisk fangenskap ble vist over hele verden. Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement ble 2439 soldater fra stålverket tatt til fange.

I russisk fangenskap ventet både tortur, sult og sykdom.

19. mai 2022 forlater ukrainske soldater Azovstal og går rett til russisk fangenskap. Foto: Russiske forsvarsmyndigheter/AP

Vershinin var en av de siste som overga seg.

– Russerne sa til oss at det skulle bli en «ærefull overgivelse», og mange trodde dem. Når bombardementet stanser, og man får tanken på tre måltider per dag, så tenkte mange at «kanskje dette er sjansen jeg får til å overleve».

I fire måneder var Mikhailo Vershinin fengslet før han ble løslatt som del av en fangeutveksling.

Døden nær

Da han ble sluppet fri var han som en skygge av seg selv. Han hadde også vært døden nær på grunn av sult og sykdom.

📸Ukrainian journalist Denys Kazanskyy posted pictures of Azov hero Mykhailo Vershinin released from captivity.



Russia turned him into a different man pic.twitter.com/0Jq1VyDDST — KyivPost (@KyivPost) September 23, 2022

Han forteller at russerne forsøkte å vende ukrainerne mot hverandre, og forsøkte å sulte dem til underkastelse.

– Jeg kan med sikkerhet si at hvis vi visste hva som ventet oss i fengsel, ville mange av oss ikke overgitt oss, sier han.

Fremdeles er 700 soldater fra Azovstal i russisk fangenskap.

Menn og kvinner som holdt stand i Azovstal blir ansett som helter i Ukraina, blant annet fordi russiske styrker brukte så stor kapasitet på å få kontroll på dem, at andre steder i Ukraina ble spart.

Man kan se bilder av Azovstal-heltene på store bannere og plakater rundt om i Ukraina.