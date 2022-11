– Hadde ondskap i hjertet mitt

Natt til 8. desember 1980 ble John Lennon (40) skutt og drept utenfor leiligheten sin på Manhattan i New York.

Beatles-stjernen ble 40 år gammel.

Drapsmannen er 67 år gamle Mark David Chapman.

I 1981 erkjente Chapman straffskyld for å drept Lennon. Han ble da dømt til livstid i fengsel, men med en minstetid på 20 år.

I FENGSEL: Drapsmannen Mark David Chapman sitter fremdeles inne for drapet han begikk i 1980. Foto: Chip East / Reuters

Siden år 2000 har dommen hans vært oppe for høring i retten hvert andre år. Der diskuteres muligheten for eventuell prøveløslatelse.

Chapman sitter fortsatt inne for drapet.

Ville bli berømt

Den 31. august 2022 ble Chapman igjen nektet prøveløslatelse. I en logg som ble offentligjort for AP mandag, legges deler av drapsmannens forklaring fra høringen frem.

STJERNER: John Lennon utgjorde én av fire stjerner i suksess-gruppen The Beatles. Foto: AFP

Der utdyper han hvorfor han drepte superstjernen.

Han forklarer blant annet at han vet det å begå drapet var galt, men sier at han hadde et dypt ønske om å bli kjent.

DREPT: John Lennons liv ble brutalt revet vekk i 1980. Foto: AFP

– Jeg visste hva jeg gjorde, og jeg visste at det var ondskap, jeg visste at det var galt, men jeg ønsket meg berømmelse såpass mye at jeg var villig til å gi alt og å ta et menneskeliv, sier Chapman.

– Det var ondskap i hjertet mitt. Jeg ønsket å være noen, og ingenting skulle stoppe det, fortsetter han.

Fryktet gjentakelse

Lennons kone, Yoko Ono, var på vei hjem sammen med musikeren da han ble skutt og drept utenfor leiligheten på Manhattan i 1980.

I 1975 fikk de sønnen Sean. I 1963 fikk John sønnen Julian sammen med ekskonen Cynthia Powell.

Begge sønnene har gjort stor suksess innenfor musikkbransjen.

John Lennons kone, Yoko Ono, har gjentatte ganger argumentert mot en eventuell prøveløslatelse av Chapman, skriver Rolling Stone.

ENKE: John Lennon var gift med Yoko Ono. Her er de avbildet sammen på Hilton Hotel i 1969. Foto: AP

– Han gjorde det én gang, og han kan gjøre det igjen mot noen andre, sa Ono til The Daily Beast i 2015.

– Det kan bli meg, det kan bli Sean, det kan være hvem som helst, fortsatte hun.

Drapsmannens muligheter for prøveløslatelse vil bli diskutert på nytt om to år, i februar 2024.