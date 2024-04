– Hadde jeg visst hva vi gikk til, hadde jeg foretrukket å dø

LØSLATT: Oleksandr Kurtev (23) er en av soldatene på Slangeøya, som fikk mye oppmerksomhet i krigens første dager. Han satt i russisk fangeskap i to år. Foto: Organisasjonen «Om de som tier»

I to år lengtet moren etter å høre stemmen til sin 23 år gamle sønn. Så kom telefonen.

– Han ringte klokken fem om morgenen den 24. februar 2022 og sa: «Mamma, krigen har begynt, vi er omringet», minnes Katerina Kurtieva (50).

Sønnen, Oleksandr Kurtev, var den gang 21 år gammel. Han tjenestegjorde som ambulansearbeider på Slangeøya som ligger i Svartehavet.

Det siste ordet

Den unge mannen hadde tjenestegjort i ett år og to måneder da Russland angrep. Hans siste ord til moren var at de skulle skyte tilbake og kjempe til siste slutt.

SAMMEN IGJEN: Kjæresten Yaroslava ventet på Oleksandr i to år. Foto: Privat/Oleksandr Kurtev

Deretter ble det stille.

– Det var så skummelt. Jeg husker ikke engang hvordan vi overlevde den natten. Jeg mistet hodet helt, sier Kurtleva til TV 2.

To dager etter så de et nyhetsinnslag på en russisk kanal om ukrainske krigsfanger. Der dukket bildet av Oleksandr opp, og familien forsto at han var tatt til fange.

I LIVE: Bilder av sønnen dukket opp på et innslag på russisk fjernsyn om ukrainske fanger i Sevastopol Foto: Privat

Krigsfangene ble først sendt til Sevastopol på Krym, men siden ble soldatene fraktet til forskjellige steder. Kurtev havnet i fengsel i Russland.

Kurtevs militære karriere begynte ett år før invasjonen i Ukraina.

Da ble han uteksaminert som medic, tilsvarende ambulansearbeider, fra en medisinsk høyskole. Han signerte kontrakt med Ukrainas statlige grensevakttjeneste.

Først jobbet han i ambulansetjenesten i en liten by. Senere ble han overført til Slangeøya.

SLANGEØYA: Oleksandr Kurtev hadde tjenestegjort for grensevakten på Slangeøya i seks måneder da russerne agnrep. Foto: Privat

Den dagen endret livet hans seg radikalt.

Han forteller TV 2 detaljert om opplevelsen:



– Klokken fire om morgenen ble vi varslet. Vi inntok forsvarsstillinger, og klokken seks begynte russerne å sende melding på den generelle sjøkanalen for at vi skulle overgi oss.

– De begynte å skyte mot oss. 80 prosent av våpnene våre ble ødelagt. Den ukrainske siden kunne ikke lenger hjelpe oss. Vi gjorde alt vi kunne, men vi ble tatt, forteller 23-åringen.

Imponerte en hel verden

Kurtev sier at sjefen ikke ønsket å overgi seg, og første beskjed var at de skulle kjempe til siste slutt.



Ambulansearbeideren var klar for hva som helst.

Et lydopptak av responsen til de ukrainske soldatene som forsvarte øya, ble offentliggjort, og motet til soldatene imponerte en hel verden:

«Russisk militærskip: Dra til helvete»

– Jeg ble beordret til å behandle en såret mann mens jeg løp. Jeg så bombene fly, og ba til Gud om å få overleve. Jeg var klar for hva som helst, jeg skrev til og med til familien min at vi ville stå til det siste, forteller Kurtev.

Tiden som fulgte ble ekstremt tøff for den unge soldaten.

Hånet og elektrosjokket

– Hvis jeg hadde visst hva jeg måtte gå gjennom, ville jeg foretrukket å dø, men jeg ikke hadde blitt tatt til fange, sier Kurtev til TV 2.

Tiden i fangenskap var utrolig hard, og det er vanskelig for Kurtev å tenke tilbake på det.

– De sultet oss, de hånet oss. De var kreative og tvang oss til å håne hverandre. De lette etter informanter og satte oss opp mot hverandre. De brukte elektrosjokkvåpen mot kropp og kjønnsorganer.

– Hva ga deg styrke?

– Først var det tanken at noen ventet på meg, at jeg hadde en familie og jeg måtte overleve for dem, sier Kurtev

– Jeg var svært fortvilet, men jeg var så heldig at jeg fikk møte andre fanger som ga meg styrke, tro og patriotisme. Det var de som reddet meg, sier han.

BOKPLANER: – Nå som jeg er hjemme, vil jeg kanskje jeg skal skrive en bok eller artikkel om opplevelsene mine, sier Oleksandr Kurtev til TV 2 Foto: Privat

3. januar var en stor dag for Kurtev og familien hans. Da ble han nemlig del av en fangeutveksling, og fikk reise hjem til familien i Ukraina.

Psykisk reaksjon

Men gleden ble erstattet av en kraftig psykisk reaksjon. Han måtte søke hjelp fra en psykiater.

– Den første følelsen etter hjemkomst var eufori. Og så oppsto en alvorlig psykisk reaksjon som jeg ikke klarte å kontrollere.

Han beskriver panikkanfall, søvnløshet og ukontrollerte skjelvinger. Nå tar Kurtev medisiner som hjelper på psyken og søvnen.

– Jeg vet ikke, men jeg kan bare knytte dette til det faktum at russerne mobbet oss veldig mye i fangenskapet. De mobbet oss hver dag i to år, sier han.

Kjempet utrettelig

Kurtevs familie har kjempet for å få ham tilbake fra første stund. Pårørende av krigsfanger opprettet organisasjonen «Om de som tier».

– Vi visste ingenting om hvor Oleksandr var, så vi begynte å lete etter andre slektninger av soldatene fra Slangeøya. Vi fant mange og opprettet dialog, sier Kurtieva.

STOCKHOLM: Demonstrasjon til støtte for fanger fra Slangeøya Foto: Katerina Kurtieva

Kurtieva forteller at de tok kontakt med de som jobber med fangeutveksling. De sendte brev, dro på møter, organiserte arrangementer.

Oleksandrs Kurtevs kjæreste, Yaroslava, deltok i arbeidet.

Hun opprettet organisasjonens Instagram-side, og hennes innsats førte til flere støttedemonstrasjoner i utlandet.

«VI HUSKER DERE»: Organisasjonen «Om de som tier» fikk laget billboards i flere ukrainske byer. Foto: Privat

– Yaroslava fant folk i utlandet som ønsket å støtte oss. Vi sendte dem flagg, portretter av gutta, plakater, og hver helg minnet de dem om fangene, sier Kurtieva og forsetter:

– Jeg ville bare ha sønnen min tilbake. Derfor brukte vi enhver mulighet vi fikk. Til slutt fikk vi resultatet av våre handlinger.

De er en viktig grunn til at 55 av de 82 fangene fra Slangeøya kom hjem.

ROMA: Aktiv kamp for ukrainere i utlandet for å returnere fanger fra Slangeøya Foto: Katerina Kurtieva

Hver dag var en kamp for Kurtieva og Yaroslava. De startet hver morgen med samtaler, brev og reiseplaner.

Etter en lang pause i fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina, skjedde det endelig noe 3. januar. 230 ukrainske fanger vendte hjem.

Moren fikk den etterlengtede telefonen:

– Han ringte og sa: «Mamma, hei, jeg er i Ukraina. Jeg ble fangeutvekslet.»

ENDELIG ALLE SAMMEN: Hele familien er samlet etter Oleksandr Kurtevs hjemkomst Foto: Privat

Kurtieva har tårer i øynene når hun tenker tilbake på øyeblikket da hun fikk telefonen. Hun husker bare lykketårer.

Kjæresten ventet

«Pust ut, du er hjemme» skrev Oleksandrs Kurtevs kjæreste, Yaroslava, på Instagram etter at hjemkomsten var et faktum.

Hun ventet på ham i to år.

De to har kjent hverandre siden de var 15 år, og etter et brudd, fant de tilbake til hverandre i 2021. Siden har de vært sammen, også gjennom Kurtevs 22 måneder i russisk fangenskap.

LYKKELIGE: Paret har nå planer om å tilbringe framtiden sammen. Foto: Privat

Gjennom hele den tiden hørte hun kun fra kjæresten én gang. Hun klamret seg til brevet han skrev til henne i august 2022.

Der sto det: «Jeg har det bra, jeg savner deg veldig. Yaroslava, ikke gråt for mye, jeg trenger deg frisk, du må fortsatt føde lille Alexander».

– Før krigen ante jeg ikke at Yaroslava var så sterk. Men da jeg kom tilbake så jeg henne helt annerledes. Jeg skjønte hvor mye hun hadde gjort og hva hun tålte for å være med meg, sier Kurtev til TV 2.