– Hadde ikke skjedd uten denne tragedien

UKRAINSK JOURNALIST: Mstislav Tsjernov er fotojournalist for nyhetsbyrået AP. Nå er dokumentarfilmen hans nominert til en Oscar-pris. Foto: Taylor Jewell / Invision / AP / NTB

Da Russland startet sin fullskala invasjon, var to ukrainske journalister de eneste som kunne fortelle verden hva som skjedde i Mariupol. Nå kan de vinne Oscar.

Som de eneste internasjonale journalistene igjen i den beleirede byen, dokumenterte to journalister krigens grusomheter de første ukene etter at Russland invaderte landet.



I denne perioden omringet russiske tropper byen og ødela den – dag etter dag.

De to journalistene var på jobb for nyhetsbyrået Associated Press (AP). Det de så på bakken har resultert i den Oscar-nominerte dokumentarfilmen «20 days in Mariupol».

VIST FOR FN: FNs hovedkvarter i New York fikk en egen fremvisning av filmen 11. september i fjor. Da sendte Mstislav en videohilsen i forkant. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP Photo / NTB

I et intervju med TV 2 forteller regissør og fotojournalist Mstislav Tsjernov om hvor viktig det var for ham å formidle hver detalj av det han så i Mariupol under beleiringen.

– Filmen er ikke en historie om meg. Den viser en historie om folkene i Mariupol, og om byen, sier han til TV 2.

Alene igjen i Mariupol

La oss skru tiden tilbake til 23. februar 2022. Mstislav og kollegaen Evgeniy Maloletka er i Bakhmut for å fortelle historiene til ukrainere som forberedte seg på en mulig invasjon.

Samtidig er TV 2s reporter Bent Skjærstad og fotojournalist Pål S. Schaathun i Kharkiv, fire mil unna den russiske grensen i nordøst.

I UKRAINA: TV 2s team bestående av Pål S. Schaathun og Bent Skjærstad var i Kharkiv da krigen brøt ut. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Der hørte TV 2s team fra felles kollegaer at Mstislav og Evgeniy skulle bevege seg mot Mariupol, fem mil unna den russiske grensen i sørøst.

Klokken 03.00 natt til 24. februar, knapt to timer før den fullskala invasjonen starter. AP-journalistene ankommer Mariupol.

Klokken 04.50, Russlands president Vladimir Putin kunngjør i en tale at Russland har iverksatt en «spesiell militæroperasjon». Den fullskala invasjonen av Ukraina er i gang.

Nå var Mstislav og Evgeniy de eneste internasjonale journalistene i Mariupol – og de eneste som kunne videreformidle det forferdelige som utspant seg der.

ALENE: Mstislav og Evgeniy var de eneste journalistene i Mariupol under beleiringen på et tidspunkt. Evgeniy peker mot et sykehus som er utsatt for et bombeangrep 9. mars 2022. Foto: Mstislav Tsjernov / AP Photo / NTB

– Ble du overrasket over at russerne angrep?

– Det var ganske uventet og sjokkerende at de angrep fra alle kanter, men det faktum at de angrep i det hele tatt var ikke overraskende, sier Mstislav til TV 2.

Han forklarer at de til en viss grad hadde ventet om at invasjonen skulle skje den 24. februar, fordi russerne var «ganske åpen om intensjonene sine i dagene forut».

– Men vi visste ikke om de kom til å gjøre det bare i Donbas, eller om de kom til å angripe overalt, sier regissøren og journalisten.

Byen Mariupol ligger sørøst i Donbas-regionen. De første dagene etter at krigen startet var det relativt rolig i byen, ifølge Mstislav – men så kom russerne med uforminsket styrke.

BOMBARDEMENT: Et leilighetskompleks eksploderer etter et russisk bombeangrep. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Photo / NTB

– Det var sjokkerende hvor vilkårlig og intensivt bombardementet av Mariupol var, erkjenner han til TV 2.

Han mener filmen i tillegg til å vise Mariupols lidelser, også er representativ for de mange ukrainske byene som har blitt utsatt for angrep gjennom de to årene med krig.

Bittersøtt med Oscar-nominasjon

Ingen vet nøyaktig hvor mange av Mariupols omtrent 430.000 innbyggere som ble drept, men ukrainske myndigheter anslår 25.000.



Mstislav tror dødstallet er mye høyere.

– Jeg har bare sett de første 20 dagene av beleiringen av Mariupol, men den fortsatte i hele 66 dager til. Det var mye mer dødelig etter at vi dro.

Og det er nettopp disse 20 dagene som resulterte i dokumentarfilmen «20 days in Mairupol», som søndag har mulighet til å vinne en Oscar i kategorien «Beste dokumentarfilm».

OSCARNOMINERT: Filmen «20 days in Mariupol» er nominert til en Oscar-pris. Her er Mstislav på en lunsj for nominerte i februar. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

– Det er bittert, og det er søtt på samme tid. Bitter fordi vi er veldig, veldig klar over at denne filmen ikke ville ha eksistert hvis det ikke var for denne forferdelige tragedien, sier Mstislav om nominasjonen til TV 2.

Men det er ikke bare bittert.

Når filmen får så mye oppmerksomhet, betyr det at desto flere får muligheten til å se hva som skjedde i Mariupol.

– Hver nominasjon, hver anerkjennelse for denne filmen, det er først og fremst en anerkjennelse av tragedien til folket i Mariupol, og en anerkjennelse av deres styrke og motstandskraft.

Hilsen fra Zelenskyj

Dokumentarfilmen har allerede vunnet flere priser i ulike kategorier. Deriblant for beste dokumentarfilm på den britiske BAFTA-utdelingen, og publikumsprisen på Sundance-festivalen.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj priser Mstislav og Evgeniy for innsatsen som ble lagt ned i Mariupol.

– Jeg er takknemlig for teamet som har laget en så viktig film, som avslører Russlands forbrytelser mot folket vårt, slik at hele verden kan se det, skriver han på Telegram etter en samtale med Mstislav torsdag kveld.

TAKKNEMLIG: Ukrainas president snakket med Mstislav torsdag kveld, og takket ham for innsatsen i Mariupol. Foto: Zelenskyjs offisielle Telegram-kanal

– Jeg ønsker dem all lykke på Oscar-utdelingen, avslutter presidenten.

Det er likevel ikke en potensiell Oscar-statuett som står høyest på ønskelista til den ukrainske journalisten.

– Vårt hovedmål er å sørge for at Mariupols historie ikke glemmes, at det ikke bare er en nyhetsoverskrift i arkivene. Nå blir dette sett og husket, avslutter han.

For det som skjedde i Mariupol må aldri glemmes.

Les mer om hva som skjedde i Mariupol her, og her.