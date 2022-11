– Hadde ikke nok makt til å påvirke Putin

Angela Merkel sier at hun manglet styrke til å overbevise Russland om ikke å invadere Ukraina fordi hun skulle gå som Tysklands statsminister.

I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel sier Merkel at hun mot slutten av sin periode ønsket å holde samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin. Hun ville at de sammen skulle finne en løsning på spenningene som bygget seg opp rundt Ukraina.

Merkel forteller at hun forsøkte å danne et format for hvordan dette skulle skje allerede sommeren 2021.

– Ikke nok makt

– Men jeg hadde ikke lenger autoriteten til å presse det fram fordi alle visste at jeg skulle gå av i løpet av høsten, sier hun.

Merkel gikk av som statsminister høsten 2021, noe hun hadde kunngjort lenge i forkant av valget. 24. februar i år, rundt to måneder senere, invaderte Russland nabolandet Ukraina.

Merkel var på sitt siste offisielle besøk i Moskva i august i fjor. Hun beskriver til Der Spiegel følelsen hun satt igjen med etter besøket.

– Følelsen var helt klar: «Når det gjelder politisk makt, er du ferdig». Og for Putin er det kun makt som gjelder, sier hun.

Putin og Merkel i Berlin i 2016. Foto: Markus Schreiber

Kritikk for russisk avhengighet

Merkel var av en drivkreftene bak Normandie-gruppen, som ble opprettet i kjølvannet av Russlands annektering av den ukrainske halvøya Krim i 2014. Der deltok representanter for Tyskland og Frankrike i tillegg til Ukraina og Russland.

Den tidligere statsministeren har fått kritikk for at Tyskland har blitt svært avhengig av russisk gass under hennes periode.