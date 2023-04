21 år gamle Jack Teixeira er siktet for å ha lekket Pentagon-dokumenter på internett. Bekjente beskriver ham som innadvendt og stille.

SIKTET: 21-åringen er siktet for å ha spredt Pentagon-dokumenter på nettet. Foto: Privat

– Jeg er lei meg på vegne av unge Jack. Jeg aner ikke hva som gikk gjennom hodet hans, men jeg føler med han, sier Teixeira-familiens nabo, Mario Correia, til Sky News.

Han er en av flere som nå er i sjokk over nyheten om at 21 år gamle Jack Teixeira fredag ble siktet for å ha lekket Pentagon-dokumenter på chat-tjenesten Discord.

– Han var en stille fyr. Han hadde flere venner på internett enn i virkeligheten, sier tidligere medstudent Ben Rapoza (18) til Sky News.

Spredte seg raskt

Påtalemyndigheten har siktet Teixeira for å ha tilegnet seg og spredd gradert forsvarsinformasjon, samt for ulovlig fjerning av graderte opplysninger og informasjon fra forsvaret.

21-åringen har frem til nylig jobbet innenfor IT i forsvaret i USA. I jobben hadde han ansvar for å sikre at militære kommunikasjonsnettverk skulle være beskyttet.

I desember 2022 skal Jack Teixeira ha begynt å legge ut konfidensiell informasjon i en privat gruppe på chat-tjenesten Discord - en tjeneste som er spesielt populær blant personer som spiller dataspill.

Han skal senere ha tatt med seg hemmelige dokumenter hjem, som han fotograferte og la ut bilder av i den samme gruppen.

Senere begynte bildene å dukke opp i andre grupper, på meldingstjenesten Telegram og på Twitter.

PÅGREPET: Her blir 21 år gamle Jack Teixeira pågrepet. Foto: WCVB-TV via AP

Dersom Teixeira blir funnet skyldig, risikerer han opp til 15 år i fengsel.

Hevder det var et uhell

Pentagon-dokumentene skal først ha blitt spredt innad i discordgruppen «Thug Shaker Central».

Gruppen, som skal ha hatt rundt 20 medlemmer, skal først og fremst ha blitt brukt som et sted til å prate om skytespill. Krigen i Ukraina skal også ha vært et tema.

Flere av gruppemedlemmene omtaler den siktede 21-åringen som gruppens leder, ifølge The New York Times.

I intervjuer med Sky News, forteller flere av medlemmene at de hemmelige pentagon-dokumentene var ment til privat bruk i forbindelse med spillingen, og at det aldri var meningen at de skulle bli spredt på internett.

Flere medlemmer skal også ha fortalt mediehuset at Teixeira ønsket å lære yngre gruppe-medlemmer om krigens realiteter.