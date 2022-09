Hacker skal ha lekket bilder og video fra «GTA 6»

Blant materialet som er offentliggjort, er 90 filmklipp. De er lagt ut på et nettforum av en person som hevder å også ha hacket drosjeselskapet Uber for noen dager siden.



Hackeren hevder å ha fått tilgang til den nødvendige informasjonen gjennom en ansatts Slack-konto.

I klippene som offentliggjort, kan man blant annet se en kvinnelig hovedkarakter rane en kafé. Det har tidligere blitt meldt at neste spill i «Grand Theft Auto» (GTA)-universet for første gang vil ha en kvinnelig hovedkarakter.

Videoene er angivelig tatt av en eldre og uferdig betaversjon av spillet. Sammen med videoene har hackeren lagt ved en beskjed til Rockstar. Vedkommende oppfordrer Rockstar til å «forhandle om en avtale», og han ber morselskapet Take-Two Interactive (TTIS) om å ta kontakt.

Den anerkjente spilljournalisten Jason Schreier i Bloomberg skriver at han har fått bekreftet av flere kilder hos utvikleren Rockstar at klippene er ekte.

Schreier kaller det «en av de største lekkasjene i TV-spill-historien» og et «mareritt» for Rockstar. Han sier det er flere grunner til at lekkasjen svir.

– Én er at den vil forstyrre arbeidet i en stund. En annen er at den kan presse ledelsen til å begrense mulighetene til å jobbe hjemmefra. Ettervirkningene av denne lekkasjen blir kanskje ikke klare på en stund, tvitrer han.

«GTA 6» er et av verdens mest etterlengtede spill. Forløperen «GTA 5» ble sluppet helt tilbake i 2013 og er beskrevet som det mest inntektsbringende underholdningsproduktet noensinne. Marketwatch skrev i 2018 at spillet hadde tjent inn 6 milliarder dollar.

Mye av årsaken er at spillets nettbaserte flerspillermodus fortsatt er svært populært.