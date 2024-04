Guvernør hyller Norge: – Nivået er vilt bra

SAN FRANCISCO (TV 2): Kronprins Haakon fikk omvisning i et av Californias tøffeste fengsler. Nå ser de til Norge for inspirasjon.

Kronprins Haakon, statsråder og næringslivstopper er på offisielt besøk i USA denne uka.

På tapetet er en avtale om klimasamarbeid, møter om utfordringer innen grønn omstilling, og, ikke minst, hva California og USA kan lære av norsk kriminalomsorg.

SKRYTER: Guvernør Gavin Newsom skryter av det han har hørt om norske fengsler. Foto: Eskil Wie Furunes/NRK/Pool

Avvikler dødsstraff

Delstaten har dødsstraff, men guvernør Gavin Newsom beordret avvikling av ordningen i 2019, og nå ser han til Norge for inspirasjon.



I møte med kronprins Haakon skryter guvernøren den norske modellen til himmels.

– Vi er mer enn inspirert. Nivået av bevissthet i den norske modellen er vilt bra, sier Newsom når han tar imot kronprinsen og næringsministeren til et besøk i San Quentin-fengselet.

Dette er et av de mest beryktede fengslene i USA. Her sitter flere hundre fanger på dødsceller.

Newsom forteller at noen av de aller mest kritiske har blitt omvendt av studieturer til Norge.



– Den norske modellen inspirerer oss alle. Til og med de som vanligvis er ganske rigide har blitt mye mer åpne, sier han.

Guvernøren sier de sendte av gårde to delegasjoner til Norge, med folk som var positive, og folk som mente det var bortkastet tid og var sterke motstandere av en slik modell i USA.

– Til og med de mest kyniske kom tilbake og sa: «Wow. Vi må gjøre dette, og vi må gjøre det fort», sier Newsom til norsk presse etter fengselsbesøket.

– Sterke inntrykk

Kronprinsen fikk selv treffe flere innsatte og ansatte. Noen av de innsatte har vært fengslet i flere tiår.

FENGSELSBESØK: Kronprins Haakon fikk snakke med innsatte og ansatte i San Quentin-fengselet tirsdag. Foto: Fredrik Karlstveit/TV 2

– Det er sterke inntrykk. Det er mye godt arbeid som gjøres nå, og det er fint å høre hvordan samarbeidet med norsk fengselsvesen har gitt mye motivasjon og innspill til den prosessen de har her nå, sier kronprinsen til TV 2.

– Men det er et stort arbeid å reformere et slikt fengselssystem, sier han.

Mange av fangene som sitter på dødsceller i California, har ventet på henrettelsesdatoen i flere tiår. Trolig vil den aldri komme. I stedet får de oppleve et fengselssystem i endring.

– Det er voldsomt å snakke med folk som ble dømt da de var 19, 20 år og nå er i 50-årene. Nå får de ta kurs og de har ny tro på framtiden. De gjør livet både på innsiden og utsiden av murene tryggere. Det er jo bra, sier kronprinsen.

Amerikanerne som har besøkt Norge, forteller at et av hovedprinsippene de tok med seg hjem til USA, var at i Norge tenker man på at kriminelle må rehabiliteres for å sikre tryggheten til befolkningen når de en gang slippes ut igjen.

INNSATTE: Kronprinsen får møte en gruppe innsatte som får ansvar for å trene hunder i fengselet. Foto: Eskil Wie Furunes/NRK/Pool

I USA har det hovedsakelig vært fokus på å holde kriminelle borte fra gata så lenge som mulig.

California er en av flere amerikanske delstater som jobber med fengselsreformer. Målet er et nytt nasjonalt fengselssystem.

Med på reisen er næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, i tillegg til en næringslivsdelegasjon.

AVTALE: Guvernør Gavin Newsom og næringsminister Jan Christian Vestre har skrevet under en avtale om klimasamarbeid. Formålet med besøket er ifølge regjeringen å fremme næringssamarbeid innenfor grønn omstilling og digitalisering. Foto: Jeff Chiu

Andre temaer på rundreisen er problemstillinger rundt havvind og elektrifisering av fergetrafikken, ifølge Kongehusets program.

Kronprinsen fikk også anledning til å besøke Berkley universitetet i San Francisco, hvor han selv studerte som ung.