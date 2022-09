Gruppe har fått helt spesiell oppgave før dronningens begravelse

Siden onsdag har den avdøde dronningen ligget på paradeseng i Westminister Hall i London.

Der har det britiske folk hatt anledning til å ta et siste farvel med den lengstsittende britiske monarken.

Mandag begraves dronningen i en storslått seremoni i Westminster Abbey.

Seremonien starter klokken 12 norsk tid, og vil være den største sikkerhetsutfordringen i Storbritannia siden andre verdenskrig.

KONGEN: Kong Charles måtte vente helt til han ble 73 år med å bli konge. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AFP

Snikskyttere på taket

Så mange som to millioner mennesker ventes å samles i Londons gater i forbindelse med begravelsen.

Etter begravelsen skal dronningens familie gå bak kisten på åpen gate.

Det i tillegg til at presidenter, statsministere og kongelige fra verden over er ventet å delta, gjør at sikkerhetsnivået er skyhøyt.

Det skriver Washington Post.

På mandag vil snikskyttere være stasjonert på hustak rundt om kring i byen, overvåkningsdroner vil fly i lufta og 10.000 uniformerte politifolk vil være på vakt.

I tillegg vil tusenvis av sivilkledde offiserer være på plass blant de enorme folkemengdene.

I forkant av begravelsen har politiets bombehunder saumfart sentrale områder i den britiske hovedstaden.

«Tar du medisinene dine?»

En spesiell enhet ved navn «Fixated Threat Assessment Center» har siden dronningens død hatt i oppgave å overvåke mennesker som er identifisert som personer med potensielt farlige besettelser med kongefamilien.

– Offiserer vil gå og banke på døren deres og spørre dem: «Tar du medisinene dine?» «Skal du til London denne helgen?», forteller Simon Morgan.

SKYHØYT SIKKERHETSNIVÅ: Sikkerhetsnivået rundt dronningens begravelse har vært planlagt i en årrekke. Foto: Gregorio Borgia / AP

Han er en pensjonert London-politibetjent som fra 2007 til 2013 tjente som personlig beskyttelsesoffiser for dronningen og andre medlemmer av den britiske kongefamilien, inkludert nåværende Kong Charles.

– Hendelsene den siste uken vil utvilsomt ha utløst noen til å ville gjøre noe, sier Morgan, som nå driver et privat sikkerhetsfirma.

År med forberedelser

Fredag kveld kom det meldinger om at politiet hadde pågrepet en mann, som ifølge kilder føk ut av køen forbi katafalken, og at han klarte å gå opp stegene til kisten for så å ta på den.

Bare noen timer før denne hendelsen skjedde var det dronningens barn som sto æresvakt foran deres avdøde mors kiste.

Men britiske myndigheter er godt forberedt på å takle den storstilte begivenheten som finner sted mandag. Planen for dronningens begravelse er kalt London Bridge og har vært planlagt i mange, mange år.

BLOMSTERHAV: Blomsterhavet i Green Park har vokst seg massivt siden dronningen døde. Foto: Vadim Ghirda / AP

Den nyutnevnte politisjefen i London, Mark Rowley, har beskrevet de kommende dagene som en enorm utfordring, men understreker samtidig at dette har politistyrken forberedt seg på i mange år.

Kong Harald og dronning Sonja

Dronning Elizabeths kiste fraktes fra Westminster Hall til Westminster Abbey klokken 11.44.

Seremonien i Westminster Abbey starter klokken 12 norsk tid.

Om lag 2.000 mennesker skal overvære begravelsen inne i kirken. I tillegg til familien, hele den britiske regjeringen og et stort antall andre fra britisk offentlighet, kommer også flere hundre utenlandske statsledere, regjeringssjefer og andre offisielle representanter, deriblant kong Harald og dronning Sonja.

ØVER: Medlemmer av den kongelige marinen marsjerer ned mot Windsor i en øvelse i forbindelse med begravelsen, lørdag morgen. Foto: Andrew Matthews / Pa Photos

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommer, samt USAs president Joe Biden.

Fått unntak fra reglene

Ifølge Washington Post vil nesten alle regjeringssjefer som deltar bli fraktet i busser til begravelsen, samt til en mottakelse i Buckingham Palace søndag kveld.

Avisen sier at politiet har besluttet at det er enklere å sørge for sikkerheten for en håndfull busser, enn mange biler. Å bli fraktet i buss, er det derimot ikke mange regjeringssjefer som er vant til.

TIL STEDE: USAs president Joe Biden er blant de mest prominente gjestene som vil være til stede under dronningens begravelse. Her fra et møte mellom de to i juni 2021. Foto: Chris Jackson / Pa Photos

– De har valgt å komme. Det er en hendelse en gang i livet, og protokollen kommer ikke til å være perfekt, sier den tidligere britiske ambassadøren i USA Kim Darroch.

– Dette handler ikke om dem. Dette handler om dronningen.

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden er imidlertid blant de få lederne som får et spesielt unntak fra reglene.

De vil bli fraktet i den tungt pansrede amerikanske presidentlimousinen, kjent som «Udyret». Britiske tjenestemenn har sagt at avgjørelsen ble tatt basert på sikkerhetsvurdering, og ikke politikk.

Begraves med ektemannen

Etter begravelsen fraktes kisten til St. Georges kapell i Windsor Castle der det holdes en gudstjeneste kl. 17 for kongefamiline og 800 inviterte gjester, deriblant tidligere og nåværende ansatte ved Buckingham Palace og Windsor Castle.

Dronning Elizabeth skal til slutt stedes til hvile ved siden av sin ektemann gjennom 74 år, prins Philip. Han døde 9. april i fjor, 99 år gammel.

Senere på kvelden blir det en privat gudstjeneste kun for kong Charles og resten av kongefamilien på Windsor Castle.