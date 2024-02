Etter en kamp for å få liket til Alexej Navalnyj tilbake til familien, ønsker tilhengerne hans å arrangere et siste farvel. Men russiske myndigheter stikker kjepper i hjulene.

Selv etter døden møter Alexej Navalnyj sterk motstand fra russiske myndigheter.

Etter en ukes lang kamp for å få returnert liket til familien hans, ønsker nå Navalnyjs støttespillere å arrangere en minnemarkering.

Det ønsker tilsynelatende ikke Putin.

Kira Jarmys, Navalnyjs talskvinne, skrev mandag at hun leter etter et lokale å holde en offentlig minnemarkering for ham.

– Vi ser etter en sal for en offentlig avskjed med Alexej. Tidspunkt: Slutten av denne arbeidsuken. Har du egnede lokaler, ta kontakt med oss, skriver hun på X.



Men nå lager russiske styresmakter problemer for planene.

MOTSTANDER: President Vladimir Putin har blitt anklaget for å stå bak drapet på Alexej Navalnyj. Foto: Sergei Guneyev/AP

Tirsdag oppdaterte Jarmys om situasjonen:

– Siden i går har vi lett etter et sted hvor vi kan organisere et avskjedsarrangement for Alexej. Vi har ringt de fleste private og offentlige begravelsesbyråer, kommersielle lokaler og begravelseslokaler. Noen av dem sier at stedet er fullbooket. Noen vegrer seg når vi nevner navnet «Navalnyj». Ett sted ble vi fortalt at begravelsesbyråene hadde forbud mot å samarbeide med oss. Etter en dag med leting har vi fortsatt ikke funnet et lokale.

Grotesk eksempel

– Det er jo som forventet, sier Ivar Dale, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, til TV 2.

Navalnyj var pekt ut som en fiende av staten, og enhver som samarbeidet med ham risikerte problemer med myndighetene i Russland, forteller Dale.

KRITISK: Ivar Dale mener det er forferdelig at familien ikke får arrangere begravelse for Navalnyj Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om Dale ikke er overrasket, reagerer han på utfordringene arrangørene av minnemarkering møter.

– Det er et grotesk eksempel på hvor langt det har gått, når selv et begravelsesbyrå vil være redde for å ta imot liket av en person.

Vil beholde kontrollen

Det er ikke bare i forbindelse med Navalnyjs begravelse at det er utfordrende å holde arrangementer.

– Det er et eksempel på at de aller fleste møtesteder er stengt, sier Ane Tusvik Bonde, Russland-ekspert i Amnesty, til TV 2.



STOR SORG: Mange mennesker i Russland ville hedre Navalnyj med blomster da han døde. Foto: Reuters/Stringer

De russiske myndighetene har stengt flere lokaler hvor befolkningen pleide å samle seg. Også å samles utendørs har vært utfordrende.

Da folk trakk til gatene for å legge ned blomster etter at Navalnyjs død ble kjent, ble nesten 400 mennesker pågrepet av russisk politi.

Ifølge Bonde er det en svært bevisst avgjørelse fra russiske myndigheter.

– Russland ønsker å isolere folk, og holde folk redde. Dette er en måte å hindre borgerne i å være aktive på, sier hun.

– De vil spre frykt og avmakt.



Å holde befolkningen i sjakk er spesielt viktig for Putin og hans regjering nå. Russlands presidentvalg skal avholdes i mars, og Putin ønsker ikke negativ oppmerksomhet før valget, forklarer Bonde.

Udødelig budskap

Å forby all oppmerksomheten rundt Navalnyj kan likevel virke utfordrende for Putin.

Både innad i Russland og i omverdenen har det vært sterke reaksjoner på det som mange mener var et drap gjennomført av russiske myndigheter.

– Det er umulig å tie vekk det faktum at han er død. Det er han for berømt til, sier Dale.

STERK REAKSJON: Drapet på Navalnyj har vekket sterk motstand, både i Russland og i omverden. Her fra en markering i Tyskland Foto: AFP / NTB

Putin har nok makt og nok politistyrker til å forby det han vil, inkludert en begravelse, fastslår Dale. Likevel tror han at Navalnyjs organisasjon vil finne en måte å skape oppmerksomhet rundt han.

– Navalnyj sitt team er veldig kreative, og de har veldig lang erfaring med disse typiske triksene til Putin, sier Dale.

– De vil finne andre, kreative måter å hedre Navalnyj på.



Også Russland-ekspert Bonde mener det er viktig organisasjonen fortsetter arbeidet med minnemarkeringen, og tror de ikke vil gi seg så lett.

– Navalnyj hadde et tydelig budskap: Ikke gi opp, og ikke la deg knekke. En minnemarkering vil minne folk om dette, og spre budskapet videre.