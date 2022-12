Greta Thunberg håner Andrew Tate: – Sånt skjer når du ikke resirkulerer

Den 19-år gamle klimaaktivisten har så langt fått siste stikk i Twitter-krangelen med Andrew Tate, etter at han torsdag ble pågrepet for menneskehandel.

Influenseren Andrew Tate ble torsdag kveld pågrepet sammen med broren sin i Romania. Brødrene etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe.

– Sånt skjer når du ikke resirkulerer pizzaeskene, skriver den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (19) på Twitter.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Hun har de siste dagene vært i et munnhoggeri med Tate, etter at han ba henne om en epostadresse han kunne sende en skryteliste over bilsamlingen sin til. Tate hevdet at han har 33 biler med «enorme utslipp».

Thunberg ba ham sende listen til den oppdiktede epostadressen smalldickenergy@getalife.com.

Det første leddet i adressen, «smalldickenergy», viser til et mye brukt internettbegrep. Det brukes om folk som tydelig kompenserer for et eller annet – eksempelvis en liten penis.

Sigar-svar

Torsdag svarte Tate på stikket fra Thunberg, i en video hvor han røykte en fet sigar i en signalrød morgenkåpe, og tok imot to esker med pizza fra en rumensk pizzakjede.

– Sørg for at eskene ikke er resirkulert, krevde han idet han tok imot eskene. Han kalte også sigarrøyken for «drivhusgasser».

GRIMASE: Andrew Tate forsøker å etterligne det han sier er Greta Thunbergs «bitre ansiktsuttrykk». Han anklager henne for å være «programmert» og «en slave i matrisen». Foto: Skjermdump/Andrew Tate via Twitter

I videoen mente Tate at det var Greta Thunberg som hadde liten penis, ikke ham selv. Den ble publisert ti timer etter klimaktivistens første stikk. Dagen før svarte han kun med et kort utbrudd:

– Hvordan våger du?! skrev han.

Videoen ble publisert kort tid før han og broren Tristan Tate ble pågrepet i Romania.

Her blir Andrew Tate pågrepet:

Pizza-sporet

Ifølge rumenske medier skal myndighetene i Romania ha ventet i ni måneder på at brødrene skulle returnere til Romania samtidig. De er begge ofte utenlands.

Kilder i politiet opplyser til den rumenske avisen Gândul at aksjonen mot Tate blant annet ble iverksatt på bakgrunn av innlegg i sosiale medier.

Det blir derfor spekulert i om Tates Twitter-video – og spesifikt pizzaeesken – kan ha avslørt ham spekuleres det

Dette er Andrew Tate:

– Rumenske myndigheter trengte bevis på at Andrew Tate befant seg i landet, så de brukte jevnlig hans poster på sosiale medier, skriver advokat Alejandra Caraballo på Twitter.

På videoen får Tate levert pizza fra det som skal være en rumensk pizzakjede. Noe som angivelig avslørte overfor politiet at han befant seg i landet.

TV 2 har tidligere omtalt Tate, som med tilnavnet «Kongen av giftig maskulinitet» har slått seg opp stort med kontroversielle forretninger. I sommer ble han utestengt fra TikTok, Instagram og Facebook.

Den tidligere kickbokseren, som har 3,4 millioner følgere på Twitter, fikk nylig kontoen sin gjenåpnet etter at Elon Musk overtok selskapet.

I 2016 var han med på britiske Big Brother – men ble kastet ut av realityshowet etter seks dager, etter å ha slått en kvinne med et belte.