Greske fiskere slår alarm: Havet er fullt av plast

– Fiskere mobiliserer. Det er en form for demokrati. Klimaendringene rammer som regel folk med lav inntekt, sier Nikolaos Mentis, en fisker på øya Salamina utenfor Aten.

– Før var fiskerne en del av problemet. Nå er de en del av løsningen, noe som betyr at alle borgere eller politikere kan bidra, mener han.

I fem år har han samarbeidet med organisasjonen Enaleia, som har gjort det til sin oppgave å få fiskere til å samle inn plast fra sjøen til gjenvinning.

FISKERE: Frivillige og dykkere fra organisasjonen Enaleia samler inn søpper fra havet. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP / NTB

Mistet jobben under finanskrisen

Organisasjonen ble stiftet av Lefteris Arapakis i 2018, som to år tidligere mistet jobben på grunn av finanskrisen.

Han kommer fra en familie som har drevet med fiske i fem generasjoner. For å hjelpe faren med å rekruttere fiskere startet han en fiskeskole, noe som ble begynnelsen på Enaleia – et miljøprosjekt som i dag involverer hundrevis av greske fiskere.

– Vi svømmer i plast. Innen 2050 kommer det til å være mer plast en fisk i havet, fastslår han.

I 2020 ble Arapakis kåret til Young Champion of the Year in Europe av FNs miljøprogram, og i forrige uke var han i Paris for å delta i FN-ledede samtaler om hvordan plastforurensing kan bekjempes.

I dag er Enaleia aktiv i 42 greske havner, og den har også etablert seg i Spania, Egypt og Kenya.

Mentalitetsendring

Arapakis er overbevist om at det pågår en mentalitetsendring blant greske fiskere. Siden starten har rundt 1200 fiskere vært knyttet til prosjektet.

For hver kilo plast de samler inn, får de utbetalt en symbolsk sum, omtrent nok til en drink. Plasten transporteres videre til en et gjenvinningsanlegg i industriområdet Megara utenfor Aten, der plasten omgjøres til plastgranulat som brukes til å lage blant annet sokker, badeklær og møbler.

GJENVINNES: Plasten transporteres videre til en et gjenvinningsanlegg i industriområdet Megara utenfor Aten. Foto: Angeles Tzortzinis / AFP / NTB

Nesten halvparten av plasten som samles inn, 44 prosent, kan imidlertid ikke gjenvinnes.

Siden oktober i fjor har fiskere knyttet til Enaleia samlet inn 20 tonn plast og gammelt fiskeutstyr i måneden. De siste fem årene er det samlet inn nesten 600 tonn, ifølge organisasjonen.