Grepet som kan slå Trump

President Joe Biden har sagt at han planlegger å stille i presidentvalget om halvannet år, men at han ikke er klar for å kunngjøre det ennå.

Spenningen er derfor på republikansk side.

Hittil er det kun Donald Trump og Nikki Haley som har kunngjort at de stiller i presidentvalget om halvannet år, hvis man forholder seg til de kandidatene som har velkjente navn.

Ron DeSantis sitter enn så lenge på gjerdet.

I meningsmålinger er det nettopp Florida-guvernøren som gis best sjanse til å slå Trump i kampen om å bli Republikanernes kandidat.

– Jeg tror han kommer til å prøve å bli president. Han venter nok bare på at det skal komme nye siktelser mot Trump, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

– Han ønsker ikke å dytte Trump utfor stupet, han ønsker at Trump skal snuble utfor selv, legger Bergesen til.

I RETTEN: Donald Trump er tiltalt for 34 lovbrudd, og meldte seg i forrige uke for retten frivillig. Foto: Curtis Means / AFP / NTB

Hevder folk gråt i retten

Trump er tiltalt for forfalskning av forretningsdokumenter tilknyttet utbetalingen av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Tiltalen inneholder 34 punkter.

Trump meldte seg for retten i New York tirsdag i forrige uke. I et intervju med Fox News denne uka, sier Trump at politibetjenter og ansatte i domstolen begynte å gråte av å se sin tidligere president bli tiltalt.

– Jeg kan fortelle deg at folk gråt, folk som jobbet der, profesjonelle, som ikke har noen problemer med å fengsle mordere. Det er et tøft, tøft sted, og de gråt. De gråt faktisk. De sa «Jeg er lei meg» og «2024» og tårene rant. Jeg har aldri sett noe lignende, påstår Trump.

Han risikerer også flere andre tiltaler:

Trump etterforskes for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus

Trump etterforskes for å ha oppfordret til angrepet på Kongressen 6. januar og for valgbedrageri

Trump etterforskes for å ha forsøkt å påvirke valget i delstaten Georgia

Kan stille selv om han dømmes

Det er tilgivelig om man tenker at en eventuell domfellelse vil ekskludere Trump fra å stille i et presidentvalg, men i USA er det ingen lov som hindrer kriminelle i å bli folkevalgt.

Eugene V. Debs kjørte sin valgkamp fra fengselet i 1920 og Lyndon LaRouche gjorde det samme i 1992.

– Det er åpenbart at DeSantis posisjonerer seg for å kunne overta for Trump, hvis siktelsene baller på seg og det blir umulig for ham å drive valgkamp, tror Bergesen.

USA-eksperten tenker da blant annet på at Ron DeSantis nylig løsnet ytterligere på våpenlovene i Florida, en delstat som er blitt utsatt for noen av de verste masseskytingene USA har sett:

49 mennesker ble drept og 53 skadet i masseskytingen på nattklubben Pulse i Orlando i 2016, og 17 personer ble drept og 17 skadet under skoleskytingen i Parkland i 2018.

VANT KLART: Ron DeSantis seilte opp som en av favorittene i 2024 etter sitt meget sterke guvernørvalg i Florida i 2022. Her med sin kone Casey DeSantis på en scene i Tampa i Florida 8. november 2022. Foto: Marco Bello / Reuters / NTB

Nå har DeSantis gjort det lovlig for innbyggerne i Florida å bære skjulte og ladde våpen uten lisens.

– Det spiller veldig inn i det som åpenbart er valgkampstrategien til DeSantis. Han vil ikke bare være en Trump 2.0, en Trump uten bagasjen, men er i ferd med å bli mer Trump enn Trump selv, mener Eirik Bergesen.

Matematisk utfordring

Problemet til Ron DeSantis er matematikken. Donald Trump har en mindre velgerbase nå enn i 2016, men det som er igjen av den, er svært lojale tilhengere.

Utfordrere som DeSantis og Haley, og kanskje også Mike Pence og Mike Pompeo, må kjempe seg imellom om det som er igjen av republikanske velgere.

– Det er akkurat det. Så blir spørsmålet hvor mange andre det blir. Foreløpig er det Nikki Haley, og trolig Mike Pence, forteller Bergesen.

Han mistenker at Haley egentlig kun posisjonerer seg for å bli en visepresident-kandidat for en av de andre.



Dagens visepresident, Kamala Harris, stilte selv som presidentkandidat før hun etter hvert trakk seg og ble med som visepresidentkandidat for Joe Biden i 2020.

STILLER: Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley er allerede i gang med sin valgkamp. Her under et folkemøte i South Carolina 6. april i år. Foto: Meg Kinnard / AP / NTB

Haley får bare støtte fra fire prosent av velgerne i den ferskeste målingen som Real Clear Politics har oppført i sin oversikt. Der ligger Trump på 47 prosent og DeSantis på 23, mens Pence er nummer tre med bare fem prosent.

– Hvis DeSantis klarer å få Haley med på laget, som visepresident, så det blir DeSantis-Haley mot Donald Trump, tror jeg de vil ha en god sjanse, sier Bergesen.

Civita-rådgiver Eirik Løkke er enig med Bergesen:

– Jeg tror det øker muligheten, fordi det begrenser antallet kandidater, altså blir færre å spre stemmer på versus Trump, og fordi Haley og DeSantis kan utfylle hverandre, sier Løkke til TV 2.

Tabbe å vente

Han ser at de kan styrke hverandre både politisk og gjennom det åpenbare faktum at de tilhører hvert sitt kjønn.

– Det kan gi et ekstra løft til DeSantis. Og det er i hvert fall mye større mulighet for Republikanerne å vinne valget i november 2024 med DeSantis og Haley enn med Trump, sier Løkke.

Først må DeSantis faktisk stille. Bergesen tror det vil være en tabbe om Florida-guvernøren velger å vente til valget i 2028.

– Vanligvis er det en dårlig strategi. Det historien forteller oss igjen og igjen, er at hvis man venter ut én politiker, kommer det en annen neste gang. Chris Christie ventet da Mitt Romney ble valgt, for å stille i 2016 i stedet, men da kom plutselig Trump fra intet, poengterer Bergesen.