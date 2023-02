Gravide russere strømmer til Argentina

FØDSELSTURISME: Minst 5000 gravide russiske kvinner skal ha reist til Argentina de siste månedene for å sikre seg et helt spesielt gode. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

De siste månedene skal minst 5000 gravide russiske kvinner ha reist til Argentina.

Senest på torsdag ble det flydd inn 33 gravide russere på ett og samme fly. Tre av disse ble satt i varetekt som følge av manglende dokumentasjon.

– Det ble oppdaget at de ikke kom hit for å gjøre vanlig turisme. De erkjente det selv, sier den ansvarlige for migrasjonen i landet, Florencia Carignano, til den lokale avisen La Nacion.

Ifølge BBC, kan reiseboomen kunne knyttes til krigen i Ukraina. Føder de i Argentina, kan de nemlig sikre seg et statsborgerskap i landet. Det medfører flere fordeler.

Ser klar tendens

Migrasjonslederen forteller at den store økningen i antall russere som tar seg over grensen til Argentina, først og fremst handler om at et argentinsk pass kan skaffe langt mer frihet enn et russisk pass.

Hun mener hun ser en klar tendens hos de gravide russerne.

– Problemet er at de kommer til Argentina, registrerer de nyfødte barna sine som argentinere og drar, sier hun til lokalavisen La Nacion.

Årsaken skal være innreisemuligheter. Med et argentinsk pass kan man reise til 171 land uten å skaffe seg visum. Til forskjell kan personer med russiske pass reise visumfritt til 87 land.

Tilbyr skyss og rabatt

Den såkalte fødselsturismen fra Russland til Argentina ser ut til å være en lukrativ og veletablert praksis.

Ifølge BBC, skal tilbudene være mange og mulighetene gode for gravide russere med rykkende reisefot.

Et argentinsk nettsted som mediehuset har kjennskap til, skal tilby ulike pakker for de kommende mødrene.

Nettstedet skal blant annet ha annonsert tjenester som henting på flyplassen, personlig tilpassede fødselsplaner, spanskundervisning og forskjellige sykehusrabatter.

Ifølge BBC, har pakkene en startpris på 5000 dollar. De dyreste pakkene skal koste rundt 15.000 dollar.

Tilretteleggingen skal ha blitt tilbudt siden 2015, ifølge nettstedet.

Ifølge lokalavisen La Nacion, skal et større argentinsk nettverk ha blitt tatt for dokumentforfalskning på lørdag. Nettverket skal ha gitt gravide russere og deres partnere falske dokumenter som gjorde det lettere å skaffe seg statsborgerskap i landet.

Ifølge politiet skal gruppen ha tatt imot opptil 35.000 dollar fir tjenesten.