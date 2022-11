Gravid kvinne drept i Danmark – tror barnet vil overleve

Torsdag kveld ble en 37 år gammel kvinne knivstukket på vei hjem fra jobb i Holbæk i Danmark. Kvinnen satt i bilen sin da angrepet skjedde.

Gjerningsmannen stakk av fra stedet etter hendelsen.

Senere opplyste politiet at kvinnen var gravid, og at barnet overlevde angrepet, men at helsetilstanden var ukjent.

Fredag like før klokken 10 kalte dansk politi inn til en pressekonferanse om saken.

Vil trolig overleve

Den drepte kvinnen var en afghansk statsborger, som bodde i Danmark, og jobbet på et pleiesenter i Samsøvej.

Barnet vil trolig overleve, opplyser politiet.

– Barnet er på Rikshospitalet og i live, sier visepolitiinspektør Kim Løvkvist i Midt- og Vestsjællands politi.

Det er ikke kjent hvor mange måneder gravid kvinnen var-

Politiet vet heller ikke med sikkerhet om det er en relasjon mellom offeret og gjerningspersonen.

Fortsatt på frifot

Politiet har etterlyst den mistenkte gjerningspersonen og gått ut med en beskrivelse av vedkommende.

Mannen anslås å være mellom 18 og 19 år, spinkel og kledd i sorte klær.

– Finner du klær eller en kniv i hagen eller søppeldunker, vil vi gjerne høre om det, sier Løvkvist.

Politiet etterlyser vitner i saken, og ber alle som kan ha relevant informasjon om å ta kontakt.