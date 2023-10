Gravid kvinne ble skutt – mistet barnet

Politiet i Holyoke bekrefter at kvinnen ble truffet da bussen kjørte forbi samtidig som det ble avfyrt skudd i et veikryss i sentrum av byen ved 12.30-tida onsdag.

Kvinnen ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand, og barnet ble forløst og forsøkt reddet.



– Spedbarnet fikk livreddende medisinsk behandling, men omkom i den tragiske hendelsen, opplyser statsadvokatkontoret i Hampden.

Tre pågrepet

Det er ikke opplyst mer om kvinnens tilstand. Politiet sier de har pågrepet tre menn de mistenker for å stå bak skytingen. To av disse er også til behandling for skuddskader.

SKUTT: En gravid kvinne mistet sitt ufødte barn etter å ha blitt skutt. Foto: AP Photo/Steven Senne

Delstatspolitiets talsmann Dave Procopio opplyser at skytingen startet under en krangel mellom på gata.

Procopio sier videre at det ikke er en pågående trussel til offentligheten.

– Jeg sto nede i gaten og ventet på bussen, så hørte jeg plutselig skudd som ble avfyrt, sier et vitne til den lokale nyhetstjenesten Western Mass News.



Holyoke har omkring 38.000 innbyggere og ligger nord for Springfield. Ordføreren i byen, Joshua A. Garcia, kondolerer til familien og sier han er sterkt opprørt over den meningsløse volden som til stadighet rammer byen.

– Jeg har ganske enkelt mistet tålmodigheten. Jeg planlegger å sette alle tilgjengelige ressurser inn for å få tvinge dette idiotiet bort fra vår by, sier han i en uttalelse på Facebook.