Graver opp «dopgate» i Christiania

Christiania i København har vært kjent som et fristed for hippier, sosialister og alternative mennesker – men også for salg av narkotika.

Nå skal den beryktede gata «Pusher Street» graves opp, brostein for brostein, for å jage narkotikalangerne vekk.

– Brosteinene skal vekk, så kloakken og alt mulig annet kan bli ordnet. Det er ikke gjort noe nytt på 70–80 år, sier Hulda Mader, talsperson for Christianias pressegruppe, til DR.



I morgentimene lørdag fjernet politiet 19 hasjboder i gata. Klokken 10 ble første brostein gravd opp, ifølge kanalen.

Kjemper for særpreget

Byens ordfører og landets justisminister er til stede. De spiste frokost sammen med frammøtte før arbeidet tok til.

Hva som kommer i stedet for hovedgata gjennom Christiania, er foreløpig uvisst. Mange ønsker at gata skal bli et kultur- og boligområde.

Aksjonen er ikke populær blant alle.

Flere beboere kjemper for å bevare særpreget til Christiania, som har fungert som et alternativt lite samfunn siden tidlig på 1970-tallet.

BIT FOR BIT: Den første brosteinen fra Pusher Street ble fjernet klokken 10 lørdag formiddag. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau

Grov kriminalitet

Mange av innbyggerne er politiske idealister, kunstnere og etter hvert tilårskomne hippier. Salg av hasj har lenge foregått i Pusher Street, og fram til 2004 valgte politiet å se gjennom fingrene med det.

Men siden den gang har myndighetene forsøkt å slå ned på virksomheten. Og salget av det ulovlige stoffet er i dag kontrollert av kriminelle gjenger.

Hells Angels og den forbudte gjengen Loyal to Familia har styring på det meste, ifølge politiet. Kriminaliteten knyttet til hasjsalget er blitt grovere det siste tiåret, og flere narkoselgere er blitt skutt og drept i Christiania.