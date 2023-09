Graver etter Emile (2) under betongplate

FORSVANT SPORLØST: Til tross for at hundrevis personer lette etter den lille gutten i timene og dagene etter han forsvant, står politiet uten spor i saken. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP / NTB

Politiet har startet omfattende utgraving under en betongplate som ble støpt i sommer.

To og et halvt år gamle Emile forsvant på ettermiddagen lørdag 8. juli mens han lekte i hagen til besteforeldrenes feriebolig i Haut-Vernet i de sørlige franske alpene.

Tirsdag melder TV-kanalen BFM Dici at politiet igjen er mannsterke i den lille grenda. Sivile politibiler har parkert utenfor et hus som ligger noen hundre meter fra familiens feriested.

Ifølge kanalen hakkes en stor betongplate opp med trykkbor. ifølge en anonym kilde er platen så stor at det kommer til å ta hele dagen å fjerne alt.

En lastebil med steinmasser er også observert kjørende bort fra stedet, men politiet har ikke ønsket å kommentere saken.



Fikk utslag

Betongplaten ble støpt av et byggefirma i sommer. BFM skriver at man fikk utslag på et ekkolodd på denne platen noen dager etter Emiles forsvinning. Da ble deler av den hakket opp og undersøkt uten funn.

Politiet har nå besluttet å undersøke den grundigere.

Betongplaten befinner seg ved et hus eid av et par som har vært stamgjester i Vernet i flere år. Huset ligger på en eng delvis i skjul bak noen store gamle trær.

ROLIG LANDSBY: Haut Vernet er vanligvis en rolig landsby som ligger i enden av en smal landevei. Det er få måter å komme seg usett inn og ut av landsbyen Foto: NICOLAS TUCAT

Emile hadde nylig ankommet landsbyen Haut-Vernet for å tilbringe ferien der da han forsvant.

Foreldrene hans var ikke med, men en rekke andre barn og tanter og onkler var til stede.



Politiet etterforsker bredt. Både kidnapping, frihetsberøvelse og drap anses som sannsynlige teorier.



Motstridende opplysninger

To naboer skal angivelig ha sett gutten like før forsvinningen. Men de har motstridende opplysninger.

En av dem sier han så gutten på vei nedover landsbyen mens bestefaren hogget ved cirka ti meter unna, mens den andre sier han var på vei opp mot sentrum av landsbyen.

OMFATTENDE SØK: Hver gresstue, bekk, bygning og bil i landsbyen er undersøkt. Foto: NICOLAS TUCAT

Mange hundre personer var med på de enorme leteaksjonene i timene og dagene etter forsvinningen. Åkre, skog, bekker, hus og biler ble finkjemmet.

De spilte også et lydopptak av morens stemme utover området for å få gutten til å komme fram i tilfelle han gjemte seg.

Sporhunder fikk ferten av gutten, men sporene stoppet plutselig cirka 50 meter fra besteforeldrenes hus.

Verken droner, telefonsporing eller flere hundre avhør har ført politiet nærmere svar på hva som har skjedd med Emile.