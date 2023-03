Gravde seg ut av celle med tannbørste og metallbit

GRAVDE SEG UT: To cellekamerater klarte å grave seg gjennom murveggen med enkle redskaper mandag. Foto: Newport News Sheriff's Office via AP

To innsatte i et fengsel i Virginia skaper overskrifter med sitt iøynefallende rømningsforsøk mandag.

Fangene, en 37-åring og en 34-åring, delte celle i Newport News Jail. Da vaktene tok siste sjekkerunde mandag kveld var det bare et rundt hull å se i cellen.

Gravde seg ut

De to fangene hadde funnet en svakhet i veggen, og brukte et lite metallobjekt og en tannbørste til å grave seg ut av cellen, opplyser sheriffen i Newsport News, ifølge Associated Press.

Etter at de krøp ut gjennom hullet, kunne de bruke armeringsjern de fant på stedet til å komme seg videre ut gjennom fengselsmuren.

Politiet etterlyste fangene og ba publikum om tips, og tidlig tirsdag morgen var rømlingene pågrepet igjen.

Restaurantgjester tipset

Fangene hadde oppsøkt en Ihop-restaurant i nabobyen, hvor de ble gjenkjent av gjester som ringte politiet.

– Dette underbygger det vi alltid sier: Si ifra hvis du ser noe, sier Sheriff Gabe Morgan til AP.

Morgan håper den raske oppklaringen virker avskrekkende for andre som har rømningsplaner.

De to innsatte får nå trolig forlenget fengselsoppholdet sitt.

Den ene mannen sonet for brudd på prøvetid og forakt for retten, mens den andre var fengslet for svindel, forfalsking og brudd på prøvetid.