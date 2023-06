Gråtkvalt mor på direkten: – De har tatt fra meg babyen

BRUSSEL/BERGEN/OSLO (TV 2): Inne i den gule Mercedesen sitter 17 år gamle Naël mens en politimann peker på ham med et automatvåpen. Sekunder senere er Naël død.

Svært preget uttrykte moren til Naël følelsene sine i en direktesending på Instagram i natt.

– Jeg har mistet et barn på 17 år. Jeg var helt alene med ham. De har tatt fra meg babyen min, sa moren.

Hun la til at han fortsatt var en som trengte moren sin.

– I morges ga han meg et stort kyss på kinnet og sa «Mamma, jeg er glad i deg». Jeg sa at jeg var glad i ham og ba ham være forsiktig.



Hun forteller at han var på vei for å kjøpe en hamburger på McDonalds og hun dro på jobb. En time etter får hun høre at politiet har skutt mot sønnen hennes.

– Hva skal jeg gjøre? Jeg har gitt ham alt, og så tar en «horesønn» fra meg den eneste sønnen min. Jeg har bare en, ikke ti. Han var livet mitt, min beste venn. Han var alt for meg.

Instagram-kontoen hvor moren var med direkte, tilhører søsteren til Adama Traoré. Han døde på en politistasjon noen timer etter en voldsom pågripelse i 2016.

Sønnens død ble filmet med en mobiltelefon av en tilfeldig forbipasserende. Videoen gikk viralt i løpet av få timer tirsdag. Frankrikes innenriksminister kaller bildene «ekstremt sjokkerende».

SØNNEN: Dette bildet har familien offentliggjort av Naël, som døde bare 17 år gammel, etter å ha blitt skutt av en politimann. Foto: Privat

Politimann: – En kule i hodet



Familiens advokater vil anmelde politiet for overlagt drap og falsk forklaring.



Hendelsen skjedde i går morges i Nanterre utenfor Paris. Politiet har forklart at 17-åringen ble stoppet i en trafikkontroll. Politiets versjon er at han nektet å lyde ordre. Han ble drept av et skudd i halsen, da bilen akselererte.



Advokatene til offerets familie viser til lyden på videoen av hendelsen, hvor politimannen roper:

– Jeg skal gi deg en kule i hodet.



De mener dette beviser at politimannen hadde til hensikt å ta livet av Naël. Politimann nummer to, som ikke holdt i våpenet, vil bli anmeldt for medvirkning til drap.



– Skyt ham, skal denne politimannen ha sagt rett før skuddet ble avfyrt.

Familien har reagert kraftig på at det er blitt fremstilt som at 17-åringen hadde en kriminell historie.

Flere kjente franskmenn har uttrykt følelsene sine etter hendelsen. Som skuespiller Omar Sy og fotballstjernen Kylian Mbappé.

Mbappé skriver på Twitter at det som har skjedd et uakseptabelt.

MEDFØLELSE: Kylian Mbappé er en av flere franske kjendiser som har uttrykt følelsene sine etter at Naël ble drept. Foto: Faksimile Twitter

– Alle mine tanker til familien og de som var nær Naël, den lille engelen som forsvant så altfor tidlig, skriver Mbappé.



Omar Sy skriver at bare rettferdighet kan hedre minnet til dette barnet.

Brann i gatene

Det brøt ut spontane opptøyer både i Nanterre og i flere andre byer utenfor Paris etter at dødsfallet ble kjent. Natt til onsdag ble det lagt ut en rekke videoer av sammenstøt mellom ungdom og politi på Twitter og andre sosiale medier.

RETTFERDIGHET: Skuespiller Omar Sy ber om rettferdighet for Naël. Foto: Faksimile Twitter

BILBRANN: Arrestasjoner, branner, tåregass og skadde politifolk. Reaksjonene var sterke i Nanterre i natt. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

Bildene viser brennende biler og søppelkasser i gatene og ungdom som kaster steiner og avfyrer fyrverkeri mot politiet. Noen av ungdommene bygde barrikader i gatene. Langs en strekning på toglinjen til forstadstoget RER ble det fyrt opp bål ved skinnegangen. Opprørspolitiet, CRS, forsøkte å få kontroll på ungdommene med tåregass.

31 personer ble arrestert. Ifølge Innenriksdepartementet ble 24 politifolk skadd.

SKJEDD FØR: Opptøyene i Nanterre ligner på de som har skjedd ved lignende hendelser. Da har det vært kraftige sammenstøt mellom politi og ungdom, ofte i uker. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

Nanterre ligger nært flere av de beryktede forstedene i Paris, hvor det flere ganger har vært ukevis med voldsomme opptøyer, etter lignende hendelser.

Politimennene er satt i varetekt, siktet for uaktsomt drap og dødsfallet etterforskes.

Ber om ro

Innenriksminister Gérald Darmanin sender 2000 politifolk til området umiddelbart.

– Jeg ber om ro, og venter nå på sannheten gjennom etterforskningen, sa innenriksministeren på et pressemøte onsdag.

De to politifolkene er mellom 38 og 40 år gamle, ifølge innenriksministeren. De har lang erfaring og har ingen tidligere anmerkninger for hvordan de har utført jobben sin.