Grandniesen (11) ble skutt: – De løp og de løp

– Jeg kunne ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Nå har det skjedd rett på andre siden av gata, sier Paul Murphy til TV 2.

Han hadde lagt seg da en venn av han fortalte at det var en aktiv skytehendelse på bowlingbanen.

– Niesen min og hennes datter, Meghan og Zoey, var tilfeldigvis der. Zoey ble streifet av en kule. De løp og de løp, forteller Murphy.

Moren og datteren på elleve år klarte seg heldigvis.

Murphy forteller at han har bodd på samme sted siden 1995. Aldri har noe slikt skjedd i nærområdet.

– Folk er redde, og det med rette, forteller han.



Men gjerningsmannen, som torsdag kveld norsk tid fremdeles er på frifot, fikk skutt og drept 18 personer i bowlinghallen og på en bar like ved. I tillegg ble 13 andre skadet.

Åtte av de drepte er identifisert, og det jobbes med å identifisere ytterligere ti ofre.

VANLIGVIS TRYGT: Paul Murphy forteller at han har bodd på samme sted siden 1995. Aldri har noe slikt skjedd i nærområdet. Foto: Mathias Ask / TV 2

Niesen Zoey Levesque forteller til ABC News at hun fortsatt er i sjokk etter skytingen. Zoey og moren Meghan Hutchinson overlevde ved å barrikadere seg på bakrom i bowlinghallen.



– Folk har familier og de er unge mennesker som fortsatt har lange liv foran seg, og folk burde ikke komme inn og gjøre det. Det er ikke greit, sier 11-åringen videre til nyhetsbyrået.

Hutchinson sier til ABC News at hun så den mistenkte da han nettopp hadde kommet inn døren

– Da jeg snudde meg, så jeg skytteren rett bak meg. (Han) hadde nettopp kommet inn døren. Jeg vet ikke om det bare var et varselskudd eller om han faktisk skjøt noen.

ABC News skriver at masseskytingen er den dødeligste hittil i år. Det har ifølge Gun Violence Archive vært minst 565 masseskytinger i USA i 2023.

Tror flere vil kjøpe våpen

Masseskytingen setter sitt preg på småbyen Lewiston, som med sine 37.000 innbyggere er den nest største byen i delstaten Maine.

– Jeg jobber for KFUM, og de holder stengt. Folk vil heller ikke sende barna på skolen, forteller Murphy om frykten i lokalsamfunnet.

Flere vil stenge seg inne, og slutte å prate med hverandre, mener han.

Han tror også at hendelsen gjør at mange flere nå vil kjøpe seg våpen. Diskusjonen om strengere våpenlovgivning kommer stadig på dagsorden i USA, som er det landet i verden med flest drap gjort med skytevåpen.

MAINE: Nødetatene i Lewiston i Maine etter meldinger om skyting. Foto: AP/Robert F. Bukaty

– Jeg er ikke en våpen- eller lovfyr. Jeg stemmer ikke. Ikke i presidentvalg eller noe. Men jeg tror at folk kommer til å ønske seg våpen, og at våpen kommer til å havne i feil hender, sier Murphy.

– Men jeg vil ikke ha våpen selv. Kanskje er det en dag meg det klikker for. Man vet jo aldri. Det er nok våpen og slikt. Det er en skummel verden.

Samtidig nyanserer han meningene sine noe. Om noen med et våpen for eksempel kan stanse en drapsmann fra å slippe unna, har det en verdi likevel:

– Jeg er helt for at folk ved sine fulle fem – som vet hvordan de skal bruke dem og er grundig opplært – skal kunne bære våpen. Jeg skulle likt å se mer av folk som kan beskytte de uskyldige, sier Murphy.

Frykter ikke gjerningsmannen

Selv om gjerningsmannen fortsatt er på frifot, er ikke Murphy nevneverdig bekymret for at han skal dukke opp igjen i Lewiston. Kjøretøyet hans ble funnet i Lisbon, 13 kilometer unna.

– Jeg antar at han enten har skutt seg selv og ligger død et sted. Eller så gjemmer han seg i et hus, eller har stukket av i en bil. Kanskje har han en venn et sted. Og han har visst en båt i Lisbon, så kanskje har han stukket av i den, spekulerer Paul Murphy.

– Men jeg er ikke redd for at han skal dukke opp her.