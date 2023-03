– Grådighet og dårlig bankdrift

Aksjeekspert er optimist. Han tror ikke at bankkrisen sprer seg.

TRØBBEL I ALPENE: Sveits er kjent for sine bunnsolide banker, men etter en rekke tabber og feilgrep er giganten Credit Suisse i alvorlig krise. Foto: Arnd Wiegmann

Finansmarkedene skjelver etter at flere banker har gått over ende de siste ukene. Situasjonen minner om den store finanskrisen for snart 15 år siden, men er samtidig svært forskjellig.

– Den gangen tapte bankene penger. Det er nesten ikke tilfelle nå, sier fondsforvalter Robert Næss i Nordea.

Når flere banker likevel er kommet i trøbbel, tror Næss det handler om god, gammeldags udugelighet.

– DÅRLIG DRIFT OG GRISKE LEDERE: Robert Næss i Nordea konstaterer at bankene som nå er trøbbel, har gjort store feil. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Disse bankene burde gå bra, så her snakker vi om dårlig drift og griske ledere, sier Næss.

Den sveitsiske storbanken Credit Suisse er den siste banken i trøbbel. Etter to dager med kraftig fall på børsen måtte sentralbanken i Sveits gripe inn og garantere for 50 milliarder sveitserfranc, for å stoppe stupet.

Uten at det løser selve problemet, som er enorme tap i bankens meglerhus.

Robert Næss har gått gjennom bankens regnskaper for TV 2.

– De tjener opp til 20 milliarder i året på selve banken (de svarte søylene), så der er det ingen problemer, sier Næss.

Problemene oppstod da Credit Suisse skulle vokse seg større på megling og «investment banking» for noen år siden.

– Der har de rett og slett dummet seg ut. De har mistet mye kunder og kostnadene er for høye, så der taper de penger.

Credit Suisse har lovet å skille ut denne delen av markedet, men prosessen går nå så tregt at markedet har mistet tålmodigheten.

En av konsekvensene er at banken må betale ni prosent over markedsrente når de skal låne inn penger.

Tilliten er rett og slett borte.

– Dette går bare ikke. De må løse den situasjonen, sier Næss.

Griske amerikanere

Silicon Valley Bank i California var den første store banken som virkelig fikk trøbbel i denne bølgen. I praksis gikk banken konkurs for litt over en uke siden.

– Det som skjedde var at de investerte pengene sine i lange verdipapirer. De bandt rentene for ti år til to prosent rente. Det hørtes kanskje smart ut for ett år siden, men nå kan du få fire prosent.

– Nå er ikke det så smart, sier Næss.

Han påpeker at bankens direktør har fått betalt som om han er smart. Til sammen er det utbetalt lønn og bonuser for 750 millioner kroner de siste ti årene.

– Så sent som i fjor tjente toppsjefen 100 millioner kroner. Han rakk akkurat å få utbetalt pengene, før banken knakk sammen.

SOPTE INN: Gregory Becker sopte inn over 100 millioner kroner fra Silicon Valley Bank bare det siste året. Foto: Wikimedia Commons

– Dette viser at insentivsystemene er feil, for han kommer jo godt ut av det.

Som fondsforvalter i Nordea overvåker Robert Næss mange tusen selskaper over hele verden. Han understreker igjen at han ikke ser noen fundamentale problemer som gir grunn til stor uro for økonomien.

Ikke ennå.

– Så det tyder jo på at det kan kan roe seg. Jeg er er litt optimist. Jeg tror uroen vil avta og så vil det roe seg litt fremover.