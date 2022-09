Godkjenner bruk av tilpassede vaksiner

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har godkjent bruken av de oppdaterte versjonene av koronavaksinene til Pfizer og Moderna.

– Det betyr at vi vil ha flere vaksiner å spille på hvis det kommer en ny virusvariant, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til TV 2.

Han legger til at man ikke helt vet helt hvilken retning en slik utvikling vil gå.

– Men med nye vaksinevarianter vil vi være bedre rustet mot en eventuell vinterbølge.

RUSTET: Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, sier vi vil være bedre rustet mot en eventuell vinterbølge med de oppdaterte vaksinene. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Overvåker situasjonen

Det var under en pressekonferanse fredag at sjefen for EMAs vaksinestrategi, Marco Cavaleri, opplyste om at to tilpassede vaksiner har blitt godkjent.

– Europa opplever fortsetter fortsatt sirkulasjon av BA.5-varianten. Til tross for at situasjonen er stabil og vi ser nedgang i de fleste land, overvåker vi situasjonen nøye, sier Cavaleri.

Han sier tilpassede vaksiner som skal øke beskyttelsen mot de nye variantene, kan ha en positiv effekt på videre kontroll av pandemien.

To av de tilpassede vaksinene er godkjent, og begge kan brukes til å revaksinere personer over 11 år som har tatt to doser.

Vaksinene er oppdaterte versjoner av de originale vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna).

– God beskyttelse

Hensikten med å oppdatere vaksinene er å tilpasse dem til sirkulerende varianter av SARs-CoV-2.

– De originale vaksinene gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom, men vi håper at de oppdaterte vaksinene vil gi bredere beskyttelse mot ulike varianter av viruset, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være på linje med det man har sett ved bruk av de originale vaksinene.

Det er Europakommisjonen som fatter endelig beslutning om godkjenning.

Vurderte torsdag

Torsdag vurderte European Medicines Agency (EMA) Pfizer og Modernas oppdaterte koronavaksiner.

Spørsmålet har vært om de variasjonstilpassede vaksinene skal tas i bruk.

– Jeg tror det er veldig sannsynlig at de blir godkjent. Modernas vaksine har allerede blitt godkjent i Storbritannia og Sveits, sa vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2 tirsdag.