Glemte 11.000 DNA-tester – seriemorder gikk løs

TATT: DeAngelo Kenneth Martin ble pågrepet for flere voldtekter og drap i 2019. Da hadde det gått 15 år uten at politiet hadde fulgt opp tips og spor for å ta ham. Foto: Detroit police department/AP

Mønsteret var det samme hver gang. Gjerningsmannen lokket eller truet kvinnene med seg til forlatte bygninger.

Der voldtok ham dem, før han slo eller knivstakk dem til døde. Etter drapet kledde han delvis av dem og la dem blant flasker med billig sprit og engangssprøyter.

Mellom 2017 og 2019 ble fire kvinner funnet døde på denne måten. Panikken begynte å spre seg i Detroit etter at politiet mente de hadde med en seriemorder å gjøre.

MODUS: Martin voldtok og drepte kvinnene i forlatte hus. I dette huset ble mannens siste offer, Tamara Jones, funnet. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB

Medieoppmerksomheten satte press på politiet. De gjennomsøkte tomme bygninger etter flere lik, og sporene førte dem raskt til DeAngelo Martin (38).

Fem dager etter det siste likfunnet ble han pågrepet, tiltalt for fire drap og to voldtekter.

Skrøt av politijobben

På pressekonferanser skrøt politiet av sitt «utrettelige og effektive arbeid» som fikk has på drapsmannen så raskt.

Men det viser seg at historien slett ikke er noe å skryte av for politiets del. Den var verken utrettelig eller effektiv. Tvert imot.

Ifølge nyhetsbyrået AP har politiet gjennom 15 år unnlatt å følge opp tips og spor som kunne forhindret drapene.

KRITISK: Jim Trainum var selv drapsetterforsker i politiet. Nå er han pensjonert. Foto: AP

– Det er oppsiktsvekkende, sier den pensjonerte draps-etterforskeren Jim Trainum til AP.

– Det eneste politiet hadde trengt å gjøre var en liten ting. En liten ting her og en liten ting der, så hadde de stoppet hele denne prosessen og disse kvinnene ville vært i live. Bare en liten ting, sier han.

Rotet bort DNA-tester

AP har sporet saker tilbake til 2004. Da ble 41 år gamle Sylvia Sampson truet inn i en bil med pistol, kjørt bort og voldtatt. Etter voldtekten sparket Martin henne i ansiktet og stjal ti dollar fra henne. Hun ble undersøkt ved et voldtektsmottak, og det ble tatt DNA-prøver.

Den ubegripelige tabben var at DNA-testen ble glemt på et lager i fem år. Og det gjaldt ikke bare denne testen. Den var glemt sammen med 11.000 andre DNA-tester. I 2009 begynte arbeidet med å få orden på dem.

Saken ble omtalt i en dokumentar i 2017, kalt «I am evidence». Blant de 11.000 feilplasserte DNA-testene ble det avdekket 841 serieforbrytelser. Det ble avdekket flere år for sent, ment det førte til 239 domfellelser

SISTE OFFER: Tamara Jones (55) ble funnet drept i et forlatt hus 5. juni 2019. Hun var blitt slått i hjel. DNA knyttet DeAngelo Martin til drapet. Foto: Privat via AP

De neste årene ble Martin pågrepet flere ganger for mindre forbrytelser, men ble aldri knyttet til de mer alvorlige lovbruddene.

Etter et biltyveri i 2009 ble DNA-profilen hans lagret i en nasjonal database, men siden et søk viste at Sylvia Samson var død, lot de være å følge opp saken.

Politiet tok heller aldri kontakt med Sampsons familie for å fortelle at gjerningsmannen var identifisert.

Både i 2016 og 2017 ble Martins DNA-profil knyttet til to brutale voldtektssaker uten at politiet fulgte opp.

– Galskap

Selv ikke da de fikk Martins DNA knyttet til en drapssak i 2018, gjorde politiet noe. Det gikk flere uker før de oppsøkte mannen. Ingen ba om rettsordre for å innhente en bekreftende DNA-prøve som kunne løst saken.

I mellomtiden hadde han voldtatt en kvinne i bestemorens kjeller, og drept tre andre.



– Det er galskap at de ikke fikk den rettsordren, sier den tidligere føderale statsadvokaten Julianne Himelstein til AP.

– Å få bekreftet den linken er første kapittel i læreboka, sier hun.

PÅGREPET: 10. juni 2019 - fem dager etter det siste offeret ble funnet drept, var Martin pågrepet. Foto: David Guralnick / Detroit News via AP

I månedene etterpå var Martin i kontakt med politiet flere ganger. Han ble stoppet i trafikken, siktet for å ha slått en kjæreste og pågrepet for å ha vist falsk legitimasjon.

Pårørende for Martins ofre ble rasende da de ble kontaktet av AP som fortalte dem hvordan gjerningsmannen kunne blitt stoppet.

– Søsteren min kunne vært i live i dag hvis politiet hadde gjort jobben sin, sier Anthony Ellis. Søsteren, Trevesene Ellis, ble funnet knivdrept i mai 2019.

– Hun var så omsorgsfull. Hun passet alltid på at alle hadde det bra. Hun fortjente ikke å dø på denne måten, sier han.

Lisa Hohnstreiter blir sjokkert over nyheten.

– Dette er en følelse som aldri forsvinner. Mammas død kunne vært unngått, sier hun.

DREPT: Lisa Hohnstreiter viser fram et bilde av moren, Nancy Harrison (i midten). Hun ble drept to måneder etter Martin ble løslatt fra fengsel for en mindre forbrytelse. Foto: AP Photo/Carlos Osorio

Moren, Nancy Harrison, var Martins andre offer. Levningene hennes ble funnet i en forlatt bolig etter flere måneder.

– Jeg er glad for at fyren er i fengsel, men de tabbet seg ut. Nancy kunne vært i live i dag, sier Nancys far, Gary Harrison.

«Systemkollaps»

Saken har blitt gransket av politiet selv. Den interne etterforskingsenheten har skrevet en 247 sider lang rapport som konkluderte med at avdelingen for sedelighetsforbrytelser var utsatt for «systemkollaps».

Rapporten viser at etterforskere ikke visste hvordan de skulle definere en serievoldtektsmann, og at de nølte med å tilnærme seg ofre for å få dem til å samarbeide.

Flere politifolk hadde begått tjenesteforsømmelser, men kun to så alvorlig at de ble midlertidig suspendert.

– I etterpåklokskapens lys skulle vi gjerne ha gått mer aggressivt til verks i 2018, sier politsjef i Detroit, Michael McGinnis til AP.

POLITISJEF: Michael McGinnis var avdelingssjef ved en annen politistasjon da rutinene sviktet i Detroit-politiet. Foto: AP

Han sier avdelingen har gjort mange endringer i hvordan de behandler ofre for kriminalitet og DNA-sporing. Ledelsen er mer involvert i saker hvor man mistenker en serieforbryter.

– Vi lærer av våre feil, og vi streber etter å bli bedre, sier politisjefen.

Martin soner nå mellom 45 og 70 år i fengsel. Han har ikke ønsket å uttale seg til AP om saken.

Vokste opp i kriminalitet

38-åringen har selv hatt et tøft liv. Han bodde i Detroit sammen med moren, Chantrienes Barker, fram til hun i 1998 ble fengslet for å være delaktig i kidnapping og drap av en 28 år gammel mann.

DØMT: DeAngelo Martin (38) må sone mellom 45 og 70 år i fengsel Foto: Todd McInturf/Detroit News via AP

Kidnappingsofferet ble holdt fanget i huset til Barker. Hun skal ha vært vitne til at 28-åringen ble brent med sigaretter og varme mynter og stivstukket. Han ble dumpet død i gaten da planen om å skaffe løsepenger feilet.

Martin var 13 år da dette skjedde i hans eget hjem.

Senere ble Martin hjemløs og rusavhengig. En vinter mistet han tre tær på grunn av koldbrann.

Martin har innrømmet drapene på Anetta Nelson (57), Nancy Harrison (52), Trevesene Ellis og Tamara Jones (55). Han har også innrømmet voldtekt av to andre kvinner.



FORTVILER: Lisa Hohnstreiter klarer ikke slippe tanken på at moren kunne vært i live hvis politiet hadde fulgt opp bevisene. Foto: AP

Under rettssaken sa han at han ville si unnskyld til ofrene og deres familier, men i neste setning hevdet han at han ikke hadde gjort noe galt.

De pårørende forteller om dyp sorg og sinne, og ett år etter dommen, er følelsene bare mer kompliserte.

Sinnet er ikke bare rettet mot gjerningsmannen, men også mot politiet. De spør seg hvordan politiet kunne overse så mange muligheter til å stoppe en seriedrapsmann.