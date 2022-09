Gladys (109): – Hvil i fred, jeg elsket deg

På Springview pleiehjem i Enfield, London bor 109 år gamle Gladys Gathergood. Hun er en av få mennesker som har fulgt dronning Elizabeth helt fra fødsel til død.

Full feiring

Gladys fylte 13 år den dagen dronningen ble født.

TV 2 besøkte 109-åringen og de andre beboerne på pleiehjemmet under Platinum-jubileet i juni. Da feiret de dronningens 70 år på tronen med sang, jenka, sherry.

Hør Gladys fortelle om den dagen da dronningen ble født i videoen under:

– Jeg elsket deg

Nå er dronningen død, og Gladys kjenner på en takknemlighet for at hun fikk følge dronningen gjennom 96 år.

– Jeg er så stolt over å være engelsk i dag. Jeg er så stolt over å leve i Dronning Elizabeth IIs æra. Det er ingen tvil om at hun levde for sitt arbeid og sitt land. Hun var den beste dronningen, sier hun.

Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Gladys Gathergood (109) husker dagen da dronningen ble født. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer

Gathergood har fulgt dronningen gjennom hele sitt liv, og deltok på nærmest alle de kongelige begivenhetene. Hun føler en nær tilknytning til den avdøde dronningen.

– Dronning Elizabeth, hvil i fred. Jeg elsket deg, sier hun.

Mest populær blant de eldste

Dronningen var aller mest populær blant kvinner over 65 år, ifølge statistikk fra analyseselskapet YouGov. På Springview pleiehjem er det mange av akkurat dem.

I stua sitter beboerne i ring foran storskjermen. De følger nøye med på prosessen. Fra den kjente og kjære dronning Elizabeth II til den nye, mer omdiskuterte kong Charles III. Innsettelsen av den nye kongen blir vist på storskjermen.

SPENT: Beboerne på Springview eldrehjem i London ser på innsettelsen av kong Charles III. Foto: Marte Christensen / TV 2

Susan Richie (89) syns det er stort å få oppleve et tronskifte til.

RØRT: Susan Richie (89) blir rørt når hun hører kongesangen og ser innsettelsen av kong Charles III. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi lager historie i dag. At vi kan fortelle barnebarna at “bestemor var der da det ble gjort". Utrolig, sier Richie.

– Det er hele 70 år siden sist gang...

– Ja. Jeg er borte for lengst om nye 70 år, ler hun.

HISTORISK: Susan Richie (venstre) og Dory middelmore (midten) følger spent med på innsettelsen av kong Charles III. Foto: Marte Christensen / TV 2

Skepsis

Men det er tydelig at den nye kongen har noe å bevise.

For mens dronningen har hatt en oppslutning mellom 60 og 80 prosent hos det britiske folket de siste ti årene, har Charles hatt en oppslutning mellom 5 og 40 prosent. Flere av kvinnene peker på at Charles har stått i flere stormer enn sin mor.

– Han er jo ung selv, så han trenger nok litt veiledning, sier Richie, som selv er 16 år eldre.

– Vi vil savne dronningen. Hun var veldig knyttet til vanlige folk, og var interessert. Jeg er ikke helt sikker på Charles. Jeg håper at han kommer godt ut av det for morens skyld, sier Dory middelmore (90).

– Han er yngre enn deg da...

– Det er de fleste! sier 90-åringen og ler.

– Burde kjappe på

Frances Mitman (94) tror Charles vil bli en god konge, men er noe mer skeptisk til hans kone, dronning Camilla.

– Dronning Elizabeth var en herlig kvinne, og vi vil savne henne fryktelig mye. Charles vil klare seg fint, men jeg vet ikke helt med kona. Hun vil aldri bli like populær som dronningen var, sier Mitman.

Beboerne på Springview eldrehjem i London ser på innsettelsen av kong Charles III. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun er spent på hvordan kongeparet vil styre landet.

– Vi får vente og se hvordan det utvikler seg. Jeg har ikke så mye tid igjen, så de burde kjappe på, sier 94-åringen og ler.