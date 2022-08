Kort tid etter at Premier League-sesongen ble sparket i gang, inntok Manchester City-spiller Benjamin Mendy (28) rettssalen i Chester Crown Court.

Noe av det første aktor Timothy Cray gjorde da rettssaken startet forrige mandag, var å omtale 28-åringen som et «rovdyr».

Mendy er tiltalt, men nekter straffskyld, for åtte voldtekter av sju unge kvinner og to andre forhold i perioden 2018-2021.

– Aktoratets sak er enkel. Dette har lite å gjøre med fotball. I stedet ser vi et nytt kapittel i en gammel historie, nemlig menn som voldtar og seksuelt overfaller kvinner, fordi de tror de kan komme unna med det, sa aktor Cray første dag i retten.

28-åringen ble suspendert av Manchester City i påvente av rettssaken, etter at han ble pågrepet av politiet i fjor. Han satt flere måneder i varetekt før han slapp ut mot kausjon.

Klubben har vært tydelige på at de inntil rettssaken er avgjort, ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Rettssaken har allerede rullet og gått i halvannen uke, og det er satt av over tre måneder til behandlingen av saken.

PÅ VEI TIL RETTEN: Det er satt av 15 uker til rettssaken mot Mendy. Her er han fotografert på vei inn i rettsbygningen onsdag. Foto: David Rawcliffe

– Visste hva de gjorde

I tillegg til Mendy er en av hans nære venner tiltalt for åtte voldtekter og fire seksuelle overfall. Han omtales som en «fikser», som ifølge aktor «hadde i oppgave å finne unge kvinner og skape situasjoner hvor disse kunne voldtas og utsettes for seksuelle overgrep».

Ifølge Manchester Evening News hevder begge de tiltalte at kvinnene samtykket til sex med dem. Det er stikk i strid med hva aktor Cray sa under rettens første uke.

– De visste meget vel hva de gjorde. De gjorde jakten på kvinner og sex til et spill. De brydde seg ikke om hvorvidt kvinner ble såret eller skadd.

Totalt 13 kvinner skal vitne i løpet av rettssaken. Fire av dem har allerede fortalt sin historie for retten.

Blant annet skal Mendy ha voldtatt to av kvinnene i et slags «panikkrom» inne i villaen sin. En annen kvinne skal ha blitt voldtatt inne i husets kinosal. Kvinnens venninne skal ha blitt blokkert av to av Mendys medarbeidere da hun skulle se etter venninnen, skriver The Guardian.

Skal ha bedt henne tie

En av kvinnene beskrev hvordan fotballspilleren, etter å ha invitert henne med hjem etter at de møttes på byen, skal ha tatt fra henne telefonen, skriver BBC.

Mendy skal så ha gått opp i overetasjen og inn i et rom med en dobbeltdør med sikkerhetslås av den typen som er på hotelldører. Hun fortalte at hun fulgte etter ham mens hun ba om å få tilbake telefonen.

Inne på rommet skal hun ha sagt at hun ikke ønsket å ha sex med ham, men at han skal ha svart «døren er låst uansett». Videre skal Mendy ha kastet mobilen til kvinnen på sengen, og da hun strakk seg etter den, skal han ha tvunget seg på henne.

Kvinnen hevder han så voldtok henne tre ganger, til tross for at hun sa nei gjentatte ganger.

Etterpå skal Mendy ha bedt henne om å ikke fortelle noen om hva som hadde skjedd, ifølge kvinnen.

CITY-SPILLER: Franske Benjamin Mendy har spilt i Manchester City siden 2017. Foto: Laurence Griffiths

– Som å krangle med en murvegg

En annen av kvinnene hevdet under sin forklaring onsdag at Mendy forsøkte å overtale henne til å ha sex med ham, etter at han fikk henne på tomannshånd under en fest hjemme hos ham.

Kvinnen hevdet i retten at hennes «nei» ikke hadde noen effekt på ham.

– Det er som om ingenting jeg sa kom gjennom til ham. Det var som å krangle med en murvegg, uttalte kvinnen i retten, ifølge BBC.

Videre fortalte hun at hun til slutt følte at hun bare måtte gi opp.

– Det var ikke noe mer jeg kunne gjøre.

Hun fortalte at det angivelige overgrepet så var over i løpet av 20 sekunder.

Videre utover kvelden festet kvinnen videre på en nattklubb. Et videoopptak fra stedet viser at kvinnen danset med Mendy, og at hun la hånden sin på Mendys nakke. Om dette fikk hun flere spørsmål fra Mendys forsvarere i retten, som mente opptaket viser at hun tilsynelatende var fysisk komfortabel med Mendy, til tross for det angivelige overgrepet.

Til dette svarte kvinnen at hun ikke var fysisk komfortabel i hans nærvær, men at hun ikke helt hadde prosessert det som hadde skjedd.

– Jeg var veldig full, og gjorde bare det alle andre gjorde. Jeg lot som ingenting hadde skjedd.

– Jeg danset med alle. Alle danset med alle.

Kvinnen fortalte i retten at hun ikke anmeldte den angivelige voldtekten til politiet før hun ble kontaktet av politibetjenter etter at det dukket opp andre anklager mot Mendy. Hun forklarte dette med at det inntil da bare ville vært noens ord mot en annens, og at hun var veldig redd.